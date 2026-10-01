Giá nông sản hôm nay 1/10/2026: Giá cà phê robusta đạt đỉnh, trong nước 'có bệ đỡ'; Tòa án Mỹ xem xét tính hợp pháp của thuế chống lao động cưỡng bức

Giá cà phê hôm nay 1/10/2026

Giá cà phê thế giới giằng co, đảo chiều phục hồi tích cực, sau chỉ một phiên giảm.

Trong xu hướng chung tích cực, giá cà phê đồng loạt tăng mạnh trở lại trên các sàn giao dịch, đưa giá cà phê arabica chạm mức cao nhất trong 3 tuần và giá cà phê robusta đạt đỉnh trong 1 tháng. Biên độ dao động trong phiên khá rộng khi giá đỉnh điểm của kỳ hạn gần từng chạm mốc 3.553 USD/tấn trước khi áp lực chốt lời gia tăng.

Lý giải về phiên tăng này, theo các nhà phân tích, nguyên nhân dẫn đến đà phục hồi của giá thế giới, các chuyên gia tài chính cho rằng sự suy yếu của đồng USD kết hợp với tâm lý mua bù vị thế bán khống của các quỹ đầu tư đã kích hoạt lực cầu bắt đáy trên các sàn kỳ hạn. Bên cạnh đó, những lo ngại về diễn biến thời tiết thất thường tại các vùng trồng trọng điểm thuộc Nam Mỹ vẫn là nhân tố hỗ trợ tâm lý quan trọng, ngăn cản đà giảm sâu của mặt bằng giá toàn cầu.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE đã tăng trong phiên thứ Tư, một phần được hỗ trợ bởi những lo ngại về khả năng chất lượng vụ cà phê Brazil năm 2026 bị ảnh hưởng do độ ẩm cao hơn liên quan đến hiện tượng thời tiết El Niño đang diễn ra. Nông dân Brazil phải đối mặt với lượng mưa cao hơn mức trung bình trong mùa thu hoạch năm nay. Một lượng lớn cà phê đã rơi khỏi cây và phải được thu gom từ mặt đất. Những hạt cà phê đã được thu gom và phơi khô tại sân của các trang trại cũng bị mưa ảnh hưởng.

Hợp tác xã cà phê lớn nhất Brazil Cooxupe và cũng là nhà xuất khẩu cà phê lớn nhất nước này, đã thông báo cho các thành viên của mình rằng họ sẽ từ chối những hạt cà phê có vấn đề về chất lượng do độ ẩm quá cao. Cooxupe cho biết sẽ không tiếp nhận những lô cà phê có dấu hiệu nhiễm độc tố nấm, các chất hóa học được sản sinh tự nhiên bởi một số loại nấm mốc, hoặc những lô cà phê đã tiếp xúc với độ ẩm trong thời gian dài. Theo quy định của Brazil, cà phê bị nhiễm độc tố nấm không đủ điều kiện để tiêu thụ, đồng thời không được đưa vào hệ thống chế biến hoặc chuỗi thực phẩm, theo Reuters.

Động thái của nhà xuất khẩu này làm gia tăng những lo ngại trên thị trường về khả năng chất lượng vụ cà phê Brazil năm 2026 bị ảnh hưởng do độ ẩm cao hơn trong bối cảnh hiện tượng El Niño.

Ngoài ra, đà tăng giá cà phê trong phiên này cũng một phần xuất phát từ yếu tố kỹ thuật, khi thị trường rơi vào trạng thái bán quá mức sau đợt giảm mạnh từ các mức đỉnh gần đây được thiết lập vào cuối tháng 8.

Giá cà phê trong nước neo giữ ở mức giá tương đối ổn định, dao động xung quanh ngưỡng 93.500 - 94.000 đồng/kg.

Tín hiệu tăng giá trên các sàn quốc tế có thể tạo động lực giúp đà giảm trên thị trường nội địa sớm được hãm lại và xuất hiện các nhịp phục hồi nhẹ trong những phiên tới.

