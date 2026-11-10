Giá nông sản hôm nay 10/11/2026: Giá cà phê trước áp lực giảm giá diện rộng, ẩn số vụ thu hoạch mới; Trung Quốc tiếp tục hoãn áp thuế 24% với hàng Mỹ

Giá cà phê hôm nay 10/11/2026

Giá cà phê thế giới đồng loạt quay đầu giảm ngay phiên đầu tuần

Các sàn giao dịch thế giới vừa trải qua một phiên chịu áp lực bán tháo tương đối rõ nét, khiến cả sàn London vè New York chìm trong sắc đỏ. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê robusta giảm không đáng kể nhưng giá cà phê arabica rơi xuống mức thấp nhất trong 7 tuần.

Đánh giá chung về bức tranh tổng thể, các nhà phân tích cho rằng, diễn biến sụt giảm trên sàn quốc tế chủ yếu mang tính chất kỹ thuật sau giai đoạn tăng nóng. Việc nhà đầu tư tranh thủ chốt lời cùng với những thông tin tích cực về thời tiết tại các vùng trồng trọng điểm của Brazil đã tạm thời đè nặng lên đà tăng của cả robusta và cả arabica. Áp lực từ vụ mùa thu hoạch mới của Việt Nam cũng đang dần đổ bộ vào thị trường, có thể tạo ra sự giằng co về biên độ giá.

Tuy nhiên, đà giảm của giá cà phê robusta có phần hạn chế khi sản lượng cà phê niên vụ 2026-2027 của Ấn Độ được dự báo giảm. Ấn Độ đứng thứ 5 thế giới về xuất khẩu cà phê và nằm trong top các nước sản xuất/xuất khẩu lớn cà phê robusta. Theo Hội đồng cà phê Ấn Độ, sản lượng cà phê của nước này nhiều khả năng sẽ thấp hơn dự báo trước đó do lượng mưa dưới mức bình thường trong mùa mưa gió mùa kéo dài 4 tháng đã ảnh hưởng tiêu cực đến cây trồng. Khả năng, sản lượng cà phê trong niên vụ kết thúc vào tháng 3 tới của nước này dự kiến đạt khoảng 380.000 tấn, thấp hơn hơn 5% so với dự báo trước đó.

Trong khi đó, trên thị trường toàn cầu, nguồn cung vẫn đang xuất hiện những tín hiệu cải thiện. Citi Research dự báo Brazil, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, sẽ ghi nhận lượng xuất khẩu tăng trưởng đặc biệt mạnh, trong khi nguồn cung robusta dồi dào từ Việt Nam sẽ góp phần phục hồi tồn kho và gây áp lực giảm giá. Ngân hàng này cũng đã hạ dự báo giá cà phê arabica trong các kỳ hạn 3 tháng và 12 tháng tới.

Xuất khẩu cà phê tăng mạnh từ Brazil đang gây sức ép lên giá, sau khi Bộ Thương mại Brazil cho biết xuất khẩu cà phê của nước này trong tháng 10 tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 287.000 tấn. Tỷ giá đồng Real Brazil đang ở mức 5,50 đổi 1 USD tạo ra chênh lệch giá có lợi, khuyến khích các nhà xuất khẩu bán hàng và các doanh nghiệp thương mại tăng mua vào.

Theo dự báo của Rabobank, thị trường cà phê toàn cầu trong niên vụ 2026-2027 có thể ghi nhận mức dư cung lên tới 8,9 triệu bao, khi sản lượng tăng nhanh hơn nhu cầu tiêu thụ. Brazil được xác định là động lực chính thúc đẩy nguồn cung toàn cầu gia tăng.

Cụ thể, Rabobank dự báo sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2026-2027 đạt 181,7 triệu bao, trong khi nhu cầu tiêu thụ dự kiến ở mức 172,8 triệu bao. Như vậy, nguồn cung toàn cầu sẽ vượt nhu cầu khoảng 8,9 triệu bao. So với niên vụ 2025-2026, cán cân cung cầu cà phê toàn cầu được dự báo thay đổi đáng kể. Trong niên vụ vừa qua, sản lượng cà phê toàn cầu đạt 172,6 triệu bao, trong khi tiêu thụ ở mức 171,4 triệu bao, tương ứng mức dư cung khoảng 1,2 triệu bao.

