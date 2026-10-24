Giá nhà ở Mỹ bắt đầu giảm. Ảnh minh họa: Đoàn Hùng - PV TTXVN tại Mỹ

Theo thông tin từ Tập đoàn tài chính thế chấp Freddie Mac công bố ngày 22/10, lãi suất thế chấp cố định kỳ hạn 30 năm tại Mỹ đã giảm nhẹ xuống 7,32%, đánh dấu tuần thứ 5 liên tiếp duy trì trên mức 7%. Mức lãi suất cao kéo dài đã đẩy nhiều người mua tiềm năng ra khỏi thị trường, khiến lượng nhà bán ra sụt giảm mạnh và buộc các chuyên gia phải hạ dự báo phục hồi trong phần còn lại của năm.

Chuyên gia kinh tế cao cấp Joel Berner cho biết, có nhiều người bán thiện chí đang chủ động cắt giảm giá niêm yết. Trong tháng 9, hơn 20% số lượng nhà niêm yết đã điều chỉnh giảm giá, đặc biệt tại các thị trường từng bùng nổ trong thời kỳ đại dịch như các thành phố thuộc tiểu bang Florida và Texas. Điển hình tại thành phố Austin, giá nhà trung bình tính trên mỗi foot vuông trong tháng 9 đã giảm hơn 8% so với cùng kỳ năm trước.

Môi giới bất động sản Crystal Olenbush tại Austin nhận định người mua hiện nắm bắt thông tin tốt hơn và sẵn sàng chờ đợi cơ hội, trong khi người bán gặp áp lực phải đưa ra mức giá thực tế hơn. Tuy nhiên, bài toán chi phí nhà ở vẫn gây áp lực lớn trên toàn quốc.

Theo báo cáo từ Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia Mỹ (NAR), giá bán trung bình nhà ở tại Mỹ trong tháng 9 vẫn tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 417.500 USD và ghi nhận tháng tăng thứ 39 liên tiếp.

Nguyên nhân giá nhà duy trì ở mức cao xuất phát từ giai đoạn đại dịch khi lãi suất thế chấp giảm xuống dưới 3%, kích hoạt các cuộc đua trả giá. Sau giai đoạn này, nhiều chủ nhà không muốn bán nhà để tránh phải chuyển từ mức lãi suất siêu thấp sang các khoản thế chấp đắt đỏ hơn. Giới chuyên môn giải thích hiện tượng này tạo ra "hiệu ứng khóa chặt" giữ nguồn cung ở mức thấp, do tâm lý không muốn chấp nhận chịu lỗ của chủ sở hữu.

Chi phí nhà ở cao đã làm doanh số bán nhà thực tế trong tháng 9 giảm 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, các chỉ số quan trọng khác như số lượng nhà khởi công, doanh số nhà chờ bán và niềm tin của các nhà thầu đều đồng loạt sụt giảm. Áp lực lạm phát cao với chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng 3,7% do chi phí năng lượng leo thang từ xung đột tại Iran càng làm trầm trọng thêm tình hình khi tăng trưởng tiền lương không theo kịp lạm phát.

Trong báo cáo nghiên cứu phát hành mới đây, các nhà phân tích của Oxford Economics dự báo hoạt động thị trường bất động sản Mỹ sẽ tiếp tục rơi vào trạng thái bế tắc và chỉ có thể cải thiện vào khoảng cuối năm 2027 khi lãi suất thế chấp hạ nhiệt.

Mặc dù thị trường suy giảm, bối cảnh hiện tại lại mang đến cơ hội đàm phán cho người mua. Chuyên gia kinh tế trưởng Lawrence Yun cho biết thị trường đang dần nghiêng về phía người mua có khả năng đàm phán giá tốt hơn. Bên cạnh đó, các nhà thầu xây dựng nhà mới cũng chủ động đưa ra nhiều ưu đãi để giải phóng hàng tồn kho.

Khảo sát công bố ngày 19/10 của Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Quốc gia Mỹ (NAHB) chỉ ra rằng 43% nhà thầu đã giảm giá bán trong tháng 10 với mức giảm trung bình 6%, đồng thời 65% nhà thầu áp dụng các chương trình kích cầu bán hàng. Chuyên gia kinh tế cao cấp Joel Berner đánh giá người mua nhà mới có thể tiết kiệm tới 1 điểm phần trăm lãi suất thế chấp nhờ các gói hỗ trợ từ nhà thầu./.