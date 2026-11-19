Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định thành lập đoàn công tác làm việc tại một số địa phương nhằm kiểm tra công tác quản lý giá cước khi giá nhiên liệu giảm và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động vận tải đường bộ.

Bộ Xây dựng kiểm tra doanh nghiệp tăng giá cước vận tải khi nhiên liệu giảm. Ảnh minh họa.

Đoàn công tác sẽ làm việc với Sở Xây dựng, các bến xe và một số đơn vị kinh doanh vận tải có mức kê khai tăng giá cước cao.

Trên cơ sở tình hình thực tế, trưởng đoàn được phép điều chỉnh, bổ sung địa phương và đơn vị làm việc, với điều kiện thông báo trước 2 ngày làm việc.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc đánh giá tác động của giá nhiên liệu đến hoạt động vận tải đường bộ, bao gồm cả tình hình cung ứng nhiên liệu tại địa phương.

Rà soát việc chấp hành quy định về kê khai, niêm yết giá; đối chiếu giá đã kê khai, niêm yết với giá bán thực tế, đồng thời làm rõ căn cứ và nguyên nhân điều chỉnh giá cước của từng doanh nghiệp.

Các Sở Xây dựng phải thống kê những đơn vị vận tải đã điều chỉnh tăng, giảm giá cước trên địa bàn; đánh giá công tác quản lý, điều hành và việc xây dựng phương án kiểm soát giá trước biến động của giá nhiên liệu.

Đáng chú ý, hồ sơ kê khai giá của 2 kỳ liên tiếp gần nhất là tài liệu bắt buộc đối với các doanh nghiệp có điều chỉnh tăng giá cước.

Sở Xây dựng có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ quá trình kiểm tra tại doanh nghiệp và các bến xe.

Không chỉ rà soát việc chấp hành quy định về giá, đoàn công tác còn ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý giá cước vận tải tại địa phương, từ đó tổng hợp kiến nghị, đề xuất báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng.