Giá nhôm giảm khi tồn kho tại Trung Quốc tăng trở lại

Giá nhôm trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) giảm tới 1,7%, theo đà đi xuống của thị trường kỳ hạn Thượng Hải, nơi kim loại này mất 3,3% và đóng cửa ở mức thấp nhất trong bốn tháng.

Theo Chen Jingmin, chuyên gia phân tích tại công ty Zijin Tianfeng Futures, đà giảm xuất phát từ báo cáo của đơn vị tư vấn Mysteel Global, cho thấy tồn kho nhôm thỏi hằng ngày tại Trung Quốc tăng trong hai ngày liên tiếp.

Ảnh minh họa: Theo Rusal.ru.

Trước đó, tồn kho nhôm tại Trung Quốc liên tục giảm kể từ đầu tháng 5, góp phần hỗ trợ giá kim loại này trong bối cảnh thị trường đi xuống suốt nửa năm qua. Nguồn cung thắt chặt cũng khiến giá giao ngay cao hơn giá kỳ hạn, trạng thái được gọi là backwardation.

Tình trạng này xuất phát từ các quy định giới hạn sản lượng tại các nhà máy luyện nhôm, cùng với hoạt động xuất khẩu tăng mạnh trong năm nay. Tuy nhiên, số liệu hải quan công bố vừa qua cho thấy xuất khẩu nhôm chưa gia công và các sản phẩm từ nhôm trong tháng 10 giảm khoảng 10% so với tháng trước, dù vẫn ở mức cao so với các giai đoạn trước.

Ông Chen cho biết thị trường đang tranh luận về triển vọng tồn kho trong nước. Nguồn cung từ Indonesia và Trung Đông gia tăng, trong khi xuất khẩu của Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp tục giảm trong những tháng tới, có thể khiến lượng nhôm tồn kho tích tụ trở lại và gây thêm sức ép lên giá.

Trên sàn LME, vào lúc 11h32 giờ địa phương ngày 10/11, giá nhôm giảm 1,7%, xuống còn 3.014 USD/tấn. Giá đồng giảm 0,4%, còn 13.840 USD/tấn, đảo chiều sau khi tăng trước đó. Tại Singapore, giá quặng sắt cũng giảm 0,4%, xuống 92,35 USD/tấn.

Mercuria dự báo thị trường nhôm có thể thiếu hụt ít nhất 2 triệu tấn vào cuối năm nay nếu xung đột Mỹ - Iran kéo dài. JPMorgan cũng cảnh báo thị trường đang tiến gần tới một “điểm không thể quay lại”, nơi tình trạng thiếu hụt nguồn cung có thể kéo dài ngay cả khi hoạt động vận tải qua Hormuz được khôi phục một phần.