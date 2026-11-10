Giá nông sản hôm nay (10/11): Giá cà phê dao động từ 84.500–85.300 đồng/kg, thịt lợn hơi diễn biến trái chiều

Ngày 10/11, giá các mặt hàng nông sản chủ lực có xu hướng biến động không đáng kể tại thị trường trong nước.

GIÁ GẠO ỔN ĐỊNH

Giá lúa gạo hôm nay (10/11) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch mua bán ít.

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi Đài Thơm 8 hôm nay tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.500 - 6.800 đồng/kg; lúa tươi OM 18 tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.500 - 6.800 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 6.000 - 6.300 đồng/kg; lúa tươi DS1 dao động ở mức 6.800 - 7.000/ kg; giá lúa tươi OM 34 dao động mốc 5.900 - 6.100 đồng/kg; giá lúa tươi OM 5451 dao động mốc 6.000 - 6.200 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, nông dân neo giá cao, giao dịch mua bán chậm, giá lúa biến động nhẹ. Tại Cần Thơ, nông dân neo giá cao, giá lúa có xu hướng tăng. Tại An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau, nông dân chào giá nhích, giao dịch mua bán ít, giá lúa có xu hướng tăng.

Giá gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 9.050 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 9.000 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.800 - 10.000 đồng/kg. Hiện tấm dao động ở mức 9.400 - 9.500 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.800 - 8.200 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ giá gạo đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động ở mốc 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.000 - 16.500 đồng/kg.

Phân khúc nếp bình ổn so với hôm qua. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang so với cuối tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 500 - 515 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 390 - 394; gạo Jasmine được chào bán ở mức 535 - 539 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm được giao dịch ở mức 475 - 479 USD/tấn, cao nhất trong số các nước xuất khẩu hàng đầu.

Giá gạo trắng 5% tấm của Pakistan cũng giữ nguyên ở mốc 412 - 416 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo trắng 5% tấm dao động từ 385 - 389 USD/tấn; gạo đồ 5% tấm ở mức 378 - 382 USD/tấn.

GIÁ CÀ PHÊ TĂNG NHẸ

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên hiện dao động từ 84.500–85.300 đồng/kg. Mức trung bình tham khảo được niêm yết khoảng 85.100 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với lần cập nhật trước.

Đắk Lắk tăng 500 đồng/kg lên 85.000 đồng/kg. Gia Lai cũng tăng 500 đồng/kg, đạt 85.000 đồng/kg.

Lâm Đồng tăng 500 đồng/kg lên 84.500 đồng/kg nhưng vẫn là khu vực có giá thấp nhất. Tại Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tăng 600 đồng/kg lên 85.300 đồng/kg, cao nhất trong nhóm khảo sát.

Như vậy, sau khi từng lùi về quanh 83.000 đồng/kg trong những ngày đầu tháng 11, giá cà phê Tây Nguyên đã phục hồi khoảng 1.000-2.000 đồng/kg tùy khu vực.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê trên hai sàn London và New York diễn biến trái chiều. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 1/2027 tăng 66 USD/tấn, tương đương 2,1%, lên mức 3.270 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 cũng tăng 50 USD/tấn, tương đương 1,6%, đạt 3.243 USD/tấn.

Ngược lại, giá cà phê Arabica trên sàn New York tiếp tục chịu áp lực bán. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 7,2 US cent/pound, tương đương 2,5%, xuống còn 280 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 1,9%, đạt 271,65 US cent/pound, trong khi kỳ hạn tháng 5/2027 giảm tương ứng xuống 267,7 US cent/pound.

GIÁ HỒ TIÊU NEO CAO

Theo khảo sát ngày sáng nay, giá hồ tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm không biến động so với phiên trước, duy trì trong khoảng 135.500 - 138.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk tiếp tục dẫn đầu cả nước với mức thu mua 138.000 đồng/kg. Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu được ghi nhận ở mức 137.000 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM) duy trì mức 136.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai) cùng giao dịch ở mức 135.500 đồng/kg.

Giá hồ tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm không biến động so với phiên trước

Trên thị trường thế giới, Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế cho biết, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất chủ chốt nhìn chung ổn định.

Giá tiêu đen Indonesia hiện ở mức 6.799 USD/tấn. Brazil duy trì giá tiêu đen ASTA 570 ở mức 5.700 USD/tấn, trong khi Malaysia tiếp tục dẫn đầu nhóm được khảo sát với 9.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l giữ mức 5.950 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, Indonesia duy trì mức 9.285 USD/tấn, Malaysia đạt 12.000 USD/tấn và Việt Nam giữ giá 8.450 USD/tấn.

GIÁ CAO SU ỔN ĐỊNH

Tại thị trường trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không thay đổi so với hôm qua.

Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Giá cao su tại các doanh nghiệp lớn tại thị trường trong nước bình ổn

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 ở mức 433 Yên/kg, giảm 2,77%. Hợp đồng giao tháng 12 ở mức 414,80 JPY/kg, giảm 1,49%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) giảm 0,32 Baht (0,35%) xuống mức 92,08 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 ở mức 18.115 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,53%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 18.600 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,11%.

Ở Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 12 ở mức 238,60 Cent/kg, giảm 1,49%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2027 ở mức 238,60 Cent/kg, giảm 1,57%.

Giá cao su thế giới bước vào ngày mới với xu hướng giảm. Tại Nhật Bản, các hợp đồng RSS3 trên sàn TOCOM đồng loạt suy yếu, trong đó kỳ hạn tháng 11/2026 giảm mạnh nhất 2,77%, xuống 433 Yên/kg. Tại Singapore, giá TSR20 giảm từ 1,49 - 1,57%.

Trái với hai thị trường trên, sàn SHFE của Trung Quốc có sự phân hóa. Hợp đồng tháng 11/2026 tăng 0,53%, trong khi kỳ hạn tháng 1/2027 giảm. Sự khác biệt giữa sàn SHFE và hai sàn TOCOM, SGX cùng thị trường Thái Lan phản ánh tâm lý giao dịch thận trọng, khi lực mua chưa tạo được sự đồng thuận trên thị trường khu vực.

Trong những phiên tới, giá cao su có khả năng tiếp tục giằng co và chịu áp lực điều chỉnh nếu TOCOM và SGX chưa lấy lại đà tăng. Diễn biến tại SHFE sẽ là yếu tố cần theo dõi, đặc biệt là khả năng duy trì lực mua ở các hợp đồng đầu năm 2027. Nhu cầu nguyên liệu của ngành sản xuất lốp xe Trung Quốc, giá dầu và điều kiện khai thác tại Đông Nam Á sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hướng đi của thị trường.

GIÁ THỊT LỢN DIỄN BIẾN TRÁI CHIỀU

Tại miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay giảm trở lại sau chuỗi phiên tăng mạnh. Mức điều chỉnh phổ biến từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, đưa giá thu mua toàn khu vực về khoảng 46.000 - 48.000 đồng/kg.

Cụ thể, Tuyên Quang là địa phương giảm mạnh nhất, với mức điều chỉnh 2.000 đồng/kg, xuống còn 46.000 đồng/kg. Mức giá này cũng đang được ghi nhận tại Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, trở thành nhóm địa phương có giá thu mua thấp nhất miền Bắc.

Giá heo hơi hôm nay biến động trái chiều giữa các miền

Tại Quảng Ninh và Phú Thọ, giá lợn hơi cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 47.000 đồng/kg. Đáng chú ý, bốn địa phương từng dẫn đầu cả nước gồm Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, từ 49.000 đồng/kg xuống 48.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay duy trì trạng thái ổn định. Theo khảo sát, giá lợn hơi tại khu vực này dao động từ 46.000 - 47.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước. Trong đó, Đắk Lắk tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất, đạt 47.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng duy trì mức 46.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá lợn hơi hôm nay tăng nhẹ tại một số địa phương, trái ngược với xu hướng giảm ở miền Bắc. Cụ thể, An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng tăng 1.000 đồng/kg so với phiên trước.

Sau điều chỉnh, An Giang và Cần Thơ lên mức 45.000 đồng/kg, còn Vĩnh Long đạt 46.000 đồng/kg. Đồng Tháp tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực là 47.000 đồng/kg. Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM duy trì giá thu mua 46.000 đồng/kg, trong khi Cà Mau ổn định ở mức 45.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá lợn hơi cả nước hôm nay đã hạ nhiệt tại miền Bắc sau một vài ngày neo đỉnh, trong khi miền Nam tiếp tục nhích nhẹ và miền Trung - Tây Nguyên duy trì trạng thái lặng sóng. Theo đó, khung giá thu mua lợn hơi toàn quốc được điều chỉnh thu hẹp về khoảng 45.000 - 48.000 đồng/kg.

Theo khảo sát từ trang winmart.vn giá thịt lợn ghi nhận giữ giá ổn định, niêm yết trong khoảng 102.322 - 163.122 đồng/kg. Cụ thể, thịt lợn xay là sản phẩm có giá bán thấp nhất, duy trì mức 102.322 đồng/kg. Tiếp đó là các sản phẩm thịt nạc đùi, nạc vai lợn và chân giò rút xương, với giá bán lần lượt là 122.320 đồng/kg, 126.320 đồng/kg và 127.922 đồng/kg.

Như vậy, giá thịt lợn tại WinMart hiện dao động trong khoảng 102.322 - 163.122 đồng/kg và được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của WinMart.