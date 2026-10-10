Giá nông sản hôm nay 10/10/2026: Giá cà phê trong nước tăng mạnh phiên cuối tuần; 'Để robusta Việt thoát vai làm nền, khẳng định thương hiệu riêng'

Giá cà phê hôm nay 10/10/2026

Giá cà phê thế giới tăng giảm trái chiều trong phiên cuối tuần này.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê arabica vẫn trong xu hướng giảm. Giá cà phê arabica chịu áp lực trước những dấu hiệu cho thấy nguồn cung cà phê từ Brazil gia tăng. Bộ Thương mại Brazil cho biết, xuất khẩu cà phê của nước này trong tháng 9 tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 236.000 tấn. Tuy nhiên, số liệu từ Hiệp hội Xuất khẩu Cà phê Brazil (Cecafé) cho thấy, trong tháng 9, Brazil xuất khẩu 3,58 triệu bao cà phê nhân xanh, loại 60 kg/bao, chỉ tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Đà tăng này bị hạn chế do xuất khẩu cà phê arabica sụt giảm.

Cecafé cho biết xuất khẩu cà phê của Brazil được hỗ trợ nhờ hoạt động thương mại với Mỹ, thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Brazil, gần đây đã trở lại bình thường sau một thời gian ngành cà phê phải chịu áp lực thuế quan. Hiệp hội cho biết thêm, cà phê từ vụ thu hoạch mới của Brazil đã bắt đầu được đưa vào các kênh xuất khẩu sau khi hoạt động thu hoạch bị trì hoãn do mưa. Tính chung, tổng lượng cà phê xuất khẩu của Brazil, bao gồm cà phê hòa tan và cà phê rang, đạt 3,89 triệu bao trong tháng 9, tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các nhà giao dịch cho biết tốc độ xuất khẩu mạnh từ Brazil, nước sản xuất cà phê hàng đầu thế giới, đang giúp nguồn cung trên thị trường hiện khá dồi dào.

Thị trường cũng chịu áp lực sau khi các nhà phân tích tại Hedgepoint Global Markets ước tính lượng cà phê toàn cầu dư thừa 8,9 triệu bao trong niên vụ hiện tại. Theo Hedgepoint, lần đầu tiên trong nhiều năm, các số liệu cho thấy thị trường đang có nhiều dư địa hơn để phát triển. Brazil đang phục hồi và tình trạng dư cung trên thị trường toàn cầu đang dần hình thành.

Tuy nhiên, lo ngại hiện tượng El Niño sẽ làm giảm sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2027-2028 vẫn tiếp tục hỗ trợ giá, trong khi lượng cà phê được chứng nhận lưu kho trên các sàn giao dịch vẫn ở mức thấp.

Trong khi đó, giá cà phê robusta tăng trở lại, do được hỗ trợ bởi nguồn cung suy giảm, sau khi lượng tồn kho do ICE giám sát giảm xuống mức thấp nhất trong 2,5 tuần, còn 5.115 lô.

Yếu tố thời tiết bất lợi tại một số vùng trồng trọng điểm cùng áp lực từ các quy định khắt khe về nguồn gốc xuất xứ nông sản từ các thị trường nhập khẩu lớn tiếp tục là nguồn động lực thắt chặt dòng cung toàn cầu. Ngay khi các hoạt động đầu cơ ngắn hạn trên sàn London và New York đi vào ổn định, nhu cầu thu mua gom hàng thực tế nhằm phục vụ các đơn hàng giao xa của các tập đoàn xuất khẩu sẽ lập tức kích hoạt trở lại.

Giá cà phê trong nước quay đầu tăng mạnh trong phiên cuối tuần, trở lại trên ngưỡng 93.000 đồng/kg.

Trước đó, giá cà phê trong nước giảm do ảnh hưởng từ đà sụt giảm trên các sàn giao dịch quốc tế. Tuy nhiên, nếu phân tích sâu vào bản chất cán cân cung - cầu của cà phê Việt Nam thời điểm hiện tại, nhịp lùi này hoàn toàn mang tính chất tích lũy ngắn hạn chứ không phản ánh một đợt suy thoái chu kỳ hay xu hướng quay đầu giảm sâu.

