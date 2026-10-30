Giá nhà Mỹ giảm lần đầu sau hơn 3 năm, giá thuê bắt đầu tăng trở lại

Một biệt thự tại quận hạt San Francisco, bang California. Ảnh: TTXVN

Diễn biến này phản ánh áp lực từ lãi suất thế chấp cao, khả năng chi trả hạn chế và sự thay đổi trong cán cân cung - cầu.

Theo báo cáo của công ty môi giới bất động sản Redfin, giá bán nhà trung bình tại Mỹ trong 4 tuần kết thúc ngày 25-10 giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là lần đầu tiên chỉ số này ghi nhận mức giảm theo năm sau hơn 3 năm liên tục tăng.

Dù lãi suất thế chấp đã hạ trong những tuần gần đây, mặt bằng lãi suất vẫn cao hơn khoảng 1 điểm % so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí vay lớn khiến khoản thanh toán hằng tháng của người mua nhà điển hình ở mức cao thứ hai trong lịch sử, tiếp tục cản trở nhu cầu.

Theo Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia Mỹ (NAR), doanh số bán nhà đang chờ xử lý trong tháng 9 xuống mức thấp nhất trong 25 năm.

Trong khi hoạt động mua bán trầm lắng, thị trường cho thuê bắt đầu phục hồi. Nền tảng dữ liệu Apartment List cho biết giá thuê nhà trung bình toàn quốc tăng 0,1% trong tháng 10, đánh dấu lần tăng đầu tiên sau hơn 3 năm. Nhu cầu thuê được hỗ trợ bởi những người trì hoãn kế hoạch mua nhà do không đủ khả năng đáp ứng chi phí thế chấp.

Tỷ lệ căn hộ bỏ trống trên toàn quốc ở mức 7% trong tháng 10, vẫn cao so với tiêu chuẩn dài hạn nhưng đã giảm sau khi đạt đỉnh vào đầu năm. Theo các chuyên gia, nguồn cung căn hộ mới tăng chậm lại và thời gian thuê kéo dài đang góp phần cải thiện thị trường.

Xu hướng này cho thấy người mua nhà đang chịu sức ép từ chi phí vay vốn, trong khi người thuê có thể phải đối mặt với chi phí sinh hoạt tăng trở lại.