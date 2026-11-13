Giá nông sản hôm nay (13/11): Giá cà phê tiếp đà giảm, hồ tiêu đi ngang

Ngày 13/11, giá các mặt hàng nông sản chủ lực có xu hướng biến động không đáng kể tại thị trường trong nước.

GIÁ GẠO ỔN ĐỊNH

Giá lúa gạo hôm nay (13/11) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch mua bán ít.

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi Đài Thơm 8 hôm nay tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.500 - 6.800 đồng/kg; lúa tươi OM 18 tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.500 - 6.800 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 6.000 - 6.300 đồng/kg; lúa tươi DS1 dao động ở mức 6.800 - 7.000/ kg; giá lúa tươi OM 34 dao động mốc 5.900 - 6.100 đồng/kg; giá lúa tươi OM 5451 dao động mốc 6.000 - 6.200 đồng/kg.

Giá lúa tươi hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ

Tại các địa phương hôm nay, nông dân neo giá cao, giao dịch mua bán chậm, giá lúa biến động nhẹ. Tại Cần Thơ, nông dân neo giá cao, giá lúa có xu hướng tăng. Tại An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau, nông dân chào giá nhích, giao dịch mua bán ít, giá lúa có xu hướng tăng.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 9.050 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 9.000 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.800 - 10.000 đồng/kg. Hiện tấm dao động ở mức 9.400 - 9.500 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.800 - 8.200 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ giá gạo đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động ở mốc 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.000 - 16.500 đồng/kg.

Phân khúc nếp bình ổn so với hôm qua. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang so với cuối tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 500 - 515 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 390 - 394; gạo Jasmine được chào bán ở mức 535 - 539 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm được giao dịch ở mức 475 - 479 USD/tấn, cao nhất trong số các nước xuất khẩu hàng đầu.

Giá gạo trắng 5% tấm của Pakistan cũng giữ nguyên ở mốc 412 - 416 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo trắng 5% tấm dao động từ 385 - 389 USD/tấn; gạo đồ 5% tấm ở mức 378 - 382 USD/tấn.

GIÁ CÀ PHÊ GIẢM SÂU

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục đi xuống, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp. Theo khảo sát, giá thu mua tại các địa phương trọng điểm giảm từ 200 - 600 đồng/kg so với ngày trước, đưa mặt bằng giao dịch về khoảng 83.200 - 83.800 đồng/kg.

Cụ thể, khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) xuống còn 83.800 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá thu mua còn 83.700 đồng/kg. Đắk Lắk cũng giao dịch ở mức 83.700 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức giảm xuống còn 83.200 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục giảm trên cả hai sàn London và New York. Cụ thể, trên sàn London, hợp đồng Robusta giao tháng 1/2027 giảm 5 USD/tấn, tương đương 0,15%, xuống còn 3.245 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 1 USD/tấn, tương đương 0,03%, đạt 3.220 USD/tấn.

Trên sàn New York, hợp đồng Arabica giao tháng 12/2026 giảm 2,4 US cent/pound, tương đương 0,88%, xuống còn 269 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 1,25 US cent/pound, tương đương 0,47%, còn 264,65 US cent/pound. Kỳ hạn tháng 5/2027 giảm 1,15 US cent/pound, tương đương 0,44%, xuống mức 260,45 US cent/pound.

GIÁ HỒ TIÊU ĐI NGANG

Theo khảo sát sáng nay (13/11), giá tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm duy trì ở mức từ 135.500 - 138.000 đồng/kg. Cụ thể, Đắk Lắk duy trì mức thu mua 138.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu giữ mức 137.000 đồng/kg. Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) tiếp tục giao dịch ở mức 136.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai) cùng duy trì mức 135.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, theo Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn tiếp tục duy trì ổn định.

Giá tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm duy trì ở mức từ 135.500 - 138.000 đồng/kg

Giá tiêu đen Indonesia hiện ở mức 6.799 USD/tấn. Brazil giữ giá tiêu đen ASTA 570 tại 5.700 USD/tấn, trong khi Malaysia tiếp tục dẫn đầu với 9.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l duy trì mức 5.950 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, Indonesia giữ mức 9.285 USD/tấn, Malaysia đạt 12.000 USD/tấn và Việt Nam duy trì 8.450 USD/tấn.

