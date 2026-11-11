Giá nông sản hôm nay 11/11/2026: Giá cà phê trong nước giảm liên tiếp, cao điểm thu hoạch tạo sức ép; Trung Quốc sắp phá kỷ lục thặng dư thương mại

Giá cà phê hôm nay 11/11/2026

Giá cà phê thế giới giảm phiên thứ 2 liên tiếp.

Giá cà phê trên các sàn giao dịch quốc tế vẫn đang trong xu hướng giảm. Giá cà phê robusta giảm 17 USD, tương đương 0,5%, xuống còn 3.250 USD/tấn, gần mức đáy thấp nhất trong 2,5 năm qua là 3.140 USD/tấn được ghi nhận trong tuần trước.

Các nhà giao dịch cho biết hoạt động thu hoạch tại Việt Nam, quốc gia sản xuất cà phê robusta lớn nhất thế giới, tiếp tục diễn ra thuận lợi và nguồn cung có vẻ dồi dào.

Cục Thống kê Quốc gia Việt Nam cho biết, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 10 đạt khoảng 114.000 tấn, tương đương 1,9 triệu bao. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, Việt Nam – quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê robusta lớn nhất thế giới ra các thị trường tiêu thụ – đã xuất khẩu khoảng 1,569 triệu tấn, tương đương 26,15 triệu bao.

Với tốc độ xuất khẩu bình quân hiện tại và chỉ còn hai tháng nữa là kết thúc năm, Việt Nam nhiều khả năng sẽ đạt mục tiêu xuất khẩu từ 29–30 triệu bao. Con số dự báo này bao gồm cả lượng cà phê tồn kho chuyển sang từ niên vụ 2025/26, được sử dụng để phục vụ xuất khẩu trong niên vụ cà phê mới, kéo dài từ tháng 10/2026 đến tháng 9/2027.

Cùng thời điểm, Cục Thống kê Quốc gia Việt Nam cũng công bố kim ngạch xuất khẩu cà phê trong 10 tháng đầu năm 2026 đạt tổng cộng khoảng 7,08 tỷ USD. Báo cáo cho thấy xuất khẩu tháng 10 tiếp tục đóng góp vào kết quả lũy kế, sau khi kim ngạch xuất khẩu tháng 9 đạt 554,58 triệu USD, tương ứng với khối lượng 2.045.450 bao.

Khối lượng xuất khẩu lũy kế cho thấy vai trò đóng góp đáng kể của ngành cà phê Việt Nam đối với thương mại cà phê toàn cầu. Việt Nam hiện là quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê robusta lớn nhất thế giới, cung ứng cho các thị trường tiêu thụ quốc tế.

Trong khi đó, giá cà phê arabica liên tiếp ghi nhận các phiên giảm, hiện xuống còn 2,659 USD/pound. Trước đó, giá mặt hàng này có thời điểm chạm mức thấp nhất trong 6 tuần, ở 2,6530 USD/pound. Giá cà phê arabica chịu áp lực từ đồng nội tệ của Brazil - Real giảm xuống mức thấp nhất trong 15 tháng so với đồng USD. Đồng Real suy yếu khuyến khích các nhà xuất khẩu đẩy mạnh bán cà phê, bởi họ có thể thu về nhiều nội tệ hơn từ doanh thu tính bằng USD.

Sự điều chỉnh giảm sâu của giá cà phê arabica còn chủ yếu do áp lực chốt lời của các quỹ đầu tư và dự báo thời tiết có mưa tại khu vực trồng cà phê trọng điểm của Brazil giúp cải thiện triển vọng nguồn cung niên vụ tới.

Bộ Thương mại Brazil cho biết xuất khẩu cà phê trong tháng 10 của nước này tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 287.000 tấn.

Tình hình nguồn cung trên thị trường được nhận định rất dồi dào, với sản lượng lớn từ Brazil đang được đưa ra thị trường, xuất khẩu tăng mạnh và lượng cà phê chờ phân loại tại sàn ICE hiện cũng đang gia tăng. Cà phê từ Brazil đã được đưa đến các kho của ICE với tốc độ nhanh kể từ giữa tháng 9, đưa lượng tồn kho cà phê Brazil tại đây lên mức cao nhất trong 14 tháng, đạt 103.457 bao.