Như vậy, sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2026-2027 dự kiến tăng 9,1 triệu bao, tương đương khoảng 5,3% so với niên vụ trước. Trong khi đó, tiêu thụ chỉ tăng khoảng 1,4 triệu bao, tương đương 0,8%. Chênh lệch tốc độ tăng trưởng giữa sản xuất và tiêu thụ là nguyên nhân chính khiến mức dư cung dự kiến tăng mạnh.

Dù vậy, triển vọng dư cung vẫn cần được theo dõi cùng diễn biến thời tiết, sản lượng thu hoạch thực tế và nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường lớn. Nếu dự báo của Rabobank trở thành hiện thực, thị trường cà phê toàn cầu có thể chuyển sang trạng thái nguồn cung dồi dào hơn, qua đó gia tăng áp lực điều chỉnh giá trong niên vụ 2026-2027.

Giá cà phê trong nước giảm nhẹ trước áp lực từ thị trường thế giới, tuy nhiên đà giảm trong nước nhẹ hơn nhiều so với thế giới.

Tuy nhiên, phiên điều chỉnh tăng từ 500 - 600 đồng/kg và sự bứt phá kéo dài của giá cà phê trong nước ngay trước đó cho thấy sức kháng cự ấn tượng của thị trường trong nước, ngay cả khi hai sàn giao dịch kỳ hạn lớn trên thế giới đang phải chịu áp lực điều chỉnh giảm nhẹ từ giữa tuần trước.

Phân tích về hiện tượng “ngược dòng” của giá cà phê trong nước, giới chuyên gia ngành hàng cho rằng sự lệch pha này đến từ lực cầu nội địa. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu và cơ sở chế biến đang gấp rút đẩy mạnh thu mua nhằm hoàn thành các đơn hàng giao xa đã ký kết trước đó.

Bên cạnh đó, nguồn cung cà phê tồn kho từ vụ cũ trong dân và các kho thương mại hiện đã cạn kiệt, khiến áp lực thiếu hụt nguồn cung cục bộ xuất hiện rõ rệt trước khi hàng vụ mới chính thức ra thị trường với số lượng lớn.

Giới giao dịch trong ngành cũng cho rằng, mức giá trong nước hiện nay đang mang lại tâm lý tương đối phấn khởi cho bà con nông dân trước thời điểm chuẩn bị bước vào cao điểm thu hoạch. Dự báo trong ngắn hạn, thị trường cà phê trong nước sẽ tiếp tục duy trì trạng thái giằng co và tích lũy trong khoảng giá từ 84.500 - 86.000 đồng/kg. Áp lực giảm giá diện rộng là khó xảy ra do nguồn cung chưa thực sự bùng nổ, tuy nhiên đà tăng mạnh cũng sẽ bị kìm hãm bởi tâm lý nghe ngóng của các bên khi vụ thu hoạch rộ đang đến gần.

Trong khi tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường khi các bên tham gia chờ đợi thêm các số liệu chính thức về tình hình thu hoạch vụ mùa mới tại các vùng nguyên liệu trọng điểm của Việt Nam cũng như diễn biến cung cầu trên thị trường toàn cầu.

Giá cà phê trong nước hôm nay 10/11 điều chỉnh giảm nhẹ 100 - 300 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch đầu tuần (ngày 9/11), giá cà phê robusta điều chỉnh nhẹ trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 giảm 3 USD giao dịch tại 3.267 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 3/2027 giảm 5 USD, giao dịch tại 3.238 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình thấp.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York giảm mạnh, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 giảm 6,4 Cent giao dịch tại 273,60 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 giảm 4,4 Cent giao dịch tại 267,35 Cent/lb. Khối lượng giao dịch cao.

Giá nông sản hôm nay 10/11/2026: Giá cà phê trong nước trước áp lực giảm giá diện rộng? ẩn số vụ thu hoạch mới; Trung Quốc tiếp tục hoãn áp thuế 24% với hàng Mỹ.

Giá tiêu hôm nay 10/11/2026

Giá hồ tiêu trong nước duy trì trong khoảng 135.500 – 138.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu trong nước không biến động trong ngày đầu tuần. Cụ thể, giao dịch tại các địa phương trong ngày 10/11, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 138.000 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 135.500 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 136.500 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 136.000 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 135.500 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 135.500 đồng/kg.

Theo cập nhật từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn trên thế giới tiếp tục duy trì ổn định. Theo IPC, thị trường hồ tiêu toàn cầu đầu tháng 11 nhìn chung ổn định, giá tăng có chọn lọc tại một số quốc gia sản xuất. Giá chào bán tăng ở Ấn Độ và Sri Lanka, trong khi giá tiêu trắng nội địa Malaysia ghi nhận tăng. Indonesia, Campuchia và Trung Quốc duy trì ổn định, bên cạnh các biến động giá đa dạng hơn tại Việt Nam và Brazil.

Giá tiêu thế giới mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 10/11/2026

Giá gạo xuất khẩu toàn cầu tăng tháng thứ 7 liên tiếp. Áp lực thu hoạch tại Việt Nam giảm bớt cùng với nhu cầu từ các gói thầu nhập khẩu đã đẩy giá gạo Japonica tăng, trong khi giá gạo nếp đi lên do nguồn cung khan hiếm, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động425–429 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu lên 535 - 539 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 500 - 515 USD/tấn.

Trong nhóm các quốc gia xuất khẩu gạo lớn, Thái Lan tiếp tục dẫn đầu về giá chào bán gạo trắng 5% tấm, đạt 475–479 USD/tấn. Tại Pakistan, giá gạo trắng 5% tấm cũng đi ngang, hiện được chào bán ở mức 412–416 USD/tấn. Đối với Ấn Độ, giá gạo trắng 5% tấm dao động trong khoảng 385–389 USD/tấn, trong khi gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 378–382 USD/tấn.

Chỉ số giá gạo toàn cầu của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) trong tháng 10 đạt bình quân 112,3 điểm, tăng 1,6% so với tháng 9 và tăng tới 14,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng tăng thứ 7 liên tiếp, đồng thời đưa chỉ số lên mức cao nhất kể từ tháng 2/2025.

Theo báo cáo cập nhật giá gạo FAO, cơ quan này cho biết giá gạo thơm gần như không thay đổi so với tháng trước do diễn biến giá trái chiều giữa các nguồn cung khác nhau.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Chính phủ Trung Quốc vừa thông báo nước này sẽ tiếp tục hoãn áp mức thuế bổ sung 24% đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ trong hai tháng, bắt đầu từ 13 giờ 01 phút ngày 10/11 (giờ địa phương). Mặc dù vậy, mức thuế 10% vẫn sẽ được giữ nguyên đối với các nhóm hàng hóa này.

Động thái trên diễn ra sau khi lãnh đạo hai nước đạt được các thỏa thuận sơ bộ tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington hồi tháng 9 vừa qua. Tại cuộc gặp này, cả hai phía đã đề xuất gói cắt giảm thuế quan trị giá 60 tỷ USD, trong đó có khoảng 17 tỷ USD nông sản Mỹ mà Trung Quốc từng nhập khẩu trong năm 2024, dù kế hoạch chi tiết hiện vẫn chưa được hoàn tất.

Ủy ban thuế thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc đưa ra cho biết việc gia hạn thời gian tạm hoãn thuế lần này là nhằm triển khai các kết quả và sự đồng thuận đã đạt được giữa nguyên thủ hai nước tại cuộc gặp ở Washington.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng lưu ý việc Mỹ đã nhiều lần tuyên bố ý định sử dụng các mức thuế theo Mục 301 để thay thế cho các khoản thuế từng được ban hành theo Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA) đã bị Tòa phán quyết vô hiệu.

Ủy ban này cho biết, Trung Quốc sẽ theo dõi sát sao các biện pháp tiếp theo từ phía Mỹ, đồng thời sẽ điều chỉnh các biện pháp đáp trả thuế quan tương ứng một cách phù hợp tùy theo diễn biến thực tế.

Trung Quốc cho rằng việc tiếp tục tạm hoãn một số khoản thuế bổ sung đối với hàng hóa Mỹ sẽ giúp đảm bảo một môi trường chính sách ổn định và có thể dự báo được cho quan hệ song phương, qua đó thúc đẩy sự phát triển quan hệ kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ trong thời gian tới.