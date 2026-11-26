Cụ thể, LME đã hạ ngưỡng hướng dẫn cho vay nhôm từ 50% xuống 30%, nhằm hạn chế ảnh hưởng của các nhà đầu tư lớn và giúp thị trường tiếp cận nguồn kim loại sẵn có dễ dàng hơn. Động thái này được kỳ vọng góp phần giảm tình trạng khan hiếm nhôm giao ngay, qua đó hạ nhiệt áp lực trên thị trường.

Bên cạnh đó, các báo cáo cho biết LME sắp phê duyệt việc giao nhận nhôm từ một nhà máy luyện kim quy mô lớn mới tại Indonesia. Sàn giao dịch này cũng đang triển khai các bước nhằm rút ngắn quy trình phê duyệt kim loại từ những cơ sở sản xuất mới.

Ảnh minh họa: Theo Testritealuminum.

Một trong những dự án đáng chú ý là nhà máy luyện nhôm Hua Chin tại Indonesia, với công suất thiết kế 480.000 tấn mỗi năm. Khi được đưa vào hoạt động và đáp ứng các điều kiện giao nhận của LME, nguồn cung từ nhà máy này có thể bổ sung lượng nhôm lưu thông trên thị trường, góp phần giảm áp lực thiếu hụt và tăng dự trữ.

Triển vọng nguồn cung gia tăng tại Indonesia xuất hiện trong bối cảnh Trung Quốc, quốc gia sản xuất nhôm lớn nhất thế giới, cũng đang đẩy mạnh sản lượng. Sản lượng nhôm trong nước của Trung Quốc dự kiến vượt mức kỷ lục 46 triệu tấn trong năm nay, bất chấp giới hạn công suất 45 triệu tấn mà chính phủ nước này duy trì từ lâu.

Sự kết hợp giữa nguồn cung mới từ Indonesia, sản lượng Trung Quốc tăng và những điều chỉnh trong cơ chế giao dịch của LME đang tạo thêm áp lực lên giá nhôm. Trong đó, kỳ vọng nguồn cung vật chất được cải thiện khiến thị trường giảm bớt lo ngại về tình trạng khan hiếm kim loại trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, triển vọng giá nhôm trong thời gian tới vẫn phụ thuộc vào tốc độ đưa các dự án luyện kim mới vào vận hành, khả năng gia tăng nguồn cung thực tế và diễn biến sản xuất tại Trung Quốc. Việc công suất thiết kế được công bố không đồng nghĩa với việc toàn bộ sản lượng sẽ ngay lập tức xuất hiện trên thị trường.