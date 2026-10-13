Giá nông sản hôm nay 13/10/2026: Giá cà phê trong nước có thể nhích tăng, Giá tiêu nhích nhẹ; Giá dầu giảm nhờ 'thỏa thuận ngừng bắn năng lượng'?

Giá cà phê hôm nay 13/10/2026

Giá cà phê thế giới tăng nhẹ phiên đầu tuần.

Phiên mở hàng tuần này, giá cà phê giao dịch trên cả sàn London và New York đồng loạt xanh sàn trở lại. Việc cả hai sàn cùng tăng điểm nhẹ phản ánh tâm lý thận trọng nhưng tích cực của thị trường toàn cầu, giúp giải tỏa bớt áp lực điều chỉnh giảm trong ngắn hạn.

Diễn biến thị trường vẫn là những yếu tố giằng co do tác động trực tiếp và gián tiếp từ nguồn cung. Trong đó, thông tin tình hình nguồn cung lớn nhất - Brazil vẫn là yếu tố có tác động đáng kể. Hiệp hội xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafe) cho biết xuất khẩu cà phê nhân xanh của Brazil trong tháng 9 tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 3,58 triệu bao. Tuy nhiên, mức tăng trưởng bị hạn chế do lượng cà phê arabica xuất khẩu giảm.

Trước đó, Bộ Thương mại Brazil báo cáo rằng xuất khẩu cà phê của nước này trong tháng 9 tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước, đạt 236.000 tấn. Tốc độ xuất khẩu của Brazil đang kìm hãm đà tăng giá cà phê, bất chấp những lo ngại rằng hiện tượng El Niño có thể gây ra tình trạng khô hạn tại Brazil, ảnh hưởng tiêu cực đến vụ cà phê niên vụ 2027-2028.

Cùng thời điểm này, những dấu hiệu cho thấy sự sụt giảm về sản lượng và xuất khẩu cà phê của Colombia, quốc gia sản xuất cà phê arabica lớn thứ hai thế giới đã lập tức thúc đẩy giá cà phê tăng ngay trong phiên giao dịch đầu tuần này.

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt 12,6 triệu bao trong tháng 8, tăng mạnh 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 11 tháng đầu niên vụ cà phê 2025-2026 (từ tháng 10/2025 đến tháng 8/2026), xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt 130,7 triệu bao, tăng 1% so với cùng kỳ niên vụ 2024-2025.

Trong đó, xuất khẩu cà phê nhân xanh đạt 10,9 triệu bao trong tháng 8, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2025. Đà tăng này trái ngược rõ rệt với xu hướng suy giảm theo mùa thường diễn ra trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 8. Do đó, tính chung 11 tháng đầu niên vụ 2025-2026, tổng xuất khẩu cà phê nhân xanh toàn cầu đạt 113,7 triệu bao, tăng 0,8% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Robusta đóng góp lớn nhất vào đà tăng của xuất khẩu cà phê nhân xanh toàn cầu trong tháng 8, với khối lượng đạt 4,4 triệu bao, tăng tới 22,4% so với cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng đầu niên vụ, xuất khẩu cà phê robusta tăng 11,8%, lên 45,6 triệu bao. Mức tăng trong tháng 8 chủ yếu đến từ Việt Nam và Brazil, khi xuất khẩu robusta của hai nước lần lượt tăng 69,2% và 54,9%, đạt tương ứng 1,78 triệu bao và 0,96 triệu bao.

Hoạt động xuất khẩu cà phê của Brazil được thúc đẩy bởi nguồn cung mới thu hoạch trong niên vụ 2026-2027. Sản lượng robusta của nước này được ước tính đạt mức kỷ lục 25,1 triệu bao, tăng 11,1% so với niên vụ trước. Tính từ đầu niên vụ đến nay, Brazil đã xuất khẩu khoảng 5,3 triệu bao robusta.

Xuất khẩu nhóm cà phê nhân xanh arabica chế biến tự nhiên Brazil cũng tăng mạnh 21,3% trong tháng 8, đạt 3,6 triệu bao. Tuy nhiên, tính chung 11 tháng đầu niên vụ 2025-2026, xuất khẩu nhóm cà phê này vẫn giảm 11,6%, xuống còn 33,2 triệu bao.

Riêng xuất khẩu cà phê arabica của Brazil trong tháng 8 đã tăng 26%, lên hơn 2,9 triệu bao. Đây là khối lượng xuất khẩu trong tháng 8 cao nhất từng được ghi nhận, vượt hơn 6,6% so với kỷ lục trước đó là 2,74 triệu bao, được thiết lập trong niên vụ cà phê 2019-2020.

Tương tự như robusta, xuất khẩu arabica của Brazil được hỗ trợ bởi nguồn cung mới từ vụ thu hoạch 2026-2027. Vụ thu hoạch này vừa kết thúc, với sản lượng cà phê nhân xanh arabica được ước tính vào khoảng 46,3 triệu bao.

