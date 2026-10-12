Giá nông sản hôm nay 12/10/2026: Giá cà phê sẽ tăng tiếp trong tuần này? Giá tiêu ổn định; Nga-Ukraine đạt thỏa thuận ‘ngừng bắn năng lượng’.

Giá cà phê hôm nay 12/10/2026

Giá cà phê thế giới tăng nhẹ trong tuần qua, có khả năng còn tăng trong tuần này?

Trên thị trường thế giới, trong tuần qua, giá cà phê robusta liên tiếp có những phiên tăng giảm mạnh, nhưng tính đến cuối tuần giá gần như không đổi trong kỳ hạn giao hạn gần nhất. Những lo ngại hiện tượng thời tiết El Niño sẽ làm giảm sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2027-2028 đang hỗ trợ giá. Tuy nhiên, đà tăng của giá cà phê arabica có phần hạn chế do dấu hiệu cho thấy nguồn cung cà phê từ Brazil gia tăng.

Cụ thể, tuần qua, giá cà phê robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 đóng cửa ở 3.470 USD/tấn, ít thay đổi so với tuần trước, nhưng hợp đồng giao tháng 1/2027 tăng nhẹ 6 USD/tấn lên 3.454 USD/tấn. Trong khi đó, giá cà phê arabica trên sàn giao dịch New York giao kỳ hạn tháng 3/2027 tăng 2,3% so với tuần trước, lên 286,95 US Cent/pound. Hợp đồng giao tháng 5/2027 tăng 0,7% lên 279,8 US Cent/pound.

Những dự báo ban đầu về sản lượng cà phê Brazil niên vụ tới có thể sớm bắt đầu được công bố trên thị trường. Diễn biến lượng mưa mùa hè sẽ tiếp tục được theo dõi chặt chẽ đến tháng 12 và những tháng tiếp theo, cùng với những bất định liên quan đến cường độ thực tế của hiện tượng El Niño được dự báo. Các đại lý nhận định hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ từ quốc gia sản xuất hàng đầu là Brazil tiếp tục kìm hãm giá, bất chấp những lo ngại về tác động của El Nino đối với sản lượng toàn cầu trong niên vụ 2027/2028. Ở chiều ngược lại, giá cà phê Robusta tăng 1,4% lên 3.470 USD/tấn.

Trong khi đó, tại Brazil, dự báo thời tiết nhìn chung tích cực đối với phần lớn các vùng trồng cà phê. Các chuyên gia khí tượng dự báo một số đợt mưa rải rác sẽ xuất hiện tại các vùng trồng cà phê phía nam trong tuần này. Lượng mưa này có ý nghĩa quan trọng trong việc kích thích cây ra hoa và tạo tiền đề cho vụ cà phê niên vụ 2027-2028, vốn trong chu kỳ cho sản lượng cao theo chu kỳ sinh trưởng hai năm một.

Trên thị trường robusta, theo Reuters, các thương nhân cho biết giá cà phê nội địa của Việt Nam giảm trong tuần này theo đà đi xuống của giá cà phê robusta kỳ hạn trên thị trường thế giới, trong bối cảnh giao dịch trầm lắng khi các thương nhân chờ nguồn cung mới từ vụ thu hoạch sắp tới.

Theo cập nhật mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí hậu (CPC) thuộc Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ, hiện tượng El Niño được dự báo sẽ tiếp tục phát triển và mạnh lên trong những tuần tới, với xác suất 90% sẽ là một trong những đợt El Niño mạnh nhất từng được ghi nhận trong lịch sử.

Các mô hình dự báo, bao gồm Tổ hợp đa mô hình Bắc Mỹ (NMME), cho thấy El Niño có khả năng kéo dài đến hết năm 2026 và sang đầu năm 2027.

Ngành cà phê tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết do ảnh hưởng tiềm tàng của El Niño đối với sản xuất. Theo quy luật lịch sử, hiện tượng này thường khiến thời tiết nóng và khô hơn tại Đông Nam Á, Ấn Độ, Việt Nam và một số vùng trồng cà phê của Brazil. Trong khi đó, một số khu vực ở Đông Phi có thể ghi nhận lượng mưa cao hơn bình thường, còn miền nam châu Phi và một số vùng ở Nam Mỹ có nguy cơ khô hạn hơn mức trung bình.

Giá cà phê trong nước giảm 1.000 – 1.200 đồng/kg so với tuần trước, dao động từ 92.000 - 93.500 đồng/kg.

Ngày đầu tuần (12/10), tại thị trường trong nước ghi nhận diễn biến khởi sắc, khi sắc xanh quay trở lại áp đảo tại các vùng trồng trọng điểm. Nguồn cung nội địa hiện đang trong giai đoạn chuyển mùa và còn lại ở mức hạn chế, trong khi nhu cầu thu mua từ các doanh nghiệp xuất khẩu để thực hiện các đơn hàng đã ký kết vẫn duy trì ở mức cao. Điều này tạo thế chủ động nhất định cho người bán và các HTX nông nghiệp trong việc giữ giá.

Hoạt động giao dịch cà phê tại Việt Nam được ghi nhận khá trầm lắng trong tuần trước. Vụ thu hoạch cà phê mới của Việt Nam, kéo dài từ tháng 10/2026 đến tháng 9/2027 và chủ yếu là robusta, được dự báo đạt khoảng 31 triệu bao, giảm 6,91% so với niên vụ trước. Một số nguồn tin cho biết vụ thu hoạch có thể bắt đầu trong những tuần tới, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi. Thông thường, tiến độ thu hoạch sẽ tăng nhanh tại các vùng trồng cà phê trọng điểm ở Tây Nguyên vào khoảng cuối tháng 11.

Theo số liệu của Cục Thống kê Việt Nam, Việt Nam đã xuất khẩu 1,45 triệu tấn cà phê trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu cà phê trong giai đoạn này giảm 7%, xuống còn 6,6 tỷ USD. Riêng trong tháng 9, Việt Nam xuất khẩu 124.000 tấn cà phê, tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự báo trong ngắn hạn, thị trường cà phê trong nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì trạng thái giằng co trong biên độ hẹp hoặc neo ở mức giá cao như hiện tại. Sự biến động của thị trường thế giới, đặc biệt là các thông tin liên quan đến tình hình thời tiết tại các vùng trồng trọng điểm cùng động thái giao dịch của các quỹ đầu tư tài chính trên sàn London và New York, sẽ tiếp tục là những nhân tố chính chi phối xu hướng giá trong các phiên giao dịch tiếp theo.

Giá cà phê trong nước ngày 10/10 tăng 1.000 - 1.200 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch cuối tuần qua (ngày 9/10), giá cà phê robusta quay đầu tăng trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2026 tăng 47 USD giao dịch tại 3.470 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 tăng 56 USD, giao dịch tại 3.454 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York tiếp tục giảm, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 giảm 2,1 Cent giao dịch tại 286,95 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 giảm 1,55 Cent giao dịch tại 279,80 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá nông sản hôm nay 12/10/2026: Giá cà phê sẽ tăng tiếp trong tuần này? Giá tiêu ổn định; Nga-Ukraine đạt thỏa thuận ‘ngừng bắn năng lượng’.

Giá tiêu hôm nay 12/10/2026

Giá hồ tiêu trong nước giữ ở mức 136.500–140.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước ổn định. Cụ thể giao dịch tại các địa phương chủ lực trong ngày 12/10, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 137.500 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 135.500 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 139.000 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 136.000 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 135.500 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 135.500 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới cập nhật mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho biết, theo ITC, trong tháng 8/2026, Mỹ nhập khẩu 7.122 tấn Hồ tiêu, kim ngạch đạt 54,7 triệu USD, giảm 2,6% về lượng và 4,5% về giá trị so với tháng 7/2026 nhưng tăng 13,2% về lượng so với tháng 8/2025. Trong đó, Việt Nam tiếp tục là nguồn cung lớn nhất, đạt 5.608 tấn, chiếm 78,7% tổng lượng nhập khẩu của Mỹ trong tháng, giảm 4,9% so với tháng 7/2026 nhưng tăng 24,2% so với cùng kỳ.

Lũy kế 8 tháng năm 2026, Mỹ nhập khẩu 62.000 tấn hồ tiêu, tổng kim ngạch đạt 471,7 triệu USD, tăng 5,8% về lượng và 5,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025, tương đương tăng 3.418 tấn. Tuy nhiên, lượng nhập khẩu vẫn thấp hơn khoảng 2,0% so với mức 63.295 tấn của 8 tháng năm 2024, cho thấy thị trường phục hồi nhưng chưa vượt mức của hai năm trước.

Như vậy, Việt Nam cung cấp tới 49.727 tấn, tăng 22,4% so với cùng kỳ, chiếm 80,2% tổng nhập khẩu của Mỹ, so với khoảng 69,4% trong 8 tháng năm 2025. Lượng nhập khẩu từ Việt Nam tăng 9.100 tấn, cao hơn mức tăng của toàn thị trường, cho thấy Việt Nam vừa đóng góp vào tăng trưởng chung, vừa mở rộng thị phần tại Mỹ.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 12/10/2026

Giá gạo xuất khẩu tuần qua ổn định, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động 420 - 424 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu giảm 6 USD/tấn xuống còn 515 - 519 USD/tấn, tăng nhẹ 1 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 440 -445 USD/tấn.