Sàn ICE cho biết, tính đến ngày 10/11, có 104.370 bao cà phê Brazil đang chờ phân loại tại các kho của sàn, mức cao nhất trong 8 tháng. Sau khi vượt qua các khâu kiểm định chất lượng, cà phê sẽ được ICE bổ sung vào lượng tồn kho được chứng nhận. Tuy nhiên, quá trình phân loại thường mất từ 1-2 tuần, thậm chí lâu hơn nếu khối lượng cần xử lý lớn.

Về lượng tồn kho trên các sở giao dịch, lượng cà phê arabica được ICE chứng nhận đã giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tuần, còn 220.379 bao vào ngày 3/11, chỉ cao hơn đôi chút so với mức thấp nhất trong 27 năm là 217.646 bao ghi nhận ngày 15/9. Mặc dù cà phê Brazil liên tục được đưa đến các kho của ICE, lượng cà phê này vẫn chưa được bổ sung đáng kể vào tồn kho được chứng nhận của sàn. Trong khi đó, tồn kho cà phê robusta trên sàn ICE đã tăng mạnh kể từ đầu tháng 10, đạt mức cao nhất trong 1,25 năm là 6.809 lô vào ngày 29/10, trước khi giảm nhẹ xuống còn 6.642 lô trong ngày 10/11.

Giá cà phê trong nước tiếp tục sụt giảm xuống dưới 84.000 đồng/kg.

Thị trường trong nước đang chịu tác động trực tiếp từ đà sụt giảm mạnh trên sàn arabica New York và sự hạ nhiệt trên sàn robusta London. Tuy nhiên, giới giao dịch cho rằng, đà phục hồi ngắn hạn của cà phê Tây Nguyên đã tạm dừng lại, song mức giảm không quá sâu nhờ lực đỡ từ nguồn cung chưa bung ra trên diện rộng.

Giới phân tích dự báo, giá cà phê trong nước khó bứt phá mạnh trong ngắn hạn. Khả năng trong những phiên tới, giá cà phê nội địa sẽ tiếp tục duy trì trạng thái giằng co trong biên độ hẹp, chủ yếu dao động quanh vùng 84.000 – 85.500 đồng/kg. Việc các khu vực trồng cà phê chính đang bước vào đợt cao điểm thu hoạch niên vụ 2026 - 2027 sẽ làm gia tăng nguồn cung hàng thực ra thị trường, tạo sức ép tâm lý nhất định lên các đại lý và nhà vườn.

Giá cà phê trong nước hôm nay 11/11 giảm 500 - 1.000 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 10/11, giá cà phê robusta tiếp tục giảm trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 giảm 17 USD giao dịch tại 3.250 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 3/2027 giảm 17 USD, giao dịch tại 3.221 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York tiếp tục giảm, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 giảm 2,2 Cent giao dịch tại 271,40 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 giảm 1,35 Cent giao dịch tại 265,90 Cent/lb. Khối lượng giao dịch cao.

Giá nông sản hôm nay 11/11/2026: Giá cà phê trong nước giảm liên tiếp, cao điểm thu hoạch tạo sức ép tâm lý; Trung Quốc lại sắp phá kỷ lục thặng dư thương mại của chính mình.

Giá tiêu hôm nay 11/11/2026

Giá hồ tiêu trong nước giữ ổn định ở mức 135.500 – 138.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu trong nước đi ngang. Cụ thể, giao dịch tại các địa phương trong ngày 11/11, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 138.000 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 135.500 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 136.500 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 136.000 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 135.500 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 135.500 đồng/kg.

Theo Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thị trường hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất chủ chốt trên thế giới tiếp tục không ghi nhận biến động về giá.

Giá tiêu thế giới mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Theo IPC, thị trường hồ tiêu toàn cầu đầu tháng 11 nhìn chung ổn định, giá tăng có chọn lọc tại một số quốc gia sản xuất.

