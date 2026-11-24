Biển chỉ dẫn các loại nhiên liệu tại một trạm xăng của hãng TotalEnergies ở ngoại ô thủ đô Paris. Ảnh: Hữu Chiến – PV TTXVN tại Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, mặc dù giá xăng và dầu diesel tại Liên minh châu Âu (EU) đồng loạt giảm trong tháng 10/2026, chi phí nhiên liệu dành cho phương tiện cá nhân vẫn cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi diễn biến giá giữa các nước thành viên có sự chênh lệch lớn.

Theo số liệu do Cơ quan Thống kê Liên minh châu Âu (Eurostat) công bố ngày 23/11, giá nhiên liệu và dầu nhờn sử dụng cho phương tiện cá nhân tại EU trong tháng 10 tăng 29,5% so với cùng kỳ năm 2025. Mức tăng này thấp hơn mức 31,4% ghi nhận trong tháng 9, nhưng vẫn cao hơn mức 23,8% của tháng 8.

Xét theo diễn biến hằng tháng, giá xăng tại EU giảm 3% trong tháng 10 so với tháng trước, trong khi giá dầu diesel giảm nhẹ 0,2%. Đây là sự đảo chiều sau khi hai loại nhiên liệu này lần lượt tăng 6,7% và 5,9% trong tháng 9.

Tuy nhiên, xu hướng giảm giá bình quân toàn khối không diễn ra đồng đều tại các nước thành viên. Có tới 20 trong số 27 quốc gia EU ghi nhận giá diesel tăng trong tháng 10, trong đó Ireland (Ai-len) tăng mạnh nhất với 6,1%, tiếp đến là Thụy Điển (3,1%) và Romania (3%). Ngược lại, giá diesel giảm 9% tại Ba Lan, 5,1% tại Đức và 3,6% tại Czech (Séc).

Đối với xăng, giá vẫn tăng tại 16 nước thành viên, mạnh nhất là Slovenia (Xlô-ve-ni-a) (5,3%), Thụy Điển (4,2%) và Cyprus (Síp) (3,9%). Trong khi đó, Ba Lan ghi nhận mức giảm tới 12%, Tây Ban Nha giảm 6,1% và Đức giảm 5,8%.

Xét theo năm, Estonia, Bulgaria và Litva là ba nước có mức tăng giá nhiên liệu và dầu nhờn cao nhất EU, lần lượt là 44,1%, 42,8% và 42,3%.

Các số liệu cho thấy giá nhiên liệu tại EU đã có dấu hiệu hạ nhiệt trong ngắn hạn sau đợt tăng mạnh của tháng 9, nhưng mức giá so với cùng kỳ năm trước vẫn cao, đồng thời diễn biến giữa các thị trường tiếp tục có sự khác biệt đáng kể.