Giá cà phê trong nước hôm nay (13/10) tiếp tục duy trì đà ổn định ở mức cao và đang đứng trước kỳ vọng nhích tăng nhẹ trong các phiên tới.

Diễn biến phục hồi từ các sàn giao dịch quốc tế là cơ sở tạo nền tảng cho sự vững vàng của thị trường nội địa. Theo giới phân tích, các chỉ số dự báo xu hướng ngắn hạn cho thấy giá cà phê trong nước nhiều khả năng sẽ có nhịp tăng nhẹ khoảng 200 đồng/kg trong phiên tiếp theo.

Đánh giá tổng quan cho thấy, giá cà phê nội địa ở mức cao xuất phát từ sự cân bằng giữa nguồn cung thực tế trong nước và nhu cầu thu mua của các đơn vị xuất khẩu. Dự báo trong những phiên tiếp theo, giá cà phê trong nước sẽ tiếp tục giữ nhịp chủ đạo là đi ngang hoặc nhích tăng nhẹ theo đà hồi phục thế giới. Vùng giá 93.000 - 93.500 đồng/kg vẫn là mốc hỗ trợ quan trọng, tuy nhiên biên độ biến động khó tăng đột biến do các bên vẫn đang theo dõi sát tiến độ thu hoạch và diễn biến thời tiết thực tế tại các vùng trồng trọng điểm.

Giá cà phê trong nước hôm nay 13/10 tăng nhẹ 200 - 300 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch đầu tuần (ngày 12/10), giá cà phê robusta tiếp tục tăng nhẹ trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2026 tăng 8 USD giao dịch tại 3.478 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 tăng 9 USD, giao dịch tại 3.463 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình thấp.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York quay đầu tăng, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 tăng 3,65 Cent giao dịch tại 290,60 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 tăng 3,7 Cent giao dịch tại 283,50 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá nông sản hôm nay 13/10/2026: Giá cà phê trong nước có thể nhích tăng, Giá tiêu nhích nhẹ; Giá dầu giảm nhờ 'thỏa thuận ngừng bắn năng lượng' giữa Nga-Ukraine.

Giá tiêu hôm nay 13/10/2026

Giá hồ tiêu trong nước lên mức 137.500 – 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước tăng 500 – 1.000 đồng/kg so với ngày hôm trước. Cụ thể giao dịch tại các địa phương chủ lực trong ngày 13/10, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 137.500 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 135.500 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 139.000 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 136.000 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 135.500 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 135.500 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới cập nhật mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 215.733 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 1,4 tỷ USD, tăng 15,4% về lượng và 10,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025, tương ứng tăng 28.736 tấn và so với cùng kỳ năm 2024, lượng xuất khẩu tăng 7,4%.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), nhìn về những tháng cuối năm, triển vọng xuất khẩu hồ tiêu vẫn tích cực khi nhu cầu tại Hoa Kỳ, Trung Quốc và một số thị trường chủ lực còn dư địa tăng. Nguồn cung thế giới không dồi dào tiếp tục là yếu tố hỗ trợ. Tuy nhiên, xuất khẩu quý III chỉ đạt 70.047 tấn, giảm 11,7% so với quý II; xuất khẩu sang châu Âu cũng giảm liên tục. Vì vậy, tăng trưởng quý cuối năm sẽ phụ thuộc vào khả năng giữ thị trường, đáp ứng tiêu chuẩn và bảo đảm nguồn hàng đạt chuẩn.

Có thể thấy, sau 9 tháng năm 2026, điều đáng ghi nhận không chỉ là xuất khẩu hồ tiêu tiếp tục tăng, mà quan trọng hơn là ngành hồ tiêu đang đứng trước cơ hội chuyển sang giai đoạn tăng trưởng có chiều sâu. Nếu doanh nghiệp nâng chất lượng, đẩy mạnh chế biến, xây dựng thương hiệu và đa dạng hóa thị trường, lợi thế về nhu cầu và nguồn cung có thể chuyển hóa thành giá trị bền vững. Khi đó, xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam sẽ không chỉ tăng về lượng, mà còn tiến sâu hơn trong chuỗi giá trị gia vị toàn cầu.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 13/10/2026

Giá gạo xuất khẩu tiếp tục ổn định, không có những biến động lớn, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động 420 - 424 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu giảm 6 USD/tấn xuống còn 515 - 519 USD/tấn, tăng nhẹ 1 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 440 -445 USD/tấn.

Tại các quốc gia xuất khẩu gạo chủ chốt khác, giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan được giao dịch trong khoảng 455–459 USD/tấn. Trong khi đó, giá gạo cùng loại của Pakistan không có biến động, tiếp tục đứng ở mức 409–413 USD/tấn. Đối với Ấn Độ, giá gạo trắng 5% tấm hiện dao động từ 382–386 USD/tấn. Tương tự, giá gạo đồ 5% tấm của nước này vẫn ổn định trong khoảng 381–385 USD/tấn.

Ngày 8/10, Hiệp hội Lúa gạo Mỹ (USA Rice) và Phong trào Các bên liên quan trong Ngành Lúa gạo Philippines (PRISM) đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm khôi phục và mở rộng hoạt động thương mại gạo giữa Mỹ và Philippines.

