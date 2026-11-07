Giá nhiên liệu giảm, Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm tra doanh nghiệp vận tải chưa giảm giá cước

Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp vận tải đã tăng giá cước nhưng chưa điều chỉnh giảm khi giá nhiên liệu đi xuống. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Ngày 6/11, Bộ Xây dựng ban hành văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam và Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố, yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác quản lý giá cước vận tải trong điều kiện giá nhiên liệu giảm.

Theo Bộ Xây dựng, qua một số kỳ điều hành gần đây, giá xăng dầu trong nước nhìn chung có xu hướng giảm. Diễn biến này góp phần giảm áp lực chi phí sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ kiểm soát lạm phát và ổn định đời sống người dân.

Trước tình hình đó, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan quản lý chuyên ngành và địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, điều hành giá cước vận tải, bảo đảm phù hợp với diễn biến của giá nhiên liệu.

Trọng tâm là tăng cường kiểm tra việc kê khai giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết tại các đơn vị kinh doanh vận tải. Đặc biệt, cơ quan chức năng phải tập trung kiểm tra những doanh nghiệp đã điều chỉnh tăng giá cước trong thời gian trước nhưng đến nay chưa giảm giá, mặc dù giá nhiên liệu đã đi xuống.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp tăng giá cước khi giá nhiên liệu tăng nhưng không điều chỉnh giảm khi giá nhiên liệu giảm. Những trường hợp vi phạm được phát hiện qua kiểm tra phải được xử lý nghiêm theo quy định.

Cùng với hoạt động kiểm tra, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá, Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng về công tác quản lý, điều hành giá.

Trong đó, tập trung triển khai Công điện số 70/CĐ-TTg ngày 15/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm 2026, góp phần kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

Đồng thời, thực hiện các nội dung tại Thông báo số 528/TB-VPCP ngày 15/10/2026 của Văn phòng Chính phủ về kết quả công tác quản lý, điều hành giá quý III/2026 và định hướng điều hành giá trong ba tháng cuối năm.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo trước đó về quản lý giá cước vận tải khi giá nhiên liệu giảm, bình ổn giá và kiểm soát lạm phát.

Việc tăng cường kiểm tra trong giai đoạn cuối năm nhằm bảo đảm các doanh nghiệp vận tải thực hiện đúng quy định về giá, đồng thời hạn chế tình trạng giá cước duy trì ở mức cao khi chi phí nhiên liệu đã giảm, qua đó góp phần ổn định chi phí vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân.