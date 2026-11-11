Giá nông sản hôm nay (11/11): Giá cà phê quay đầu giảm nhẹ, thịt lợn hơi ở miền Trung và miền Nam đồng loạt tăng

Ngày 11/11, giá các mặt hàng nông sản chủ lực có xu hướng biến động không đáng kể tại thị trường trong nước.

GIÁ GẠO ỔN ĐỊNH

Giá lúa gạo hôm nay (11/11) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch mua bán ít.

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi Đài Thơm 8 hôm nay tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.500 - 6.800 đồng/kg; lúa tươi OM 18 tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.500 - 6.800 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 6.000 - 6.300 đồng/kg; lúa tươi DS1 dao động ở mức 6.800 - 7.000/ kg; giá lúa tươi OM 34 dao động mốc 5.900 - 6.100 đồng/kg; giá lúa tươi OM 5451 dao động mốc 6.000 - 6.200 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, nông dân neo giá cao, giao dịch mua bán chậm, giá lúa biến động nhẹ. Tại Cần Thơ, nông dân neo giá cao, giá lúa có xu hướng tăng. Tại An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau, nông dân chào giá nhích, giao dịch mua bán ít, giá lúa có xu hướng tăng.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 9.050 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 9.000 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.800 - 10.000 đồng/kg. Hiện tấm dao động ở mức 9.400 - 9.500 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.800 - 8.200 đồng/kg.

Giá lúa tươi hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ

Tại các chợ lẻ giá gạo đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động ở mốc 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.000 - 16.500 đồng/kg.

Phân khúc nếp bình ổn so với hôm qua. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang so với cuối tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 500 - 515 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 390 - 394; gạo Jasmine được chào bán ở mức 535 - 539 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm được giao dịch ở mức 475 - 479 USD/tấn, cao nhất trong số các nước xuất khẩu hàng đầu.

Giá gạo trắng 5% tấm của Pakistan cũng giữ nguyên ở mốc 412 - 416 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo trắng 5% tấm dao động từ 385 - 389 USD/tấn; gạo đồ 5% tấm ở mức 378 - 382 USD/tấn.

GIÁ CÀ PHÊ ĐẢO CHIỀU GIẢM NHẸ

Theo khảo sát sáng nay (11/11), giá cà phê tại các địa phương sản xuất trọng điểm Tây Nguyên dao động từ 84.000 - 85.000 đồng/kg, giảm 100 - 300 đồng/kg so với phiên trước.

Cụ thể, khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) giảm xuống còn 85.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng xuống mức 84.800 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức 84.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại các địa phương sản xuất trọng điểm Tây Nguyên dao động từ 84.000 - 85.000 đồng/kg

Diễn biến giảm giá xuất hiện trong bối cảnh vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2026 - 2027 đang diễn ra tại Tây Nguyên. Lượng hàng mới được đưa ra thị trường có thể tiếp tục gia tăng khi hoạt động thu hoạch bước vào giai đoạn cao điểm cuối tháng 11.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta trên sàn London quay đầu giảm nhẹ trong phiên giao dịch mới nhất. Cụ thể, hợp đồng Robusta giao tháng 1/2027 giảm 3 USD/tấn, tương đương 0,09%, xuống còn 3.267 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 5 USD/tấn, tương đương 0,15%, đạt 3.238 USD/tấn.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York ghi nhận mức điều chỉnh mạnh hơn đáng kể. Cụ thể, hợp đồng Arabica giao tháng 12/2026 giảm 6,4 US cent/pound, tương đương 2,29%, xuống còn 273,6 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 4,4 US cent/pound, tương đương 1,62%, còn 267,25 US cent/pound. Kỳ hạn tháng 5/2027 giảm 4,55 US cent/pound, tương đương 1,7%, xuống mức 263,15 US cent/pound.

GIÁ HỒ TIÊU ĐI NGANG

Theo khảo sát sáng nay (11/11), giá hồ tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm không biến động so với phiên trước, tiếp tục dao động trong khoảng 135.500 - 138.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk duy trì mức thu mua 138.000 đồng/kg. Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu ổn định ở mức 137.000 đồng/kg. Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) tiếp tục giao dịch ở mức 136.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai) cùng giữ mức 135.500 đồng/kg.

Giá hồ tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm không biến động so với phiên trước

Trên thị trường quốc tế, dữ liệu cập nhật của IPC cho thấy giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn nhìn chung ổn định.

Giá tiêu đen Indonesia hiện được chào bán ở mức 6.799 USD/tấn. Tại Brazil, tiêu đen ASTA 570 duy trì mức 5.700 USD/tấn. Trong khi đó, Malaysia tiếp tục có giá tiêu đen cao nhất trong nhóm được khảo sát, đạt 9.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l giữ mức 5.950 USD/tấn, còn loại 550 g/l được chào bán ở mức 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu Muntok Indonesia duy trì 9.285 USD/tấn. Tiêu trắng Malaysia đạt 12.000 USD/tấn, trong khi Việt Nam giữ mức 8.450 USD/tấn.