Theo thông cáo báo chí chung, hai bên nhất trí cung cấp và mua 100.000 tấn gạo đóng bao và/hoặc hàng rời có nguồn gốc từ Mỹ mỗi năm bắt đầu từ năm 2027. Con số này sẽ tăng lên 200.000 tấn mỗi năm bắt đầu từ năm 2028. PRISM và USA Rice dự kiến sẽ tích cực hợp tác với các thành viên trong ngành và cơ quan chính phủ để tạo điều kiện thuận lợi cho dòng chảy thương mại tiềm năng này được triển khai đúng thời hạn.

Ngành lúa gạo Mỹ đặt mục tiêu xuất khẩu tới 200.000 tấn gạo mỗi năm sang Philippines kể từ năm 2028, theo một biên bản ghi nhớ được ký kết ngày 8/10, trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung gạo nhập khẩu, giảm phụ thuộc vào Việt Nam.

Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu gạo Mỹ có thể gặp khó khăn trong việc cạnh tranh về giá với các nhà cung cấp trong khu vực. Những người tham gia thị trường cho rằng gạo có xuất xứ từ Mỹ đang gặp bất lợi về chi phí, dù có lợi thế về chất lượng tại thị trường Philippines.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Giá dầu có thật sự đi xuống nhờ kỳ vọng nguồn cung từ Nga tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Nga - Ukraine đồng ý ngừng tấn công hạ tầng năng lượng của nhau?

Mở cửa phiên giao dịch ngày 12/10, giá dầu Brent giảm 1,3% còn 103,4 USD một thùng. Dầu thô Mỹ WTI hạ 1,5% về 90 USD. Trước đó, ngày 11/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo Moscow-Kiev nhất trí ngừng tấn công hạ tầng năng lượng của nhau. Tổng thống Ukraine Volodymyr ⁠Zelenskiy cho biết ông vẫn đang chờ xem chi tiết thỏa thuận, trong khi phía Nga chưa có bình luận về việc này.

Trước đó 2 ngày, ông Trump cũng cho biết Nga sẽ cung cấp hơn 4 triệu tấn dầu diesel cho thị trường toàn cầu, theo thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Điện Kremlin sau đó xác nhận việc này.

Các thông tin trên khiến nhà đầu tư kỳ vọng áp lực nguồn cung toàn cầu được giải tỏa phần nào. “Câu hỏi hiện tại là tính xác thực và khả năng kéo dài của các thỏa thuận này đến đâu.

Nếu không có bằng chứng rõ ràng hơn, giá dầu khó giảm sâu”, Tim Waterer - nhà phân tích tại KCM Trade cho biết trên Reuters.

Trên thực tế, trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (13/10), giá dầu thô tăng đã khoảng 2% khi các cuộc tấn công nhằm vào Arab Saudi lấn át triển vọng nguồn cung gia tăng, bất chấp việc Tổng thống Mỹ hoan nghênh Nga nối lại xuất khẩu dầu diesel và Nga cùng Ukraine đạt thỏa thuận ngừng tấn công các mục tiêu năng lượng. Chốt phiên giao dịch, giá dầu Brent tăng 1,8% lên 106,65 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 15/9. Giá dầu thô WTI tăng 2% lên 93,74 USD/thùng.

Trong phiên sáng ngày 13/10, thị trường tạm đảo chiều nhẹ. Tại thời điểm 7h15 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 0,72% xuống 105,88 USD và giá dầu WTI giảm 0,62% xuống 93,17 USD.

Dù vậy, xung đột tại Trung Đông vẫn khiến giá Brent duy trì trên 100 USD một thùng. Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tại Yemen tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công sân bay quốc tế Riyadh (Arab Saudi) hôm 10/10, khiến 13 người thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương. Giới chức Arab Saudi cũng thông báo thêm nhiều người bị thương do một vụ tấn công khác tại sân bay này hôm 11/10.

Chuyên gia phân tích Jim Ritterbusch tại Ritterbusch and Associates ở bang Florida, cho rằng, “Việc giải phóng nguồn cung sẽ diễn ra dần dần trong phần còn lại của năm nay. Khối lượng dự kiến được đưa ra thị trường trong tháng tới dường như không đủ để tạo thêm sức ép giảm giá đáng kể”. Ông cho rằng, giá dầu khó giảm nhiều trước khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ diễn ra sau khoảng ba tuần.

“Tác động tức thời của thỏa thuận này vẫn chưa rõ ràng, do công suất lọc dầu của Nga đã suy giảm nghiêm trọng”, ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích tại PVM, cho biết.

“Tuy nhiên, Moscow đã nới lỏng một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, cho phép đưa 500.000 tấn, tương đương khoảng 3,7 triệu thùng, ra thị trường quốc tế. Lượng này tương đương khoảng một ngày tiêu thụ của Mỹ và khoảng 13% nhu cầu toàn cầu”.