Trong suốt tháng 9 vừa qua, mặt bằng giá cà phê nhân xô trong nước nhìn chung duy trì trạng thái giằng co tích lũy xung quanh vùng giá từ 93.000 - 94.000 đồng/kg. Mặc dù từng chịu áp lực hạ nhiệt nhẹ và lùi sâu hơn trong giai đoạn giữa tháng, lực cầu mua bù hợp đồng xuất khẩu kết hợp với nguồn cung vụ cũ đã cạn kiệt tại các vùng trồng trọng điểm đã trở thành bệ đỡ vững chắc giúp thị trường không rơi vào đà suy giảm sâu.

Thị trường trong nước tăng giảm trong biên độ hẹp phản ánh tâm lý thận trọng của các nhà giao dịch. Việc Việt Nam chuẩn bị bước vào giai đoạn thu hoạch chính vụ của niên vụ mới khiến nguồn cung nội địa dự kiến sớm được bổ sung. Các doanh nghiệp xuất khẩu và đại lý thu mua vì vậy có xu hướng chậm lại để quan sát tín hiệu thị trường cũng như áp lực nguồn cung thực tế từ các nông hộ.

Mặc dù áp lực thu hoạch vụ mới đang đến gần, chi phí logistics neo cao cùng nhu cầu thu mua phục vụ các đơn hàng xuất khẩu cuối năm của doanh nghiệp vẫn sẽ là bệ đỡ vững chắc, giúp giá cà phê Việt Nam duy trì ở mức cao so với cùng kỳ nhiều năm. Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước sẽ tiếp tục trạng thái tích lũy và giằng co quanh vùng 93.000 – 94.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước ngày 30/9 giảm nhẹ 200 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch tháng 9 (30/9), giá cà phê robusta quay đầu tăng trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2026 tăng 38 USD giao dịch tại 3.448 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 tăng 47 USD, giao dịch tại 3.422 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York tiếp tục tăng, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 tăng 1,15 Cent giao dịch tại 282,65 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 tăng 1,5 Cent giao dịch tại 279,85 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá nông sản hôm nay 1/10/2026: Giá cà phê robusta đạt đỉnh, trong nước có bệ đỡ vững chắc; Tòa án Mỹ xem xét tính hợp pháp của thuế quan chống lao động cưỡng bức.

Giá tiêu hôm nay 1/10/2026

Giá hồ tiêu trong nước ổn định ở mức 136.500 – 140.500 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước đi ngang, cụ thể giao dịch tại các địa phương chủ lực trong ngày 1/10, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 138.500 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 136.500 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 140.500 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 136.500 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 136.500 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 136.500 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới cập nhật mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Theo số liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong 8 tháng đầu năm 2026, nước này nhập khẩu 4.721 tấn hồ tiêu, trị giá hơn 34,8 triệu USD, giảm lần lượt 26,1% về lượng và 19,1% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam vươn lên trở thành nguồn cung hồ tiêu lớn nhất của Trung Quốc. Dù lượng và trị giá xuất khẩu sang thị trường này vẫn giảm lần lượt 1,8% và 4,7%, xuống 2.527 tấn và 17,7 triệu USD, thị phần của Việt Nam trong tổng lượng hồ tiêu nhập khẩu của Trung Quốc đã tăng đáng kể, từ 40,2% lên 53,5%.

Về giá, giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam vào Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm đạt bình quân 6.998 USD/tấn, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, giá xuất khẩu từ Indonesia tăng 18,5%, lên 7.537 USD/tấn; từ Brazil tăng 23,7%, đạt 5.412 USD/tấn.

Số liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc phản ánh hoạt động nhập khẩu chính ngạch. Trong khi đó, theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), tính cả chính ngạch và tiểu ngạch, Trung Quốc đã nhập khẩu 20.495 tấn hồ tiêu từ Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2026, tăng 54,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trung Quốc hiện là thị trường tiêu thụ hồ tiêu lớn thứ hai của Việt Nam, chiếm 10,8% thị phần, chỉ sau Mỹ.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 1/10/2026

Giá gạo trong nước vẫn duy trì ổn định, trong khi có những biến động nhẹ trên thị trường xuất khẩu, riêng giá gạo Việt Nam xuất khẩu nhìn chung vẫn ổn định, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động 420 - 424 USD/tấn, giảm nhẹ 2 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu giảm 6 USD/tấn xuống còn 514 - 518 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 526 - 530 USD/tấn.

