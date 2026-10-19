Giá nhiên liệu tăng cao ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp của Campuchia

Đầu tư vào các nhà máy sản xuất lốp xe đã tăng lên đáng kể ở Campuchia. (Ảnh: Khmer Times)

IMF cho rằng, các quốc gia chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp, trong đó có Campuchia, đang đối mặt với thách thức khi giá nhập khẩu nhiên liệu và nguyên liệu đắt đỏ đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Giá cả tăng đã làm gia tăng áp lực chi phí sinh hoạt, đặc biệt đối với các hộ gia đình có thu nhập thấp.

Theo IMF, để giảm thiểu tác động, Chính phủ Campuchia đã giảm thuế nhiên liệu và các khoản phí, đồng thời áp dụng các biện pháp cứu trợ hộ gia đình, bao gồm chuyển tiền mặt và bổ sung chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, các biện pháp trợ giúp hộ gia đình và doanh nghiệp trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao có thể gây áp lực lên tài chính công, đặc biệt ở các nền kinh tế có không gian tài khóa hạn chế.

IMF đề nghị Chính phủ các quốc gia bị ảnh hưởng ưu tiên hỗ trợ có mục tiêu, có thời hạn thay vì trợ cấp nhiên liệu rộng rãi hoặc kiểm soát giá trong khi duy trì tính bền vững tài chính. Cùng với đó, tăng cường mạng lưới an sinh xã hội, nâng cao kỹ năng cho người lao động, đầu tư vào hạ tầng số và nâng cao an ninh năng lượng thông qua năng lượng tái tạo và đa dạng nguồn cung cấp.

Trước đó, trong tháng 9 vừa qua, IMF hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Campuchia năm 2026 xuống còn 3%, giảm so mức tăng 5,3% năm 2025 và dự kiến phục hồi ở mức 4% vào năm 2027.

Thời gian qua, trong bối cảnh khó khăn và bất ổn của nền kinh tế toàn cầu, Chính phủ Campuchia cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách trong nước, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí vận hành không cần thiết nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và thu hút thêm nhiều vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Trong 9 tháng đầu năm 2026, quốc gia này thu hút 5,92 tỷ USD vốn đầu tư đăng ký, phê duyệt 382 dự án đầu tư, dự kiến tạo ra khoảng 217.000 việc làm mới trên toàn quốc. Tuy nhiên, số lượng dự án đầu tư và mở rộng được phê duyệt giảm so 546 dự án cùng kỳ năm ngoái, trong khi vốn đầu tư đăng ký giảm so với mức 7,8 tỷ USD cùng kỳ.

Theo Hội đồng Phát triển Campuchia, ngành công nghiệp vẫn là động lực chính của đầu tư trong 9 tháng vừa qua, trong khi nông nghiệp và công-nông nghiệp, du lịch và cơ sở hạ tầng cũng có xu hướng tăng. Điều này cho thấy sự đa dạng hóa trong các hoạt động đầu tư tại Campuchia và phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào môi trường đầu tư của nước này.