GIÁ CAO SU ỔN ĐỊNH

Tại thị trường trong nước, giá thu mua cao su tại các doanh nghiệp tiếp tục duy trì ổn định. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Giá thu mua cao su tại các doanh nghiệp tiếp tục duy trì ổn định

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 ở mức 430 Yên/kg, giảm 0,70%. Hợp đồng giao tháng 12 ở mức 411,90 Yên/kg, giảm 0,70%.

Tại Thái Lan, giá cao su RSS3 xuất khẩu tham chiếu và cao su khối STR 20 của Thái Lan lần lượt giảm 0,59% và 1,22%.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 ở mức 18.145 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,69%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 18.705 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,19%.

Hợp đồng cao su butadiene kỳ hạn tháng 12 được giao dịch sôi động nhất tăng 225 Nhân dân tệ (1,45%) lên 15.750 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 12 ở mức 238,60 Cent/kg, giảm 1,49%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2027 ở mức 238,60 Cent/kg, giảm 1,57%.

Thị trường cao su thế giới có xu hướng phân hóa rõ rệt tại các sàn giao dịch chủ chốt châu Á. Tại Nhật Bản, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM đồng loạt giảm 0,70%; tại Singapore, giá cao su TSR20 trên sàn SGX cũng giảm đồng loạt từ 1,49 - 1,57%.

Trái ngược với Nhật Bản và Singapore, giá cao su tự nhiên trên sàn SHFE tại Thượng Hải tăng với biên độ từ 0,19% - 0,69%.

Sự trái chiều giữa ba sàn chủ chốt châu Á và Thái Lan cho thấy, thị trường cao su quốc tế đang thiếu sự đồng thuận về xu hướng giá. Trong những phiên tới, biến động giá có thể tiếp tục chịu ảnh hưởng từ nhu cầu nguyên liệu của ngành sản xuất lốp xe, hoạt động nhập khẩu cao su tại Trung Quốc, nguồn cung từ các quốc gia sản xuất lớn ở Đông Nam Á và diễn biến tỷ giá.

GIÁ THỊT LỢN TĂNG NHẸ

Tại miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay duy trì trong khoảng 46.000 - 48.000 đồng/kg. Cụ thể, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình và Hưng Yên cùng giữ mức thu mua 48.000 đồng/kg.

Tại Quảng Ninh và Phú Thọ, giá lợn hơi ổn định ở mức 47.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La tiếp tục giao dịch ở mức 46.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg tại 4 địa phương.

Trong đó, Lâm Đồng tăng mạnh nhất khu vực, thêm 2.000 đồng/kg, lên mức 48.000 đồng/kg. Tại Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa, giá lợn hơi cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên 47.000 đồng/kg, ngang với Đắk Lắk.

Các địa phương còn lại gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng tiếp tục giữ mức 46.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá lợn hơi hôm nay đồng loạt tăng 2.000 đồng/kg tại toàn bộ 8 địa phương được khảo sát.

Cụ thể, Đồng Tháp tăng từ 47.000 đồng/kg lên 49.000 đồng/kg. Đồng Nai, Tây Ninh, TP.HCM và Vĩnh Long cùng tăng lên mức 48.000 đồng/kg. Trong khi đó, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ đồng loạt đạt 47.000 đồng/kg.

Tại các chợ đầu mối ở TP.HCM, giá lợn dao động quanh mốc 68.000 - 70.000 đồng/kg. Tại các chợ truyền thống và siêu thị, giá thịt lợn bán lẻ phổ biến như: ba rọi 150.000 đồng/kg, sườn non 160.000 đồng/kg, nạc dăm 153.000 đồng/kg, nạc vai 124.000 đồng/kg, thịt xay 130.000 đồng/kg, mỡ lợn 70.000 đồng/kg…

Theo khảo sát từ trang winmart.vn giá thịt lợn ghi nhận giữ giá ổn định, niêm yết trong khoảng 102.322 - 163.122 đồng/kg. Cụ thể, thịt lợn xay là sản phẩm có giá bán thấp nhất, duy trì mức 102.322 đồng/kg. Tiếp đó là các sản phẩm thịt nạc đùi, nạc vai lợn và chân giò rút xương, với giá bán lần lượt là 122.320 đồng/kg, 126.320 đồng/kg và 127.922 đồng/kg.

Như vậy, giá thịt lợn tại WinMart hiện dao động trong khoảng 102.322 - 163.122 đồng/kg và được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của WinMart.