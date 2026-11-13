Giá nông sản hôm nay 13/11/2026: Giá cà phê trong nước giảm liên tiếp, cung robusta toàn cầu dư thừa? Mỹ trả Venezuela hơn 12 tỷ USD doanh thu dầu mỏ

Giá cà phê hôm nay 13/11/2026

Giá cà phê thế giới diễn biến trái chiều, arabica tăng mạnh, robusta tiếp tục giảm.

Thị trường cà phê thế giới chứng kiến sự phân hóa rõ rệt khi sàn London chìm trong sắc đỏ, tiếp tục giảm, còn sàn New York bật tăng mạnh trở lại.

Ngay trước phiên giảm này, giá cà phê robusta đã có một phiên phục hồi ấn tượng, chủ yếu được thúc đẩy bởi lực mua kỹ thuật và hoạt động tất toán vị thế của các quỹ đầu cơ trước kỳ đáo hạn hợp đồng tháng 11. Tuy nhiên, các kỳ hạn chủ chốt như tháng 1/2027 và 3/2027 gần như đi ngang, cho thấy dòng tiền đầu cơ vẫn đang dè dặt.

Trên thực tế, giá cà phê robusta giảm 1,2%, xuống còn 3.207 USD/tấn, do chịu áp lực nguồn cung từ vụ thu hoạch tại Việt Nam. Dư địa tăng giá cà phê có thể bị hạn chế bởi nguồn cung hạt cà phê ra thị trường tiêu thụ vẫn khá dồi dào. vụ thu hoạch của nhà sản xuất và xuất khẩu robusta số 1 thế giới - Việt Nam đã bắt đầu, hiện chỉ ghi nhận lượng mưa nhẹ tại các vùng trồng cà phê, không gây ảnh hưởng đến hoạt động thu hoạch.

Một thương nhân tại khu vực trồng cà phê cho biết nông dân đã bắt đầu thu hoạch nhưng tiến độ còn chậm, trong khi nguồn cung cà phê vẫn hạn chế. Theo người này, lượng hàng đáng kể có thể chưa xuất hiện trên thị trường cho đến tháng sau. Các vùng trồng cà phê hiện chỉ có mưa nhẹ, chưa gây gián đoạn hoạt động thu hoạch.

Sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2026-2027 được USDA dự báo đạt khoảng 32,5 triệu bao, tăng 800.000 bao so với niên vụ trước. Vụ thu hoạch đã bắt đầu tại Tây Nguyên, dù tiến độ ban đầu còn chậm và lượng hàng mới dự kiến tăng đáng kể từ tháng 12. Về thương mại, xuất khẩu cà phê Việt Nam tháng 10 đạt khoảng 114.000 tấn, tăng 61% so với cùng kỳ.

Trong khi, Brazil, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, đã xuất khẩu 5,02 triệu bao cà phê nhân trong tháng 10, tăng gần 31% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, nguồn cung từ Brazil cũng gia tăng khi xuất khẩu robusta/Conilon tháng 10 đạt 897.081 bao, gần gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Áp lực nguồn cung còn thể hiện qua lượng tồn kho robusta được chứng nhận trên Sở ICE London, tăng lên 6.809 lô vào ngày 29/10 - mức cao nhất trong khoảng 1,25 năm, trước khi giảm nhẹ còn 6.633 lô vào ngày 11/11.

Trong khi đó, giá cà phê arabica bất ngờ tăng mạnh trở lại (tương đương tăng 3,7%) nhờ lực mua bù các vị thế bán khống, sau diễn biến tiêu cực của phiên liền trước, xuất phát từ những tín hiệu thời tiết thuận lợi tại các vùng trồng trọng điểm của Brazil, làm dấy lên kỳ vọng về triển vọng nguồn cung dồi dào trong niên vụ tới. Trước đó, giá cà phê robusta chạm mức thấp nhất trong 6 tuần là 262,15 US Cent/pound trong phiên trước đó.

Đà tăng giá cà phê arabica hiện được hỗ trợ bởi một số yếu tố, trong đó có hoạt động chuyển đổi các vị thế từ hợp đồng tháng 12 sang tháng 3 trước ngày thông báo giao hàng đầu tiên, cùng với tỷ lệ cà phê Brazil được ICE chấp thuận sau kiểm định ở mức thấp.

