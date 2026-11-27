Thế hệ Gen Z đang đặt ra những kỳ vọng mới đối với thị trường bất động sản. Ảnh: Hoàng Anh.

Lựa chọn thuê thay vì sở hữu nhà ở

Gen Z đang dần trở thành nhóm khách hàng có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường bất động sản khi ngày càng tham gia sâu hơn vào lực lượng lao động, hình thành hộ gia đình và gia tăng khả năng chi tiêu.

Cùng với sự thay đổi trong lối sống và hành vi tiêu dùng, thế hệ này cũng đặt ra những kỳ vọng mới đối với không gian sống, làm việc và giải trí.

Nghiên cứu gần đây của Savills Impacts được thực hiện dựa trên 645 kết quả khảo sát chỉ ra ba xu hướng đáng chú ý trong hành vi của Gen Z: thuê nhà, khả năng di chuyển và nhu cầu kết nối.

Thay vì chỉ tập trung vào quyền sở hữu hay vị trí bất động sản, thế hệ này ngày càng quan tâm đến tính linh hoạt, khả năng tiếp cận và trải nghiệm trong quá trình sử dụng không gian.

Tại Việt Nam, đặc biệt ở TP. HCM và Hà Nội, những xu hướng này diễn ra trong bối cảnh giá nhà vẫn là thách thức đối với người mua trẻ, nguồn cung nhà ở mở rộng ra các khu vực ngoài trung tâm, trong khi hạ tầng giao thông và mô hình làm việc, tiêu dùng tiếp tục thay đổi.

Điều này đặt ra những yêu cầu mới đối với thị trường: bất động sản cần mang lại giá trị gì để đáp ứng cách thế hệ trẻ lựa chọn nơi sống, làm việc và kết nối?

Một trong những xu hướng Savills Impacts ghi nhận là thuê nhà ngày càng giữ vai trò quan trọng trong hành trình nhà ở của Gen Z.

Khảo sát của Savills Impacts về hình thức nhà ở hiện tại theo từng thế hệ. Ảnh: Savills.

Điều này không đồng nghĩa thế hệ trẻ từ bỏ mục tiêu sở hữu nhà. Thay vào đó, trong giai đoạn đầu sự nghiệp, thuê nhà có thể mang lại sự linh hoạt cần thiết để thay đổi nơi ở theo công việc, thu nhập và nhu cầu cá nhân, trước khi đưa ra quyết định sở hữu dài hạn.

Tại Việt Nam, xu hướng này càng đáng chú ý khi khả năng chi trả nhà ở tại hai đô thị lớn vẫn chịu nhiều áp lực.

Theo Savills, khoảng 80% nguồn cung căn hộ mới tại TP.HCM trong quý III/2026 thuộc phân khúc Hạng A và B, trong khi tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường đạt khoảng 25%. Tại Hà Nội, nguồn cung căn hộ mới trong cùng kỳ giảm 42% theo quý, trong bối cảnh chi phí tài chính tiếp tục là một yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua nhà.

Đối với người trẻ mới tham gia thị trường lao động, khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà có thể kéo dài thời gian thuê trước khi tích lũy đủ điều kiện sở hữu bất động sản.

Vì vậy, thay vì chỉ nhìn nhận nhu cầu nhà ở qua lựa chọn mua hay thuê, thị trường cần quan tâm nhiều hơn đến khả năng tiếp cận các phương án nhà ở phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống. Điều này bao gồm sản phẩm cho thuê chuyên nghiệp, căn hộ có quy mô phù hợp với khả năng chi trả và các phương án tài chính linh hoạt hơn.

Sự thuận tiện trong di chuyển trở thành yếu tố quyết định

Bên cạnh nhu cầu thuê nhà, khả năng di chuyển giữa nơi ở, nơi làm việc và các tiện ích đô thị cũng là một chủ đề được Savills Impacts nhấn mạnh.

Đối với Gen Z, thời gian và sự thuận tiện trong di chuyển có thể ảnh hưởng đáng kể đến quyết định lựa chọn nơi sống. Điều này đặc biệt quan trọng khi áp lực giá nhà khiến nhiều người trẻ cân nhắc các khu vực xa trung tâm hơn để tìm kiếm mức giá phù hợp.

