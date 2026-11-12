Giá nông sản hôm nay 12/11/2026: Giá cà phê tiếp tục giảm, giá gạo tăng mạnh; nông sản tươi được mở 'luồng xanh' qua biên giới?

Giá cà phê hôm nay 12/11/2026

Giá cà phê thế giới tiếp tục điều chỉnh giảm tất cả các sàn giao dịch.

Giá cà phê arabica chốt phiên giảm 0,5%, xuống còn 2,6465 USD/lb, sau khi có thời điểm chạm mức thấp nhất trong 6 tuần là 2,6215 USD/lb trong phiên. Tình hình nguồn cung trên thị trường được nhận định rất dồi dào, với sản lượng lớn từ Brazil đang được đưa ra thị trường, xuất khẩu tăng mạnh và lượng cà phê chờ phân loại tại sàn ICE hiện cũng đang gia tăng.

Nhìn chung thị trường hiện xoay quanh các thông tin liên quan Brazil - quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới. Tâm lý thị trường trước triển vọng một lượng lớn cà phê Brazil sắp được đưa ra thị trường tiếp tục gây sức ép lên giá. Điều kiện cây trồng cho niên vụ 2027-2028 vẫn được đánh giá tích cực, qua đó làm giảm lo ngại về những kịch bản hạn hán nghiêm trọng nhất do hiện tượng El Niño gây ra

Lượng cà phê arabica Brazil đang chờ phân loại và chứng nhận tại các kho của sàn ICE đã tăng lên hơn 113.038 bao trong ngày thứ Tư. Trong khi đó, lượng tồn kho được chứng nhận tăng nhẹ lên trên 250.241 bao, mức cao nhất kể từ giữa tháng 10.

Theo Hiệp hội Cà phê Brazil (Cecafe), Brazil đã xuất khẩu 5,02 triệu bao cà phê nhân (loại 60 kg/bao) trong tháng 10, tăng gần 31% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất từ trước đến nay. Số liệu này xác nhận xu hướng đã được thể hiện trong dữ liệu của Chính phủ công bố tuần trước. Trong đó, xuất khẩu cà phê arabica tăng gần 22%, lên 4,12 triệu bao, trong khi xuất khẩu robusta tăng gấp đôi, đạt khoảng 897.000 bao.

Trong khi đó, giá cà phê robusta chỉ điều chỉnh nhẹ trước sức ép nguồn cung robusta xuất khẩu tăng mạnh từ Brazil và thông tin từ vụ thu hoạch mới từ nhà sản xuất robusta số 1 thế giới. Giá cà phê robusta kết thúc phiên 11/11 giảm 0,2%, xuống còn 3.245 USD/tấn, duy trì ngay trên mức thấp nhất trong 2 năm rưỡi của tuần trước là 3.140 USD/tấn.

Lượng tồn kho cà phê robusta của ICE đã tăng mạnh kể từ đầu tháng 10, đạt mức cao nhất trong 1,25 năm với 6.809 lô vào ngày 29 tháng 10 trước khi giảm xuống còn 6.633 lô vào ngày 11/11.

Việt Nam đã bước vào niên vụ cà phê 2026/2027 từ tháng 10/2026. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu vụ, lượng cà phê mới thu hoạch chưa thể ngay lập tức được đưa ra thị trường với khối lượng lớn do cần thời gian thu hái, sơ chế và phơi sấy. Nguồn cung dự kiến sẽ tăng dần trong tháng 11 và tháng 12 khi hoạt động thu hoạch tại các vùng sản xuất trọng điểm bước vào cao điểm.

Cục Thống kê Quốc gia Việt Nam cho biết, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 10 đạt khoảng 114.000 tấn, tương đương 1,9 triệu bao. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, Việt Nam – quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê robusta lớn nhất thế giới ra các thị trường tiêu thụ – đã xuất khẩu khoảng 1,569 triệu tấn, tương đương 26,15 triệu bao.

Giá cà phê trong nước giằng co trong biên độ hẹp, khi chịu tác động trực tiếp từ đà sụt giảm mạnh trên sàn New York và sự hạ nhiệt trên sàn London.

Giới giao dịch dự báo, giá cà phê trong nước khó bứt phá mạnh trong ngắn hạn. Khả năng trong những phiên tới, giá cà phê nội địa sẽ tiếp tục duy trì trạng thái giằng co trong biên độ hẹp. Việc các khu vực trồng cà phê chính đang bước vào đợt cao điểm thu hoạch niên vụ 2026 - 2027 sẽ làm gia tăng nguồn cung hàng thực ra thị trường, tạo sức ép tâm lý nhất định lên các đại lý và nhà vườn.

Một tin vui đối với ngành hàng cà phê Việt Nam, ngày 11/11, UBND phường Ea Kao (tỉnh Đắk Lắk) phối hợp cùng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Aeroco Coffee tổ chức Lễ xuất khẩu container cà phê đặc sản chính ngạch vào thị trường Hoa Kỳ, khẳng định chất lượng và vị thế của nông sản Việt trên trường quốc tế.

Container xuất khẩu với gần 3,5 tấn cà phê đặc sản, giá trị gần 120.000 USD. Sự kiện không chỉ mở ra những cơ hội hợp tác mới mà còn góp phần khẳng định giá trị thực chất của cà phê đặc sản Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Chuyến hàng xuất khẩu container cà phê đặc sản chính ngạch vào thị trường Hoa Kỳ là dấu mốc đặc biệt, mở đầu cho hành trình hợp tác và phát triển dài hạn, đưa cà phê đặc sản Buôn Ma Thuột tham gia sâu hơn vào chuỗi thương mại quốc tế, khẳng định quyết tâm của doanh nghiệp trong việc xây dựng thương hiệu cà phê Việt Nam bằng giá trị thực chất.

Ngay sau sự kiện, Aeroco Coffee sẽ xúc tiến giao thương tại Chicago, Florida, Texas, California - Hoa Kỳ nhằm tiếp tục mở rộng thị trường. Trong chặng đường sắp tới, Aeroco Coffee sẽ kiên định với định hướng phát triển cà phê đặc sản, đầu tư hoàn thiện năng lực sản xuất và chế biến, hợp tác với các nông hộ trồng cà phê để mở rộng vùng nguyên liệu, mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời xây dựng những mối quan hệ hợp tác dựa trên sự tin tưởng, minh bạch và cùng phát triển.

Giá cà phê trong nước ngày 11/11 giảm 500 - 1.000 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 11/11, giá cà phê robusta tiếp tục giảm trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 giảm 5 USD giao dịch tại 3.245 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 3/2027 giảm 1 USD, giao dịch tại 3.220 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York tiếp tục giảm, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 giảm 2,4 Cent giao dịch tại 269,00 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 giảm 1,25 Cent giao dịch tại 264,65 Cent/lb. Khối lượng giao dịch cao.

Giá nông sản hôm nay 12/11/2026: Giá cà phê tiếp tục giảm, giá gạo tăng mạnh; nông sản tươi được mở 'luồng xanh' qua biên giới?

Giá tiêu hôm nay 12/11/2026

Giá hồ tiêu trong nước giữ ở mức 135.500 – 138.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu trong nước ổn định, không có biến động đáng kể. Cụ thể, giao dịch tại các địa phương trong ngày 12/11, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 138.000 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 135.500 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 136.500 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 136.000 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 135.500 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 135.500 đồng/kg.

Theo số liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn trên thế giới tiếp tục duy trì ổn định, chưa xuất hiện biến động mới.

Giá tiêu thế giới mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Theo IPC, thị trường hồ tiêu toàn cầu đầu tháng 11 nhìn chung ổn định, giá tăng có chọn lọc tại một số quốc gia sản xuất. Giá chào bán tăng ở Ấn Độ và Sri Lanka, trong khi giá tiêu trắng nội địa Malaysia ghi nhận tăng. Indonesia, Campuchia và Trung Quốc duy trì ổn định, bên cạnh các biến động giá đa dạng hơn tại Việt Nam và Brazil.

Tại Ấn Độ, thị trường duy trì vững chắc, giá chào bán tăng mạnh xuyên suốt kỳ báo cáo. Đồng rupee Ấn Độ cũng tăng 0,5% so với đồng USD.

Tương tự, giá tiêu trắng nội địa Malaysia ghi nhận tăng, trong khi giá tiêu đen giảm nhẹ. Giá xuất khẩu nhìn chung không thay đổi trong suốt tuần.

Thị trường tiêu Sri Lanka cũng duy trì đà tăng, giá chào bán tiếp tục tăng mạnh xuyên suốt kỳ báo cáo.

Thị trường hồ tiêu Indonesia tiếp tục cho thấy sự ổn định về giá, chỉ ghi nhận biến động nhẹ về giá chào bán trong tuần này.