Tại Việt Nam, thị trường ghi nhận sự điều chỉnh ở một số phân khúc giá, trong khi giá xuất khẩu tiêu trắng duy trì ổn định trong tuần. Trong khi đó, Campuchia và Trung Quốc tiếp tục ghi nhận giá tiêu ổn định, với mức biến động không đáng kể. Trong khi đó, Brazil ghi nhận sự điều chỉnh về giá tiêu đen, bên cạnh việc đồng Real Brazil giảm 1,8% so với USD.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 11/11/2026

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo không có biến động lớn, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động425–429 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu lên 535 - 539 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 500 - 515 USD/tấn.

Trong số các nước xuất khẩu lớn, Thái Lan tiếp tục duy trì mức giá cao nhất đối với gạo trắng 5% tấm, ở mức 475–479 USD/tấn. Trong khi đó, giá mặt hàng này của Pakistan không thay đổi, dao động 412–416 USD/tấn. Tại Ấn Độ, gạo trắng 5% tấm được chào bán ở mức 385–389 USD/tấn, còn gạo đồ 5% tấm đạt 378–382 USD/tấn.

Các quốc gia láng giềng trong Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã trở thành thị trường tiêu thụ chủ lực đối với gạo xuất khẩu của Thái Lan, với lượng hàng xuất sang khu vực này tăng vọt 109% so với cùng kỳ năm ngoái trong 9 tháng kể từ đầu năm nay.

Cục trưởng Cục Ngoại thương (Bộ Thương mại Thái Lan), bà Arada Fuangtong cho biết xuất khẩu gạo của Thái Lan sang thị trường ASEAN đạt 1,25 triệu tấn trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9/2026, chiếm hơn 25% tổng lượng gạo xuất khẩu của nước này. Bà Arada lưu ý rằng tỷ trọng của ASEAN trong tổng lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan đã tăng từ 9,7% trong cùng kỳ năm ngoái lên 25,2% trong 9 tháng kể từ đầu năm nay. Trong đó, tổng lượng gạo xuất khẩu sang hai thị trường Malaysia và Philippines đã vượt quá 750.000 tấn.

Theo Cục trưởng Arada, Kuala Lumpur và Manila đã trở thành hai thị trường nhập khẩu gạo Thái Lan tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực, nhờ nhu cầu gia tăng cùng các biện pháp bảo đảm an ninh lương thực của các nước này. Bà Arada nhấn mạnh sự gia tăng đáng kể trong lượng gạo giao sang khối ASEAN đã giúp bù đắp cho đà sụt giảm xuất khẩu gạo của Thái Lan tại các thị trường khác, đặc biệt là khu vực Trung Đông.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Nền kinh tế xuất khẩu của Trung Quốc tiếp tục vận hành mạnh mẽ trong tháng 10, đưa thặng dư thương mại lũy kế từ đầu năm vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, kim ngạch xuất khẩu của nước này trong tháng 10 tăng 35,2% so với cùng kỳ năm trước, tính theo USD. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu tăng 41,6%, ghi nhận tốc độ tăng nhanh nhất kể từ tháng 12/2021. Động lực chủ yếu đến từ nhu cầu đối với các sản phẩm liên quan đến AI, trong đó có chip bán dẫn.

Kết quả, thặng dư thương mại của nền kinh tế thứ hai thế giới đạt 105,3 tỷ USD trong tháng 10. Lũy kế trong 10 tháng đầu năm, con số này lên tới 1.040 tỷ USD, giúp Trung Quốc tiến gần hơn tới khả năng phá kỷ lục 1.200 tỷ USD thiết lập trong năm ngoái.

Nhà kinh tế cấp cao Sheana Yue tại Oxford Economics nhận định, “Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao tiếp tục vượt xa mức tăng chung, nhờ chu kỳ đầu tư AI toàn cầu và lợi thế của Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất tiên tiến”.

Thặng dư thương mại lớn một mặt góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc, nhưng mặt khác cũng có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa Bắc Kinh và các đối tác. Trong nỗ lực ổn định quan hệ với nền kinh tế lớn nhất thế giới, vào ngày 9/11, Bắc Kinh đã gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại với Washington thêm hai tháng, kéo dài đến ngày 10/1/2027.

Đồng thời, Bắc Kinh cũng tạm dừng các biện pháp hạn chế xuất khẩu đối với một số loại khoáng sản và công nghệ trọng yếu, cũng như đình chỉ các biện pháp trả đũa nhắm vào một số công ty Mỹ và tàu có liên quan đến Mỹ.