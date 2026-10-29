Giá nhiên liệu tăng vọt, siêu tàu du lịch Mỹ tạm dừng hải trình xuyên lục địa

Tàu MV Odyssey của Mỹ phải tạm dừng hành trình kéo dài ba năm. (Nguồn: Getty Images)

Khởi hành cách đây hai năm, tàu MV Odyssey thực hiện chuyến đi kéo dài ba năm qua bảy châu lục. Hành trình được quảng bá là sự kết hợp giữa cuộc sống dài hạn trên biển và trải nghiệm du lịch toàn cầu. Đơn vị vận hành thậm chí từng giới thiệu tàu như một nơi ở lâu dài, với giá mua một khoang để sử dụng suốt vòng đời của tàu khởi điểm khoảng 230.000 USD.

Hiện tàu đang neo tại cảng Sihanoukville, bên bờ vịnh Thái Lan, ở Campuchia và chưa có lịch khởi hành trở lại cụ thể.

Theo giới chức Campuchia, tàu có 203 hành khách, phần lớn là người Mỹ, cùng 156 thành viên thủy thủ đoàn. Tàu có sức chứa tối đa 650 hành khách.

Đơn vị vận hành Villa Vie Residences cho biết chi phí nhiên liệu hằng tháng cho mỗi khoang tàu trước đây trung bình khoảng 1.800 USD, nhưng đã tăng lên mức ước tính 6.000-8.000 USD tại một số khu vực ở châu Á do tác động của xung đột tại Trung Đông.

Công ty cho biết đã tìm cách giảm mức tiêu thụ nhiên liệu bằng việc điều chỉnh lịch trình, di chuyển chậm hơn và dành nhiều thời gian hơn tại các cảng. Tuy nhiên, những biện pháp này vẫn không đủ bù đắp chi phí ngày càng tăng.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 27/10, Villa Vie Residences cho biết công ty không thể tiếp tục gánh chịu những khoản thua lỗ phát sinh từ chi phí vận hành.

Công ty nêu rõ: “Việc chuyển toàn bộ phần chi phí tăng thêm sang cho cư dân trên tàu không phải là giải pháp thực tế”; đồng thời cho biết đang tập trung hỗ trợ hành khách, thủy thủ đoàn và nhân viên trong quá trình tái cơ cấu hoạt động.

(theo AP)