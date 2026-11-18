Thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, từ ngày 17/12, chủ đầu tư nhận hồ sơ hơn 300 căn nhà xã hội tại xã Phúc Thịnh, với giá bán từ 1,1 tỷ đồng một căn. Khu nhà xã hội được xây dựng trên khu đất rộng hơn 5.500 m2, gồm hai khối nhà cao 12 tầng và một tầng hầm. Nguồn cung gồm 316 căn hộ để bán với giá 29,7 triệu đồng một m2 (gồm VAT, chưa có phí bảo trì).

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội gần 30 triệu đồng một m2 tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội. Ảnh: Hnasa.

Trước đó, lịch mở bán nhà ở xã hội trong tháng 12 ghi nhận hai dự án tại xã Hạ Bằng là Tân Xã - Thạch Thất và Đồng Trúc - Thạch Thất sẽ cùng tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 2/12 đến hết ngày 31/12/2026, bao gồm cả thứ Bảy và Chủ nhật. Dự án cung cấp tổng cộng 112 căn hộ, trong đó có 98 căn để bán, 7 căn cho thuê và 7 căn cho thuê mua. Giá bán được công bố ở mức 23,5 triệu đồng/m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), chưa bao gồm kinh phí bảo trì 447.619 đồng/m².

Thời gian gần đây, giá nhà ở xã hội Hà Nội đang có xu hướng tăng cao với một số dự án mở bán mới chạm ngưỡng 30 triệu đồng/m², thậm chí vượt mức này. Theo các chuyên gia, áp lực tăng giá đến từ chi phí vật liệu, nhân công, yêu cầu chất lượng công trình và cơ chế xác định giá bán. Thực trạng này đặt ra yêu cầu minh bạch chi phí và kiểm soát giá để người thu nhập thấp có thể tiếp cận nhà ở phù hợp.

Theo ông Nguyễn Anh Quê, Chủ tịch G6 Group, một trong những nguyên nhân khiến giá nhà ở xã hội tăng là cơ chế chủ đầu tư tự xác định và phê duyệt giá bán theo quy định. Trong bối cảnh phải chịu trách nhiệm về hiệu quả tài chính, một số chủ đầu tư có xu hướng xây dựng mức giá dự kiến cao hơn để dự phòng rủi ro chi phí phát sinh. Giá bán sau đó được kiểm toán, quyết toán theo quy định.

Bên cạnh cơ chế xác định giá, chi phí vật liệu xây dựng và nhân công tăng cũng trực tiếp làm tăng tổng mức đầu tư. Đây là áp lực đáng kể đối với các dự án nhà ở xã hội, bởi giá bán cần vừa phản ánh chi phí hợp lý, vừa bảo đảm khả năng chi trả của nhóm khách hàng được hưởng chính sách.

TS Trần Xuân Lượng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Bất động sản Việt Nam (VIREED), cho rằng cần kiểm soát giá từ khâu lập và thẩm định phương án tài chính dự án. Các khoản chi phí phải được tính đúng, tính đủ, đồng thời cần công khai cơ cấu giá thành, tăng cường kiểm toán và giám sát sau đầu tư để bảo đảm giá bán có căn cứ rõ ràng.