ICE cho biết, trong ngày 11/11, có 7.120 bao cà phê Brazil không đạt tiêu chuẩn phân loại và không có lô hàng nào được phê duyệt. Tuy nhiên, tình hình đã cải thiện trong ngày sau đó, nâng tỷ lệ đạt chuẩn trong tuần lên 59%.

Trong khi đó, lượng tồn kho cà phê arabica được chứng nhận trên sàn ICE vẫn ở mức thấp, góp phần hỗ trợ giá. Sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 27 năm, còn 217.646 bao vào ngày 15/9, tồn kho chỉ tăng nhẹ lên 228.586 bao tính đến ngày 12/11. Mặc dù cà phê Brazil liên tục được đưa đến các kho của ICE, lượng hàng này vẫn chưa được bổ sung đáng kể vào nguồn tồn kho đạt chuẩn.

Tuy nhiên, triển vọng nguồn cung cà phê Brazil gia tăng đang tạo áp lực lên thị trường. Tính đến ngày 11/11, có 141.194 bao cà phê Brazil đang chờ kiểm định tại các kho của ICE, mức cao nhất trong 8,5 tháng. Sau khi vượt qua quy trình kiểm định, lượng cà phê này sẽ được bổ sung vào số liệu tồn kho được chứng nhận. Quá trình kiểm định thường kéo dài từ 1-2 tuần và có thể lâu hơn nếu khối lượng hàng lớn.

Về dài hạn, yếu tố có thể tác động mạnh lên nguồn cung, tình hình thời tiết có khả năng ảnh hưởng tới mùa vụ cà phê, ngày 12/11, Trung tâm Dự báo Khí hậu Mỹ cho biết hiện tượng El Niño đang mạnh lên, với hơn 79% khả năng xuất hiện El Niño siêu mạnh trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3/2027. Cơ quan này lưu ý El Niño cường độ mạnh như vậy khiến các tác động liên quan đến hiện tượng này dễ xảy ra hơn, dù không chắc chắn.

El Niño là hiện tượng khí hậu tự nhiên xảy ra khi nước bề mặt ở khu vực trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương ấm lên bất thường, gây ra các hình thái thời tiết cực đoan trên toàn cầu, bao gồm hạn hán ở một số khu vực và mưa lớn ở những nơi khác.

Giá cà phê trong nước giảm liên tiếp trong các phiên trở lại đây, đưa mức giao dịch trung bình lùi về dưới ngưỡng 83.000 đồng/kg.

Giá cà phê nội địa đang chịu áp lực điều chỉnh kỹ thuật và tâm lý thận trọng từ phía các doanh nghiệp thu mua khi nguồn cung vụ mới tại Việt Nam bắt đầu ra thị trường. Giới giao dịch dự báo, trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục giằng co và dao động quanh vùng 83.000 đồng/kg. Khi hoạt động thu hoạch tại Tây Nguyên bước vào giai đoạn rộ, áp lực nguồn cung thực tế sẽ gia tăng, tạo sức ép nhất định lên giá thu mua. Tuy nhiên, đà giảm sâu khó xảy ra nhờ nhu cầu giao hàng cuối năm của các nhà xuất khẩu vẫn duy trì ở mức ổn định và lực đỡ từ nguồn cung robusta toàn cầu chưa thực sự dư thừa.

Giá cà phê trong nước hôm nay 13/11 giảm mạnh 700 - 900 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 12/11, giá cà phê robusta tiếp tục giảm trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 giảm 38 USD giao dịch tại 3.207 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 3/2027 giảm 31 USD, giao dịch tại 3.189 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York tăng mạnh, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 tăng 11,2 Cent giao dịch tại 280,20 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 tăng 9,90 Cent giao dịch tại 274,55 Cent/lb. Khối lượng giao dịch cao.

Giá nông sản hôm nay 13/11/2026: Giá cà phê trong nước giảm liên tiếp, áp lực nguồn cung mạnh; Mỹ trả lại hơn 12 tỷ USD doanh thu dầu mỏ cho Venezuela.

