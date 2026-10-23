Giá nhiên liệu tăng bào mòn lợi nhuận các hãng hàng không Mỹ

Một máy bay của Hãng hàng không American Airlines tại sân bay quốc tế Miami, Mỹ. Ảnh: AP/TTXVN

American Airlines thông báo khoản lỗ ròng 269 triệu USD trong quý III/2026, dù đạt doanh thu kỷ lục 16,3 tỷ USD. Chi phí nhiên liệu của hãng đã tăng thêm 1,9 tỷ USD, tương đương 67,5%, với mức giá nhiên liệu trung bình là 3,85 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít).

Hãng dự kiến giá nhiên liệu trong quý IV/2026 sẽ ở mức 4,7 USD/gallon, cao gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025, với tổng chi phí nhiên liệu trong quý này được dự báo sẽ tăng khoảng 2,8 tỷ USD.

American Airlines cũng hạ dự báo cho cả năm, với mức lỗ điều chỉnh dự kiến 1-1,6 USD/cổ phiếu, so với ước tính dao động từ lãi 65xu/cổ phiếu đến lỗ 65 xu/cổ phiếu đưa ra trước đó.

Trong khi đó, Southwest Airlines cũng đối mặt với thách thức tương tự, dù lợi nhuận quý III/2026 của hãng vượt kỳ vọng của Phố Wall.

Hãng hàng không có trụ sở tại Dallas này đạt lợi nhuận ròng 270 triệu USD, với doanh thu hoạt động tăng 21,2% lên 8,4 tỷ USD, mức cao kỷ lục đối với quý III trong lịch sử hoạt động của hãng. Tuy nhiên, chi phí nhiên liệu của Southwest Airlines đã tăng 821 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý III/2026, hãng chịu mức giá nhiên liệu 3,92 USD/gallon, cao hơn dự báo trước đó là 3,7–3,75 USD/gallon. Southwest Airlines dự báo chi phí nhiên liệu trong quý IV/2026 sẽ ở mức khoảng 4,55 USD/gallon.

Một hãng khác là United Airlines đã công bố doanh thu quý III/2026 đạt 17,9 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước, với lợi nhuận ròng đạt 1 tỷ USD. Tuy nhiên, chi phí nhiên liệu đã tăng 1,8 tỷ USD, tương đương mức tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái.

United Airlines dự kiến giá nhiên liệu trong quý IV/2026 sẽ ở mức khoảng 4,8 USD/gallon, so với mức 3,9 USD/gallon trong quý III/2026. Hãng này dự báo lợi nhuận điều chỉnh trong quý IV/2026 sẽ đạt 0,5-1,50- USD/cổ phiếu, thấp hơn kỳ vọng của Phố Wall.