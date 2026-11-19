Thực tế thị trường từ cuối tháng 10 đến nửa đầu tháng 11/2026 ghi nhận tín hiệu tích cực khi giá xăng dầu thế giới và trong nước liên tục giảm sâu.

Cục Hàng không yêu cầu kiểm soát giá vé máy bay khi nhiên liệu giảm.

Qua các kỳ điều hành đầu tháng 11/2026, giá xăng trong nước đã giảm hơn 9.000 đồng/lít so với mức đỉnh hồi tháng 3/2026. Trong khi nhóm mặt hàng dầu giảm tới khoảng 16.000 đồng/lít so với đỉnh hồi tháng 4/2026.

Đối với ngành hàng không, chi phí nhiên liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá thành vận chuyển.

Việc giá nhiên liệu hạ nhiệt là dư địa quan trọng để các hãng hàng không tối ưu chi phí khai thác.

Qua đó điều chỉnh giá vé phù hợp hơn nhằm kích cầu đi lại của người dân và du khách dịp cuối năm.

Bám sát tinh thần điều hành của Chính phủ và diễn biến thị trường, Cục Hàng không yêu cầu các hãng hàng không khẩn trương nghiên cứu, quán triệt các nội dung tại Công điện số 70/CĐ-TTg và Thông báo số 528/TB-VPCP để triển khai đồng bộ các giải pháp bình ổn giá cước.

Thực hiện nghiêm túc việc kê khai, niêm yết giá, công khai đầy đủ thông tin về giá dịch vụ vận chuyển; đảm bảo bán đúng mức giá đã kê khai và niêm yết.

Đặc biệt mức giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa thường lệ hạng phổ thông cơ bản không vượt quá mức giá tối đa theo quy định.

Tuyệt đối không được lợi dụng những biến động tăng của giá nhiên liệu (nếu có) để đẩy giá vé lên cao bất hợp lý.

Kiên quyết không để xảy ra tình trạng tăng giá cước khi giá nhiên liệu tăng nhưng lại không điều chỉnh giảm giá khi giá nhiên liệu đã hạ nhiệt.