Giá nhiên liệu tăng cao khiến du thuyền sang trọng phải dừng hoạt động, du khách lao đao

Cặp đôi người Mỹ là Lynn và Paul Montoya đã bán nhà và ô tô tại bang Wyoming để có đủ tiền mua một căn hộ trị giá 179.000 USD trên du thuyền cư trú Villa Vie Odyssey. Họ cũng phải trả thêm khoảng 6.000 USD phí mỗi tháng với hy vọng dành thời gian nghỉ hưu để du ngoạn khắp thế giới. Giấc mơ của họ kéo dài 17 tháng trên con tàu, cho đến khi đơn vị vận hành bất ngờ thông báo trong tuần này rằng giá nhiên liệu tăng cao buộc họ phải tạm dừng hoạt động.

Công ty Villa Vie Residences thông báo với vợ chồng Montoya cùng khoảng 200 hành khách khác rằng họ phải rời khỏi tàu Odyssey tại một cảng ở Campuchia, mang theo thú cưng và những vật dụng cá nhân mà họ có thể mang đi từ "ngôi nhà" trên biển của mình.

"Trước khi lên tàu vài tháng, chúng tôi thực sự chưa từng đi du lịch nước ngoài nhiều. Chúng tôi coi đây là cơ hội tuyệt vời để khám phá thế giới" - Paul chia sẻ với hãng tin Reuters.

Sự bất định về tương lai của con tàu không chỉ là một trở ngại du lịch thông thường đối với những người đã bỏ ra hàng chục nghìn USD với hy vọng biến nơi đây thành tổ ấm của mình trong nhiều năm tới. "Họ đã cạn kiệt tiền. Đó là lý do tại sao họ không thể mua nhiên liệu. Họ thậm chí còn gặp khó khăn trong việc trả lương cho thủy thủ đoàn, điều này càng làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Vì vậy, chúng tôi thực sự không hy vọng sẽ được hoàn lại bất kỳ khoản tiền nào" - Paul nói.

Cặp đôi người Mỹ Paul and Lynn Montoya - Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố ngày 27/10, công ty cho biết họ đang tìm cách tái cấu trúc và huy động thêm vốn, nhưng chưa có thỏa thuận nào được chốt lại.

"Công việc đó vẫn đang tiếp diễn và chưa có kết quả nào được đảm bảo" - công ty cho biết, đồng thời nói thêm rằng họ đang nỗ lực hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.

Theo lời Paul, khi cuộc xung đột giữa liên minh Mỹ/Israel với Iran kéo dài khiến giá nhiên liệu tăng cao, các cư dân trên tàu Odyssey bắt đầu nhận thấy những vấn đề ngày càng nghiêm trọng. Ông cho biết công ty đã yêu cầu hành khách đóng góp thêm tiền, thậm chí đề nghị các cư dân cho vay tiền để mua nhiên liệu.

“Rồi khi đến Campuchia, chúng tôi hoàn toàn không có internet. Chất lượng đồ ăn cũng bắt đầu tệ đi từ khoảng ba tháng trước, và lúc đó chúng tôi biết rằng công ty đã cạn kiệt tiền” – Paul kể lại.

Du thuyền Villa Vie Odyssey phải dừng bước ở Campuchia sau khi giá nhiên liệu tăng cao - Ảnh: Reuters

Vợ chồng nhà Montoya cho biết họ dự định dùng số tiền vốn dành cho các khoản phí hàng tháng để trang trải cuộc sống, đồng thời dành thời gian lưu lại Malaysia. Bà Lynn chia sẻ rằng điều khiến họ tiếc nuối nhất không phải là số tiền đã mất, mà là phải rời xa cộng đồng trên con tàu này.

“Mất đi số tiền đó quả thật rất khó khăn, nhưng tôi cũng nghĩ theo hướng khác: chúng tôi đã có 17 tháng được đặt chân đến những nơi tuyệt vời nhất và gặp gỡ những con người tuyệt vời nhất” - bà chia sẻ.