Giá nhà Trung Quốc giảm chậm lại, đầu tư bất động sản vẫn lao dốc

Theo số liệu Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày 19/10, giá nhà tại bốn thành phố cấp một gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm trước, song mức giảm đã thu hẹp.

Thị trường bất động sản Trung Quốc ghi nhận đà giảm giá nhà chậm lại, trong khi đầu tư phát triển vẫn suy giảm mạnh.

Cụ thể, giá nhà mới tại nhóm thành phố này giảm 0,5%, thấp hơn mức giảm của tháng trước 0,4 điểm phần trăm. Với nhà đã qua sử dụng, mức giảm thu hẹp từ 2,7% trong tháng 8 xuống còn 1,5% trong tháng 9.

Tại các thành phố cấp hai và cấp ba, mức giảm giá của cả nhà mới lẫn nhà đã qua sử dụng cũng dịu lại so với tháng trước.

Xét theo tháng, giá nhà tại các thành phố cấp một tăng trong tháng 9, trong khi mức giảm tại các thành phố cấp hai và cấp ba nhìn chung thu hẹp. Trong số 70 thành phố lớn và vừa được theo dõi, có 17 thành phố ghi nhận giá nhà mới tăng so với tháng trước, nhiều hơn 2 thành phố so với tháng 8. Số thành phố có giá nhà đã qua sử dụng tăng đạt 9, tăng 6 thành phố.

Dù giá nhà tại một số đô thị xuất hiện tín hiệu cải thiện, hoạt động đầu tư bất động sản vẫn suy giảm mạnh. Trong 9 tháng đầu năm, đầu tư phát triển bất động sản Trung Quốc giảm 20,6% so với cùng kỳ năm trước.

Dữ liệu của NBS cho thấy diện tích sàn nhà hiện hữu bán theo hợp đồng đăng ký trong 9 tháng đầu năm tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Giao dịch nhà hiện hữu liên tục chiếm hơn 50% tổng lượng giao dịch nhà ở.

Tồn kho bất động sản cũng giảm so với cùng kỳ. Tính đến cuối tháng 9, tổng diện tích sàn bất động sản thương mại mới xây đã hoàn thành và sẵn sàng bán trên toàn quốc giảm 1,5%. Trong đó, diện tích sàn của các bất động sản được rao bán dưới 3 năm giảm 5%.

Tại các thành phố cấp một, giá nhà mới tăng theo tháng trong tháng thứ hai liên tiếp vào tháng 9. Giá nhà đã qua sử dụng cũng ghi nhận tháng tăng thứ bảy liên tiếp.

Tuy nhiên, diễn biến giá nhà và giao dịch tại một số đô thị chưa phản ánh sự phục hồi đồng đều trên toàn thị trường. Mức giảm 20,6% của đầu tư phát triển bất động sản trong ba quý đầu năm cho thấy lĩnh vực này vẫn đối mặt với nhiều khó khăn.

Video: Giá nhà mới tại Trung Quốc giảm mạnh nhất 9 tháng | VTVIndex