Khảo sát của Savills Impacts về mức độ ảnh hưởng của chi phí đối với nhu cầu đi lại và ra ngoài của nhóm trẻ. Nguồn: Savills.

Tại TP.HCM và Hà Nội, nguồn cung nhà ở đang mở rộng ra các khu vực ngoại thành và dọc theo những hành lang hạ tầng mới. Tuy nhiên, một bất động sản có giá bán thấp hơn chưa chắc mang lại khả năng chi trả tốt hơn nếu cư dân phải đánh đổi bằng thời gian và chi phí di chuyển đáng kể.

Do đó, khả năng chi trả nhà ở cần được xem xét trong mối tương quan với tổng chi phí sinh hoạt, thay vì chỉ dựa trên giá mua hoặc giá thuê.

Trong bối cảnh này, sự phát triển của hệ thống metro và mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD) có ý nghĩa không chỉ đối với thị trường bất động sản mà còn đối với chất lượng sống của lực lượng lao động trẻ. Giá trị của TOD không đơn thuần nằm ở tiềm năng gia tăng giá trị bất động sản quanh nhà ga, mà còn ở khả năng kết nối cư dân với việc làm, nhà ở và các tiện ích đô thị.

Ông Neil MacGregor, CEO Savills Việt Nam nhận định, giá trị của bất động sản ngày càng cần được nhìn nhận trong mối tương quan với khả năng kết nối và tiếp cận các dịch vụ đô thị. Một nơi ở có mức giá phù hợp nhưng thiếu kết nối thuận tiện với việc làm, giao thông và tiện ích thiết yếu có thể tạo ra những chi phí bổ sung cho cư dân trong dài hạn.

Vì vậy, phát triển nhà ở cần được đặt trong quy hoạch tổng thể về hạ tầng và đô thị, thay vì chỉ tập trung vào vị trí hay số lượng nguồn cung.

Một điểm đáng chú ý từ nghiên cứu Savills Impacts là dù Gen Z trưởng thành cùng công nghệ số, không gian vật lý vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng các mối quan hệ và kết nối xã hội. Điều này đặt ra những yêu cầu mới đối với cả không gian làm việc và bán lẻ.

Đối với lực lượng lao động trẻ, văn phòng không chỉ là nơi hoàn thành công việc mà còn tạo điều kiện học hỏi, trao đổi với đồng nghiệp và xây dựng quan hệ chuyên môn. Khảo sát của Anphabe năm 2024 cho thấy 73% Gen Z mong muốn môi trường làm việc năng động, 72% ưu tiên cân bằng công việc và cuộc sống, trong khi 71% mong muốn có những đồng nghiệp thân thiện để kết nối.

Những kỳ vọng này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trải nghiệm tại văn phòng, từ không gian cộng tác, tiện ích chăm sóc sức khỏe đến các dịch vụ hỗ trợ đời sống. Tại Hà Nội, xu hướng phát triển văn phòng Hạng A trong các khu phức hợp tích hợp bán lẻ, dịch vụ ăn uống và tiện ích chăm sóc sức khỏe cũng phản ánh nhu cầu về môi trường làm việc thuận tiện, có khả năng kết nối với các hoạt động đô thị.

Trong lĩnh vực bán lẻ, sự phổ biến của thương mại điện tử khiến trải nghiệm tại điểm đến ngày càng trở nên quan trọng. Khi người tiêu dùng có thể dễ dàng mua sắm trực tuyến, các không gian bán lẻ vật lý cần tạo thêm lý do để khách hàng hiện diện thông qua ẩm thực, giải trí, chăm sóc sức khỏe và tương tác xã hội.

Nhìn từ ba xu hướng mà Savills Impacts ghi nhận trên thị trường, nhu cầu của Gen Z phản ánh một sự chuyển dịch rộng hơn trong cách đánh giá giá trị bất động sản: từ lợi thế vị trí đơn thuần sang khả năng tiếp cận về hạ tầng giao thông và các giá trị thiết yếu trong cuộc sống.

Đó là một nơi ở phù hợp với thu nhập; kết nối với việc làm và tiện ích mà không phải đánh đổi quá nhiều thời gian di chuyển.