Tại các quốc gia xuất khẩu hàng đầu khác, giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan giảm 6 USD/tấn, xuống 459–463 USD/tấn. Giá gạo trắng 5% tấm của Pakistan tiếp tục duy trì trong khoảng 422–426 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo trắng 5% tấm giảm nhẹ 1 USD/tấn, xuống 381–385 USD/tấn. Tuy nhiên, gạo đồ 5% tấm tăng 2 USD/tấn, lên mức 382–384 USD/tấn.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ ngày 30/9 đã xem xét các cơ sở pháp lý và thực tiễn đằng sau các mức thuế toàn cầu mới nhất do Tổng thống Donald Trump áp đặt đối với hầu hết toàn bộ hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ, xuất phát từ cáo buộc các đối tác thương mại chưa có đủ biện pháp để ngăn chặn tình trạng lao động cưỡng bức.

Hội đồng gồm ba thẩm phán — do Tổng thống Donald Trump, và các cựu Tổng thống Barack Obama và Joe Biden bổ nhiệm — đã nghe các bên tranh tụng tại Manhattan liên quan đến các vụ kiện với cáo buộc rằng các mức thuế mới nhất này là nỗ lực nhằm khôi phục các mức thuế đối ứng mà Tòa án Tối cao đã bãi bỏ hồi tháng 2.

Bốn doanh nghiệp nhỏ cùng 25 bang do Đảng Dân chủ dẫn dắt cho rằng các mức thuế trên, được áp dụng đối với hàng nhập khẩu từ 60 đối tác thương mại, bao gồm Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc, đã vượt quá xa thẩm quyền của Tổng thống. Luật sư Pratik Shah, đại diện cho các doanh nghiệp nhỏ khởi kiện, phát biểu trước tòa rằng chính quyền Tổng thống Trump đã lạm dụng một đạo luật vốn chỉ cho phép áp thuế quan trong phạm vi “được kiểm soát chặt chẽ”. Ông Shah nhấn mạnh rằng vì muốn áp đặt các mức thuế mới một cách nhanh chóng, chính quyền Tổng thống Trump đã bỏ qua các yêu cầu pháp lý về việc phải đưa ra kết luận riêng cho từng quốc gia để chứng minh tính hợp lý của mỗi mức thuế.

Ông Shah cũng so sánh đợt thuế này với các khoản thuế được áp đặt theo cùng một đạo luật trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Lúc đó, Đại diện Thương mại Mỹ đã phải ban hành các báo cáo theo từng quốc gia và áp thuế được thiết kế riêng cho từng nền kinh tế. Vị luật sư đại diện doanh nghiệp nhỏ này nhấn mạnh rằng ngay cả khi muốn thực hiện với tốc độ cực nhanh và áp dụng với toàn bộ các đối tác thương mại, chính quyền vẫn bắt buộc phải đáp ứng các yêu cầu do luật định.

Đáp lại, ông Eric Hamilton, đại diện cho Bộ Tư pháp Mỹ, khẳng định Đại diện Thương mại Mỹ đã đánh giá rất kỹ lưỡng thực trạng hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức trên thị trường quốc tế. Ông cho biết thêm, chính phủ không nhất thiết phải chứng minh “với độ chính xác tuyệt đối” rằng lao động cưỡng bức là một “gánh nặng” đối với thương mại Mỹ mới được phép áp thuế.

Dự kiến hội đồng thẩm phán sẽ ra phán quyết bằng văn bản trong vài tuần tới. Các nguyên đơn đã đề nghị tòa án hủy bỏ hoàn toàn các mức thuế này.

Tòa án cũng có thể đưa ra một phán quyết mang tính hạn chế hơn, yêu cầu chính phủ thực hiện lại quá trình điều tra để cung cấp thêm chi tiết và cơ sở lý giải cho các mức thuế, tương tự như cách tòa án từng xử lý đối với một số mức thuế trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump.