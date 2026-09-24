Giá nhiên liệu đè nặng ngành hàng không thế giới

Khả năng ông Tập Cận Bình không mang theo đoàn CEO lớn tới Washington, Mỹ đang làm giảm kỳ vọng về thỏa thuận kinh doanh quy mô lớn. Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển như vũ bão, điều này cho thấy cuộc cạnh tranh về chip, an ninh và đầu tư đã vượt xa khuôn khổ của một chuyến xúc tiến thương mại.