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tuần này duy trì gần mức cao nhất trong hơn một năm qua. Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được giao dịch ở mức 378-384 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, trong khi gạo trắng 5% tấm có giá 379-384 USD/tấn.

Sự suy yếu của đồng Rupee đã giúp giá xuất khẩu ổn định, qua đó bù đắp chi phí lúa gạo tăng, dù nhu cầu mua có phần chững lại do cước vận tải cao. Sản lượng gạo của Ấn Độ dự kiến sẽ giảm trong năm nay do lượng mưa thấp đe dọa đến năng suất.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm tăng từ mức 460 USD/tấn lên 465-468 USD/tấn. Các thương nhân cho biết giá tăng một phần do hoạt động giao hàng theo hợp đồng cũ, đồng thời những lo ngại về tình trạng ngập lụt tại một số tỉnh có thể ảnh hưởng đến sản lượng.

Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Việt Nam không đổi ở mức 420-430 USD/tấn. Dữ liệu của Chính phủ cho thấy xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 9/2026 đã giảm 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung giai đoạn tháng 1-9/2026, lượng xuất khẩu giảm 5,4%.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Ngày 11/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga và Ukraine đã đạt được lệnh ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng, sau khi hai bên liên tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng lẫn nhau. Tờ CNBC lưu ý hiện vẫn chưa rõ Moscow và Kiev đã thực sự nhất trị với thỏa thuận này hay chưa.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Một lệnh ngừng bắn năng lượng đã được thiết lập trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, có hiệu lực ngay lập tức. Cả hai bên đều đã đồng ý. Đừng phá vỡ nó!”.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh giá năng lượng trên toàn cầu tăng cao vì cuộc chiến giữa Mỹ và Iran. Một thỏa thuận giữa Ukraine và Nga có thể giúp giảm bớt tình trạng khan hiếm dầu khí trước mùa Đông.

Về phía Nga, Tổng thống Putin xác nhận, Moscow sẵn sàng cung cấp dầu và các sản phẩm dầu mỏ cho thị trường Mỹ cũng như thị trường toàn cầu. Ông Putin cho rằng, thỏa thuận với Mỹ sẽ tạo ra tác động tích cực đối với nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, thỏa thuận có thể chỉ mang lại hiệu quả hạn chế, ngay cả khi Nga thực hiện được một phần cam kết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy viết trên mạng xã hội: “Ukraine ủng hộ lệnh ngừng bắn và điều quan trọng là Nga cũng phải ủng hộ lệnh này. Chúng tôi đang chờ thông tin chi tiết từ phía Mỹ. Về phần mình, Ukraine luôn ủng hộ các bước đi nhằm giảm leo thang căng thẳng, bảo vệ tính mạng con người, cũng như các quyết định cần thiết để chấm dứt chiến sự và đảm bảo hòa bình lâu dài".

Trong những ngày trước đó, ông Trump đã tỏ ý giận dữ với ông Zelenskyy, gợi ý Ukraine nên có tổng thống mới và đổ lỗi cho ông vì giá dầu diesel tăng cao - yếu tố có thể khiến Đảng cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Đến cuối tuần, ông Trump còn tuyên bố đã đạt thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin để đưa dầu diesel của Nga ra thị trường.

Sau những chỉ trích của ông Trump, ông Zelenskyy đã phản hồi rằng Ukraine sẽ chỉ ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu nếu Nga chấm dứt các cuộc tấn công vào mạng lưới điện của Kiev.

Việc duy trì các thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine luôn gặp nhiều khó khăn kể từ khi cuộc xung đột giữa hai nước bùng nổ vào năm 2022. Ông Trump đã nhiều lần nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột này nhưng đến nay vẫn chưa thành công.

Trên chương trình “This Week" của đài ABC vào sớm ngày 11/10, ông Zelenskyy yêu cầu ông Trump phát đi thông điệp yêu cầu Nga không tấn công hạ tầng năng lượng của Ukraine. “Nếu họ muốn một thỏa thuận ngừng tấn công vào lĩnh vực năng lượng, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận. Đừng tấn công chúng tôi... Chúng tôi sẽ ngừng tấn công các cơ sở dầu diesel của các người", nhà lãnh đạo Urkaine nói tiếp.