Tại Việt Nam, thị trường ghi nhận sự điều chỉnh ở một số phân khúc giá, trong khi giá xuất khẩu tiêu trắng duy trì ổn định trong những ngày đầu tháng 11.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 12/11/2026

Trên thị trường nội địa tiếp tục duy trì mặt bằng ổn định, trong khi giá gạo xuất khẩu ghi nhận đà khởi sắc. Tính từ cuối tháng trước đến nay, giá gạo xuất khẩu của nước ta đã tăng thêm 17 – 30 USD/tấn. So với cuối tháng trước, giá gạo jasmine của Việt Nam hiện đã tăng khoảng 30 USD/tấn, gạo thơm tăng 25 USD/tấn và gạo trắng 5% tấm tăng 17 USD/tấn, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động442 – 446 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu lên 565 – 569 USD/tấn, tăng 8 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 535 - 540 USD/tấn.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan tăng 5 USD/tấn so với ngày hôm trước, lên mức 488–492 USD/tấn. Đây cũng là mức giá cao nhất trong số các quốc gia xuất khẩu hàng đầu.

Trong khi đó, giá gạo trắng 5% tấm của Pakistan duy trì ổn định ở mức 410–414 USD/tấn. Ngược lại, giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ giảm nhẹ 2 USD/tấn, được chào bán ở mức 388–392 USD/tấn. Giá gạo đồ 5% tấm dao động trong khoảng 382–386 USD/tấn.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Cục Hải quan cho biết, các quy định pháp luật về hải quan hiện hành đã thiết lập cơ chế ưu tiên làm thủ tục đối với các mặt hàng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu. Cơ quan này đã chỉ đạo hệ thống chi cục hải quan khu vực triển khai đồng loạt các phương án hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Trước đề xuất của Hiệp hội Rau quả Việt Nam về việc thiết lập cơ chế “luồng xanh” cho nông sản tươi, Cục Hải quan đã chính thức đưa ra câu trả lời, khẳng định khung pháp lý hiện hành đã dành sự ưu tiên tối đa để giải phóng hàng hóa trong ngày, không để hư hỏng ngay tại cửa ngõ xuất khẩu.

Cụ thể, các đơn vị hải quan tại cửa khẩu phải tạo điều kiện cao nhất để hàng nông sản được thông quan nhanh gọn ngay trong ngày, sẵn sàng phục vụ ngoài giờ hành chính. Nhân lực được bố trí túc trực liên tục để giám sát, giải quyết hồ sơ vào cả ngày nghỉ cuối tuần lẫn các dịp lễ. Mọi vướng mắc phát sinh trong khâu thông quan đều phải được xử lý ngay tại chỗ, trường hợp vượt thẩm quyền phải nhanh chóng báo cáo về Cục Hải quan để nhận hướng dẫn giải quyết.

Bên cạnh đó, để bảo đảm chất lượng mặt hàng nông sản tươi vốn rất nhạy cảm với thời gian, ngành Hải quan yêu cầu các chi cục chủ động phối hợp cùng doanh nghiệp kho bãi tại khu vực cửa khẩu bố trí mặt bằng thích hợp, phục vụ việc phân loại và bảo quản trong thời gian chờ xuất khẩu. Các đơn vị phải bám sát diễn biến thực tế tại địa bàn, phát đi thông tin khuyến cáo kịp thời cho thương nhân, đồng thời phối hợp lực lượng chức năng địa phương phân luồng phương tiện thông suốt, tuyệt đối không để xảy ra ùn tắc làm gián đoạn tiến độ thông quan.

Đối với hoạt động giao thương qua biên giới, cơ quan Hải quan duy trì trao đổi thường xuyên với Hải quan cửa khẩu phía Trung Quốc để xử lý nhanh các vướng mắc chung, đồng thời cập nhật ngay những thay đổi về chính sách kiểm tra của nước bạn cho doanh nghiệp trong nước chủ động thích ứng.

Đáng chú ý, nếu lô hàng đã xuất khẩu nhưng không đủ điều kiện nhập cảnh vào Trung Quốc và doanh nghiệp có nguyện vọng đưa hàng về, cơ quan Hải quan sẽ ưu tiên giải quyết thủ tục tái nhập nhanh nhất. Cục Hải quan quán triệt nghiêm cấm mọi hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu hoặc kéo dài thời gian làm thủ tục khiến doanh nghiệp phải gánh thêm chi phí và thiệt hại.

Công tác phối hợp tầm vĩ mô giữa Cục Hải quan Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa được đẩy mạnh thông qua cuộc hội đàm song phương về hiện đại hóa quản lý, kiểm soát rủi ro và tạo thuận lợi thương mại xuyên biên giới.

Theo đó, hai bên đang phối hợp thử nghiệm mô hình phương tiện vận chuyển hàng hóa tự hành tại hai tuyến đường chuyên dụng thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan do Lạng Sơn triển khai, đòi hỏi sự kết nối đồng bộ về hạ tầng, quy trình quản lý, tiêu chuẩn kỹ thuật số và kiểm tra giám sát nhằm giảm chi phí logistics cùng thời gian chờ đợi.