Giá tiêu hôm nay 13/11/2026

Giá hồ tiêu trong nước phổ biến từ 135.500 – 138.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu trong nước đi ngang. Cụ thể, giao dịch tại các địa phương trong ngày 13/11, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 138.000 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 135.500 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 136.500 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 136.000 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 135.500 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 135.500 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), 10 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu gần 237.700 tấn hồ tiêu các loại, kim ngạch đạt hơn 1,53 tỷ USD, tăng 15,2% về lượng và 10,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Châu Á tiếp tục là thị trường tiêu thụ hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam, với gần 112.700 tấn, chiếm 47,4% tổng lượng xuất khẩu, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Trung Quốc là động lực tăng trưởng đáng chú ý khi nhập khẩu hơn 28.300 tấn, tăng 71%, chiếm gần 12% tổng lượng xuất khẩu của Việt Nam. Thái Lan cũng ghi nhận mức tăng 52,5%, đạt gần 9.400 tấn. Trong khi đó, xuất khẩu sang UAE và Ấn Độ lần lượt giảm 4,6% và 21,5%.

Ở chiều ngược lại, 10 tháng năm 2026, Việt Nam nhập khẩu hơn 50.000 tấn hồ tiêu, kim ngạch khoảng 289 triệu USD, tăng 32,5% về lượng và 22% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Campuchia vươn lên vị trí nguồn cung lớn nhất với hơn 28.300 tấn, tăng 192%, chiếm 56,6% tổng lượng nhập khẩu, trong khi tỷ trọng cùng kỳ năm trước chỉ ở mức 25,7%. Nhập khẩu từ Brazil giảm 29,5%, còn khoảng 13.000 tấn; Indonesia giảm 22,6%, đạt gần 5.400 tấn. Ba thị trường Campuchia, Brazil và Indonesia cung cấp hơn 46.700 tấn tiêu nguyên liệu, chiếm 93,4% tổng lượng hồ tiêu nhập khẩu của Việt Nam.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 13/11/2026

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam neo ở mức cao, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động442 – 446 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu lên 565 – 569 USD/tấn, tăng 8 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 535 - 540 USD/tấn.

Trên thị trường xuất khẩu, tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm cũng đi ngang ở mức 488–492 USD/tấn, cao nhất trong số các quốc gia xuất khẩu hàng đầu. Trong khi đó, giá gạo trắng 5% tấm của Pakistan dao động từ 410–414 USD/tấn. Còn tại Ấn Độ, giá gạo trắng 5% tấm được chào bán ở mức 388–392 USD/tấn, gạo đồ 5% tấm trong khoảng 382–386 USD/tấn.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã chuyển trả cho Venezuela hơn 12 tỷ USD, tương đương gần 99% nguồn thu từ hoạt động bán dầu mỏ và một số mặt hàng khác của nước này, kể từ khi Tổng thống Nicolás Maduro bị lật đổ hồi tháng 1/2026.

Theo báo cáo kiểm toán do công ty KPMG thực hiện và được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 12/11, hoạt động bán dầu thô của Venezuela, cùng một lượng nhỏ vàng, khoáng sản và phân bón, đã tạo ra tổng doanh thu 12,26 tỷ USD. Gần như toàn bộ số tiền này đã được chuyển trả cho Venezuela theo thỏa thuận năng lượng toàn diện giữa Washington và chính quyền lâm thời tại Caracas.

Tính đến ngày 30/9, thời điểm kết thúc năm tài chính 2026 của Mỹ, khoảng 168,6 triệu USD vẫn được giữ trong tài khoản do Bộ Tài chính Mỹ quản lý.

Theo thỏa thuận, dầu thô Venezuela được bán trên thị trường quốc tế và nguồn thu được chuyển vào các tài khoản do Mỹ kiểm soát. Chính quyền Venezuela sau đó phải đề nghị phía Mỹ phê duyệt việc chuyển tiền về nước để phục vụ các dự án cơ sở hạ tầng, nhu cầu nhân đạo và các khoản chi thiết yếu.

Báo cáo cho thấy phần lớn doanh thu đã được giải ngân cho các cá nhân và doanh nghiệp Venezuela thông qua các giao dịch ngoại hối với hệ thống ngân hàng thương mại trong nước. Ngoài ra, khoảng 133 triệu USD được sử dụng để thanh toán trực tiếp cho các dịch vụ và hàng hóa phục vụ hoạt động của chính phủ Venezuela.

Trong số các khoản chi được Mỹ phê duyệt có 5 triệu USD thanh toán cho công ty luật Greenberg Traurig có trụ sở tại Miami; gần 24 triệu USD dành cho thiết bị chạy thận nhân tạo và thiết bị khai thác than; cùng 8,7 triệu USD để thanh toán các khoản nợ liên quan đến việc mua vaccine thông qua Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO).