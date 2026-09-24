Giá nhiên liệu đè nặng ngành hàng không thế giới
Truyền thông Pháp ngày 23/9 đưa tin, giá nhiên liệu máy bay đã tăng gần gấp đôi kể từ khi xung đột tại Trung Đông leo thang và đang gây sức ép lớn lên các hãng hàng không.Giá nhiên liệu tăng khá mạnh trong những tháng gần đây. Từ tháng 1/2024 đến tháng 2/2026, một chiếc Boeing 777 bay từ Paris tới New York thường cần lượng nhiên liệu trị giá khoảng 55.000 USD, tương đương 70 tấn nhiên liệu hàng không. Hiện nay, chi phí cho cùng lượng nhiên liệu đã vượt 100.000 USD.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/gia-nhien-lieu-de-nang-nganh-hang-khong-the-gioi/7267.html