Trên thực tế, lượng cà phê nhân xô lưu thông trong dân cũng như tồn kho tại các kho doanh nghiệp xuất khẩu trong nước hiện đã tiệm cận mức cạn kiệt. Việc cạn nguồn cung trước khi bước vào đỉnh điểm của kỳ thu hoạch mới đã và đang tạo ra một bức tường hỗ trợ vững chắc cho mặt bằng giá nội địa. Nhờ lực nâng từ dòng hàng thực tế hạn hẹp, giá cà phê Tây Nguyên vẫn thể hiện sức cố thủ vượt trội, mức giảm hiện vẫn được đánh giá là thấp hơn nhiều so với biên độ dao động và độ dốc suy giảm trên các sàn kỳ hạn thế giới.

Giá cà phê trong nước hôm nay 10/10 tăng 1.000 - 1.200 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch cuối tuần (9/10), giá cà phê robusta quay đầu tăng trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2026 tăng 47 USD giao dịch tại 3.470 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 tăng 56 USD, giao dịch tại 3.454 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York tiếp tục giảm, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 giảm 2,1 Cent giao dịch tại 286,95 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 giảm 1,55 Cent giao dịch tại 279,80 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá nông sản hôm nay 10/10/2026: Giá cà phê trong nước tăng mạnh phiên cuối tuần; Hội thảo 'Để Robusta Việt thoát vai làm nền, khẳng định thương hiệu riêng'.

Giá tiêu hôm nay 10/10/2026

Giá hồ tiêu trong nước tiếp tục đi ngang ở mức 135.500 – 139.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước duy trì trạng thái ổn định. Cụ thể giao dịch tại các địa phương chủ lực trong ngày 10/10, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 137.500 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 135.500 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 139.000 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 136.000 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 135.500 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 135.500 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới cập nhật mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 215.733 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 1,4 tỷ USD, tăng 15,4% về lượng và 10,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025, tương ứng tăng 28.736 tấn và so với cùng kỳ năm 2024, lượng xuất khẩu tăng 7,4%.

Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho biết kết quả xuất khẩu 9 tháng năm 2026 cho thấy, ngành hồ tiêu Việt Nam vẫn duy trì sức chống chịu đáng kể trước những biến động của thương mại quốc tế. Động lực tăng trưởng đến từ nhu cầu phục hồi tại các thị trường chủ lực, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc, cùng sự gia tăng mạnh của nhóm doanh nghiệp ngoài VPSA. Diễn biến này không chỉ mở rộng doanh nghiệp tham gia xuất khẩu mà còn thúc đẩy cạnh tranh trong toàn ngành hồ tiêu.

Theo VPSA, triển vọng của ngành hồ tiêu Việt Nam vẫn được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố tích cực. Lượng tồn kho toàn cầu chuyển từ năm 2025 sang năm 2026 chỉ khoảng 170.000 tấn, trong đó Việt Nam còn khoảng 50.000-60.000 tấn. Khi nguồn cung thế giới không còn dồi dào, nhu cầu tại Mỹ và Trung Quốc tiếp tục phục hồi sẽ góp phần duy trì mặt bằng giá hồ tiêu ở mức cao.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 10/10/2026

Giá gạo xuất khẩu tuần qua ổn định do hoạt động giao dịch diễn ra trầm lắng, trong bối cảnh Philippines chưa mua trở lại, khách hàng Trung Quốc tạm ngừng giao dịch sau kỳ nghỉ, chỉ có châu Phi vẫn tích cực mua vào, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động 420 - 424 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu giảm 6 USD/tấn xuống còn 515 - 519 USD/tấn, tăng nhẹ 1 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 440 -445 USD/tấn.

Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 378–384 USD/tấn trong tuần này, không đổi so với tuần trước. Trong khi đó, gạo trắng 5% tấm của nước này có giá 379–384 USD/tấn. Sản lượng gạo của Ấn Độ dự kiến giảm trong năm nay, lần đầu tiên sau một thập kỷ, do lượng mưa thấp hơn mức bình thường đe dọa làm giảm năng suất cây trồng.

Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm được chào bán ở mức 465–468 USD/tấn, tăng so với mức 460 USD/tấn của tuần trước.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Việt Nam là một trong những nguồn cung cà phê robusta quan trọng của thế giới, với sản lượng được dự báo tiếp tục tăng trong niên vụ 2026-2027. Tuy nhiên, vị thế về sản lượng chưa đồng nghĩa với khả năng xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm trên thị trường quốc tế.

Theo báo cáo Coffee Annual công bố tháng 5/2026 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng cà phê Việt Nam trong niên vụ 2026-2027 được dự báo đạt 32,5 triệu bao loại 60 kg, tăng so với mức 31,7 triệu bao của niên vụ trước. Trong đó, robusta tiếp tục chiếm tỷ trọng áp đảo, với sản lượng dự kiến đạt 31,4 triệu bao, so với 30,5 triệu bao trong niên vụ 2025–2026.

USDA dự báo Việt Nam có thể xuất khẩu 28,95 triệu bao cà phê quy đổi trong niên vụ 2026-2027, tăng khoảng 2% so với niên vụ trước. Các thị trường truyền thống như Đức, Italy, Mỹ, Tây Ban Nha và Nhật Bản tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu cà phê Việt Nam.

Tại hội thảo “Để robusta Việt thoát vai ‘làm nền’, khẳng định thương hiệu riêng” ngày 9/10, các chuyên gia cho rằng Việt Nam đã tạo dựng được lợi thế đáng kể về sản lượng robusta, song mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào xuất khẩu nguyên liệu đang bộc lộ những giới hạn. Trong khi đó, dư địa gia tăng giá trị từ chế biến, phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu vẫn còn lớn. Cụ thể, dù chiếm vị thế hàng đầu thế giới về sản xuất và xuất khẩu robusta, cà phê Việt Nam vẫn chủ yếu được bán dưới dạng nguyên liệu, trong khi khâu chế biến sâu và xây dựng thương hiệu còn hạn chế.

Các đại biểu đặt vấn đề, “Thay vì hỏi chúng ta có thể bán thêm bao nhiêu tấn cà phê, hãy hỏi Việt Nam sẽ làm gì để giữ thêm được giá trị trên mỗi kilogram cà phê xuất khẩu”.

Ý kiến một lần nữa được nhắc tại một diễn đàn cà phê lớn là thay vì chủ yếu xuất khẩu cà phê nhân xanh cho các nhà rang xay quốc tế, doanh nghiệp Việt Nam có thể mở rộng sang cà phê rang xay, cà phê hòa tan, đồ uống pha sẵn và sản phẩm mang thương hiệu riêng. Khi tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, doanh nghiệp có cơ hội gia tăng phần giá trị thu được từ công nghệ, chế biến, dịch vụ và phân phối. Đây cũng là hướng đi giúp ngành cà phê giảm dần sự phụ thuộc vào xuất khẩu nguyên liệu, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chủ động trước biến động thị trường.

Bên cạnh bài toán giá trị gia tăng, robusta Việt Nam còn đối mặt với nghịch lý: có thị phần lớn trên thị trường thế giới nhưng dấu ấn thương hiệu quốc gia chưa tương xứng.

Các chuyên gia chỉ rõ, cách giới thiệu robusta Việt hiện vẫn thiên về các đặc tính kỹ thuật như hàm lượng caffeine cao, vị đậm hay khả năng tạo lớp crema. Trong khi đó, câu chuyện về vùng trồng, chất lượng, phương pháp chế biến và bản sắc cà phê Việt Nam chưa được truyền tải rõ nét. Thị trường đang mở ra những cơ hội mới khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc, chất lượng và trải nghiệm thưởng thức. Sự phát triển của espresso, latte, cà phê hòa tan chất lượng cao và đồ uống pha sẵn cũng tạo thêm dư địa cho robusta.