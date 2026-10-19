Giá nhà tại Australia lao dốc không phanh vì lãi suất cao

Thị trường nhà ở Australia đang trải qua đợt suy thoái trầm trọng nhất trong suốt 40 năm qua, theo tờ Financial Review.

Theo dữ liệu từ Công ty bất động sản Cotality (Mỹ), giá nhà trung bình trên toàn Australia vào tháng 9 đạt khoảng 899.000 AUD (625.000 USD), giảm 5,2% so với mức đỉnh ghi nhận vào tháng 3.

Đà sụt giảm mạnh nhất hiện tập trung tại các đô thị lớn: giá nhà trung bình tại Sydney và Melbourne ghi nhận mức giảm 6-7% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm tới 8,6% so với đỉnh thiết lập hồi tháng 2. Trước đà sụt giảm này, nhiều tổ chức tài chính tư nhân đã đưa ra dự báo giá nhà có thể bốc hơi từ 9% đến 13% so với mức cao nhất.

Shane Oliver, chuyên gia kinh tế trưởng tại AMP Limited (Australia), dự báo giá nhà có thể sụt giảm tới 15% so với mức đỉnh.

Áp lực từ việc tăng lãi suất đang bóp nghẹt sức mua của thị trường nhà đất tại Australia. Với việc lãi suất chính sách ở mức cao nhất trong vòng 15 năm qua và lãi suất thế chấp trung bình vượt ngưỡng 6%, người mua nhà ngày càng e dè.

Hậu quả là thị trường bất động sản rơi vào trạng thái chững lại. Số lượng bất động sản được rao bán đấu giá đã giảm một nửa so với năm 2025, kèm theo tỷ lệ đấu giá thành công rớt xuống dưới 50%. Trong đó, lượng hàng tồn kho chưa được bán đã tăng khoảng 20%, khiến không ít căn nhà phải chật vật, mất hơn nửa năm mới tìm được chủ nhân mới.

Trước đó, ngoài những nhịp điều chỉnh ngắn hạn, giá nhà tại xứ sở chuột túi đã liên tục tăng trong nhiều thập kỷ, bởi làn sóng nhập cư và các chính sách ưu đãi thuế hấp dẫn dành cho giới đầu tư. Không ít người dân Australia đã tận dụng triệt để những lợi thế này để mua đi bán lại, biến bất động sản thành công cụ tích lũy tài sản.

Theo Cục Thống kê Australia, giá trung bình của một căn nhà biệt lập tại Sydney đã tăng gấp 4 lần, từ 365.000 AUD (254.000 USD) vào năm 2002, lên mức 1,48 triệu AUD (1,03 triệu USD) vào năm 2026.

Giá nhà tại Australia từng giảm nhẹ trong thời kỳ Covid-19 nhưng ngay lập tức tăng vọt khi nhịp sống dần bình thường trở lại. Trong khi các thế hệ trước thu về khoản lợi nhuận kếch xù nhờ mua được bất động sản ở vùng giá thấp, thế hệ trẻ nước này lại chìm trong thất vọng khi giấc mơ an cư ngày càng xa tầm với với giá nhà leo thang.

Nhằm xoa dịu những lo ngại đó, vào tháng 10/2025, chính phủ Australia đã triển khai chương trình hỗ trợ đặc biệt dành cho người mua trẻ tuổi. Điểm nhấn của chính sách này là việc cắt giảm khoản tiền đặt cọc bắt buộc từ mức 20% xuống chỉ còn 5% giá trị bất động sản, tạo cơ hội để thế hệ trẻ bước chân vào thị trường.

Vào tháng 5 vừa qua, chính phủ nước này tiếp tục tung ra những thay đổi về chính sách thuế nhằm siết chặt thị trường đầu tư. Theo đó, sửa đổi những quy định về việc lấy khoản lỗ từ bất động sản đầu tư để bù trừ vào thu nhập tiền lương, đồng thời cắt giảm các ưu đãi với thặng dư vốn (lợi nhuận của việc bán tài sản).

Tuy nhiên, những người mua nhà trẻ tuổi lại đang gánh chịu hậu quả nặng nề từ đợt suy thoái. Không chỉ bị bủa vây bởi lãi suất leo thang và các khoản nợ lớn, họ còn rơi vào cái bẫy tài chính khi giá trị thị trường tụt dốc so với mức giá mua ban đầu, khiến việc bán lại càng trở nên khó khăn.

Sức ép kép từ lãi suất cao và những cải cách thuế cũng làm sụt giảm nhu cầu xây dựng. Điều này đặt ra nghi vấn về tính khả thi về các kế hoạch mở rộng nguồn cung nhà của chính phủ.

Nút thắt lớn nhất của thị trường nhà ở Australia lúc này là bài toán chi phí bất cân xứng. Trong một tuyên bố vào tháng 9, Hiệp hội Công nghiệp Nhà ở (HIA) đã chỉ ra khi giá nhà ở đã qua sử dụng giảm trong khi chi phí đất đai, nhân công, vật liệu, cơ sở hạ tầng, tài chính và các quy định pháp lý vẫn không giảm, số lượng dự án nhà ở mới có khả năng mang lại hiệu quả về mặt tài chính sẽ ít đi.

Hệ quả của sự bất cân xứng này vô cùng lớn. Việc dòng vốn đầu tư mới bị kìm hãm đã làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nhà ở trong tương lai, và trực tiếp đe dọa đến mục tiêu của chính phủ Australia: cung cấp 1,2 triệu căn nhà trong vòng 5 năm, tính đến hết năm 2029.