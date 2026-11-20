Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải tiếp tục rà soát, điều chỉnh giá cước phù hợp với biến động chi phí đầu vào, đặc biệt là giá nhiên liệu. Thành phố nhấn mạnh không để xảy ra tình trạng giá nhiên liệu giảm nhưng giá cước vận tải vẫn giữ nguyên.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp vận tải giảm giá cước khi chi phí nhiên liệu giảm. (Ảnh minh họa).

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu tại cuộc họp ngày 30/10/2026 về tăng cường quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm, góp phần kiểm soát lạm phát và thực hiện kịch bản tăng trưởng hai con số, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về kê khai, niêm yết và bán đúng giá niêm yết.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp được yêu cầu rà soát cơ cấu chi phí, nhất là chi phí nhiên liệu, để xây dựng phương án điều chỉnh giảm giá cước phù hợp, bảo đảm mức giảm tương ứng với mức giảm chi phí nhiên liệu tại thời điểm hiện tại.

Cùng với việc rà soát giá cước, các đơn vị cần điều chỉnh phương án tổ chức hoạt động vận tải, hạn chế tình trạng phương tiện chạy rỗng, qua đó tiết kiệm nhiên liệu và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Để bảo đảm các yêu cầu được thực hiện nghiêm túc, Sở Xây dựng giao Phòng Kiểm tra tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết và thực hiện giá cước vận tải hành khách. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác minh, xử lý hành vi tăng giá không đúng quy định, nhất là trong những tháng cuối năm và dịp tết Nguyên đán.

Phòng Vận tải có trách nhiệm tiếp tục đôn đốc doanh nghiệp thực hiện kê khai, niêm yết giá theo quy định; phối hợp với Phòng Kiểm tra tuyên truyền, phổ biến pháp luật và rà soát việc thực hiện giá cước của các đơn vị vận tải hành khách.

Sở Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh, không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp tăng giá cước bất hợp lý khi giá nhiên liệu tăng nhưng chậm điều chỉnh giảm giá khi chi phí nhiên liệu đã đi xuống. Việc điều chỉnh giá cước phải bảo đảm phù hợp với biến động chi phí thực tế, góp phần bảo vệ quyền lợi hành khách và kiểm soát mặt bằng giá trên địa bàn thành phố.