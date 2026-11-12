Giá nông sản hôm nay (12-11): Cà phê về dưới 85.000 đồng/kg, hồ tiêu neo ở mức cao

Cà phê tại Gia Lai giảm 800 đồng/kg

Sáng 12-11, giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục đi xuống, giảm 500-1.000 đồng/kg so với phiên trước. Hiện giá thu mua dao động trong khoảng 83.800-84.300 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê giảm 500 đồng/kg, xuống còn 84.300 đồng/kg. Gia Lai giảm 800 đồng/kg, còn 84.000 đồng/kg. Trong khi đó, khu vực Đắk Nông của tỉnh Lâm Đồng giảm mạnh nhất, mất 1.000 đồng/kg, xuống 84.000 đồng/kg; riêng các khu vực còn lại của địa phương này giảm 600 đồng/kg, còn 83.800 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục giảm trên cả 2 sàn giao dịch lớn. Tại sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 1-2027 giảm 17 USD/tấn, xuống còn 3.250 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3-2027 giảm 17 USD/tấn, còn 3.221 USD/tấn.

Tại sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12-2026 giảm 2,2 US cent/pound, xuống còn 271,4 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3-2027 giảm 1,35 US cent/pound, còn 265,9 US cent/pound.

Theo Reuters và Barchart, giá Robusta hiện tiến gần vùng đáy 3.140 USD/tấn ghi nhận trong tuần trước, mức thấp nhất trong khoảng 2,5 năm.

Giá hồ tiêu tiếp tục neo cao ở mức 138.000 đồng/kg

Trái ngược với cà phê, giá hồ tiêu trong nước ngày 12-11 tiếp tục đi ngang tại các địa phương sản xuất trọng điểm, dao động trong khoảng 135.500-138.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk tiếp tục dẫn đầu với mức thu mua hồ tiêu đạt 138.000 đồng/kg; Lâm Đồng giữ mức 137.000 đồng/kg; TP. Hồ Chí Minh đạt 136.000 đồng/kg; Gia Lai và Đồng Nai cùng giao dịch ở mức 135.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất chủ chốt cũng ổn định. Theo dữ liệu từ IPC, giá tiêu đen Indonesia ở mức 6.799 USD/tấn; Brazil đạt 5.700 USD/tấn, trong khi Malaysia tiếp tục dẫn đầu với 9.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l duy trì 5.950 USD/tấn, loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn. Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu Việt Nam giữ mức 8.450 USD/tấn.

Nhận định thị trường

Giá cà phê trong nước đang chịu áp lực giảm khi bước vào cao điểm thu hoạch vụ mới tại Việt Nam. Nguồn cung gia tăng, cùng diễn biến giảm trên các sàn giao dịch quốc tế, khiến thị trường chưa có động lực rõ ràng để phục hồi.

Trong ngắn hạn, giá cà phê có thể tiếp tục biến động theo tiến độ thu hoạch, nhu cầu mua hàng và diễn biến nguồn cung từ các quốc gia sản xuất lớn.

Thị trường hồ tiêu đang duy trì trạng thái ổn định với mặt bằng giá cao. Nguồn cung nội địa, nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường lớn và diễn biến xuất khẩu tiếp tục là những yếu tố quyết định xu hướng giá trong thời gian tới. So với cà phê, hồ tiêu hiện có diễn biến tích cực hơn khi chưa chịu áp lực điều chỉnh đáng kể.