GIÁ CAO SU ỔN ĐỊNH

Tại thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp nhìn chung ổn định. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Giá thu mua cao su tại các doanh nghiệp tiếp tục duy trì ổn định

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 ở mức 441,30 Yên/kg, tăng 0,97%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 431 Yên/kg, tăng 4,48%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 1,27 Baht (1,4%) lên mức 91,53 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 ở mức 19.050 Nhân dân tệ/tấn, tăng 4,13%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 19.475 Nhân dân tệ/tấn, tăng 3,62%.

Hợp đồng cao su butadiene kỳ hạn tháng 1/2027 được giao dịch sôi động nhất tăng 220 Nhân dân tệ (1,44%) lên 15.455 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 12 ở mức 248,10 Cent/kg, tăng 3,25%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2027 ở mức 248,70 Cent/kg, tăng 3,62%.

Thị trường cao su thế giới đang cho thấy xu hướng phục hồi tích cực khi lực tăng xuất hiện đồng thời tại cả ba sàn giao dịch lớn ở châu Á.

Tại Nhật Bản, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM tăng mạnh ở các hợp đồng giao đầu năm 2027, trong đó kỳ hạn tháng 1/2027 tăng 4,48%, lên 431 JPY/kg. Tại Trung Quốc, sàn SHFE duy trì sắc xanh trên toàn bộ các kỳ hạn, với mức tăng từ 3,62 - 4,13%. Cùng chiều, giá cao su TSR20 trên sàn SGX tăng từ 3,25 - 3,62%.

Việc cả ba sàn chủ chốt tại thị trường châu Á cùng thị trường Thái Lan đồng loạt tăng cho thấy xu hướng đi lên không chỉ tập trung ở một sàn giao dịch. Trong những phiên tới, giá cao su có khả năng tiếp tục được hỗ trợ nếu lực mua duy trì tại SHFE và SGX. Ngược lại, áp lực chốt lời sau phiên tăng mạnh có thể khiến thị trường xuất hiện những nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

GIÁ THỊT LỢN HƠI TIẾP ĐÀ TĂNG

Tại miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay tăng 1.000 đồng/kg tại một số địa phương, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên cùng tăng lên 49.000 đồng/kg.

Tại các địa phương còn lại, giá lợn hơi nhìn chung duy trì ổn định. Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu và Sơn La tiếp tục được ghi nhận quanh mức 48.000 đồng/kg.

Quảng Ninh và Phú Thọ duy trì giá thu mua 47.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tuyên Quang và Lào Cai là hai địa phương có mức giá thấp nhất khu vực, cùng đạt 46.000 đồng/kg.

Giá thịt lợn hơi tiếp đà tăng

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay trở lại xu hướng tăng sau phiên đi ngang trước đó. Theo khảo sát, Nghệ An là địa phương ghi nhận điều chỉnh mới, từ 46.000 đồng/kg lên 47.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Nghệ An có cùng mức giá với Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa. Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục giữ mức 48.000 đồng/kg, cao nhất miền Trung - Tây Nguyên. Các địa phương Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng duy trì mức thu mua 46.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá lợn hơi hôm nay ghi nhận thêm một địa phương tăng giá. Cụ thể, Vĩnh Long tăng lên 49.000 đồng/kg, ngang với Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và TP. Hồ Chí Minh.

Tại Cần Thơ, giá lợn hơi duy trì 48.000 đồng/kg. Trong khi đó, An Giang và Cà Mau giữ mức 47.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Ở các chợ đầu mối tại TP.HCM, giá lợn quanh mốc 69.000 - 71.000 đồng/kg. Tại các chợ truyền thống và siêu thị, giá thịt lợn bán lẻ phổ biến như: ba rọi 155.000 đồng/kg, sườn non 160.000 đồng/kg, nạc dăm 151.000 đồng/kg, nạc vai 124.000 đồng/kg, thịt xay 130.000 đồng/kg, mỡ lợn 70.000 đồng/kg…

Theo khảo sát từ trang winmart.vn giá thịt lợn ghi nhận giữ giá ổn định, niêm yết trong khoảng 102.322 - 163.122 đồng/kg. Cụ thể, thịt lợn xay là sản phẩm có giá bán thấp nhất, duy trì mức 102.322 đồng/kg. Tiếp đó là các sản phẩm thịt nạc đùi, nạc vai lợn và chân giò rút xương, với giá bán lần lượt là 122.320 đồng/kg, 126.320 đồng/kg và 127.922 đồng/kg.

Như vậy, giá thịt lợn tại WinMart hiện dao động trong khoảng 102.322 - 163.122 đồng/kg và được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của WinMart.