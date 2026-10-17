Giá nhập khẩu tại Mỹ tăng mạnh nhất trong hơn 4 năm qua

Đây là minh chứng rõ nét hơn cho thấy áp lực lạm phát đang gia tăng trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông vẫn tiếp diễn.

Cảng hàng hóa Los Angeles, bang California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo báo cáo, giá hàng nhập khẩu trong tháng 9/2026 tăng 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 7/2022, sau khi tăng 6,7% vào tháng 8/2026. So với tháng trước đó, giá tăng 1,1%, sau khi tăng 0,5% vào tháng 8/2026.

Giá nhiên liệu nhập khẩu tăng 4,8% trong tháng 9/2026, sau khi giảm 0,2% vào tháng 8/2026. Giá thực phẩm không thay đổi sau khi giảm 0,6% trong tháng 8/2026. Nếu loại trừ thực phẩm và nhiên liệu, giá tăng 0,7%, tương đương với mức tăng của tháng trước đó.

Báo cáo trên nối tiếp các dữ liệu trong tuần này cho thấy giá tiêu dùng và giá sản xuất đều tăng mạnh vào tháng trước, khiến các chuyên gia kinh tế tin rằng lạm phát đang lan rộng ra ngoài lĩnh vực năng lượng. Những căng thẳng kéo dài liên quan đến cuộc xung đột tại Trung Đông đã gây gián đoạn chuỗi cung ứng và giữ giá dầu ở mức cao.

Mặc dù lạm phát nóng lên, các thị trường tài chính vẫn kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ sẽ không tăng lãi suất tại cuộc họp cuối tháng này, mà thay vào đó sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ vào tháng 12 tới.