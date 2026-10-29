Giá nhiên liệu tăng cao gây sức ép lên ngành hàng không, du lịch biển

Theo Reuters, nhiên liệu chiếm khoảng 30-40% tổng chi phí hoạt động của các hãng hàng không. Khi các hợp đồng phòng ngừa rủi ro giá nhiên liệu được ký trước chiến sự dần hết hạn, các hãng phải cân nhắc giữa việc ký hợp đồng mới ở mức giá cao và chấp nhận biến động của thị trường. Điều này có thể khiến giá vé máy bay tiếp tục tăng, đặc biệt trong năm 2027.

Hãng hàng không giá rẻ AirAsia của Malaysia cho biết đang lập ngân sách theo kịch bản giá dầu duy trì ở mức cao trong 12 tháng tới do khó dự đoán diễn biến xung đột. Hãng hàng không giá rẻ Ryanair của Ireland cũng cảnh báo giá vé tại châu Âu có thể tăng 15-20% khi các hợp đồng phòng ngừa rủi ro hết hiệu lực. Tuy nhiên, đây là dự báo của lãnh đạo hãng, không phải mức tăng đã được áp dụng đồng loạt. Trên thực tế, Hãng hàng không Na Uy Norwegian ngày 28/10 cho biết phải giảm một phần mức tăng giá trước đó do khách hàng không sẵn sàng chi trả.

Sức ép chi phí cũng lan sang lĩnh vực du lịch biển. Công ty Villa Vie Residences của Mỹ ngày 27/10 thông báo tạm dừng hoạt động du thuyền Villa Vie Odyssey tại Campuchia do chi phí nhiên liệu tăng mạnh. Du thuyền này chở 203 hành khách thuộc 15 quốc tịch cùng 156 thành viên thủy thủ đoàn, đã cập cảng Sihanoukville ngày 23/10 và dự kiến lưu lại 5 ngày trước khi tiếp tục hành trình đến Việt Nam. Tuy nhiên, kế hoạch di chuyển đã bị đình chỉ do những khó khăn tài chính của đơn vị vận hành.

Khác với các chuyến du lịch ngắn ngày, mô hình của Villa Vie cho phép khách mua hoặc thuê chỗ ở dài hạn trên tàu để sống và đi vòng quanh thế giới. Một số người thậm chí đã bán nhà và tài sản để chuyển lên tàu sinh sống. Theo công ty, chi phí nhiên liệu bình quân cho mỗi phòng tăng từ khoảng 1.800 USD/tháng lên 6.000-8.000 USD tại một số khu vực ở châu Á.

Villa Vie đang thu xếp chỗ ở tạm thời cho hành khách, đồng thời tìm kiếm nguồn vốn và xem xét tái cơ cấu trong vòng 60 ngày, nhưng chưa bảo đảm có thể khôi phục hoạt động.