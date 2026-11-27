Giá nhà cao, Gen Z đang thay đổi cách tiếp cận giấc mơ an cư

Giá nhà tại các đô thị lớn vẫn neo ở mức cao, tạo khoảng cách ngày càng lớn giữa thu nhập và khả năng sở hữu bất động sản. Trước áp lực này, Gen Z đang thay đổi cách tiếp cận giấc mơ an cư, ưu tiên sự linh hoạt trong thuê nhà, khả năng kết nối giao thông và chất lượng trải nghiệm sống thay vì chỉ hướng đến quyền sở hữu.

GIÁ NHÀ VẪN LÀ RÀO CẢN LỚN VỚI NGƯỜI TRẺ

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong quý III/2026, giá bán căn hộ chung cư có xu hướng giảm so với quý trước, tuy nhiên mặt bằng giá tại các đô thị lớn vẫn duy trì ở mức cao. Diễn biến này cho thấy áp lực về giá nhà chưa thực sự được giải tỏa, đặc biệt đối với nhóm khách hàng có nhu cầu mua nhà lần đầu.

Tại Hà Nội, giá bán một số dự án căn hộ tiếp tục ghi nhận mức cao. Masteri Era Landmark được chào bán khoảng 70-80 triệu đồng/m2, Lumiere Essence Peak khoảng 150-190 triệu đồng/m2, HH3 Hinode Royal Park khoảng 55-70 triệu đồng/m2 và Gamuda Central Park khoảng 90-105 triệu đồng/m2.

Tại TP.HCM, mặt bằng giá tại một số dự án như A&K Tower (giai đoạn 2) dao động khoảng 35-38 triệu đồng/m2, Phú Đông SkyOne khoảng 32-37 triệu đồng/m2. Trong khi đó, tại Đà Nẵng, dự án The Panoma - Sun Cosmo Residence có giá khoảng 65-85 triệu đồng/2.

Tìm kiếm một căn nhà phù hợp với khả năng tài chính vẫn là bài toán khó đối với người trẻ

Không chỉ căn hộ chung cư, phân khúc biệt thự và nhà ở liền kề trong các dự án cũng có mặt bằng giá cao, dù thị trường ghi nhận xu hướng giảm trong quý 3/2026 so với quý II/2026. Thanh khoản phân khúc này vẫn khá chậm, nhu cầu chủ yếu tập trung vào những dự án có pháp lý rõ ràng, hạ tầng hoàn thiện và khả năng khai thác thực tế.

Tại Hà Nội, giá biệt thự, nhà liền kề ở The Zei khoảng 331-395 triệu đồng/m2, Louis City khoảng 250-446 triệu đồng/m2. Tại TP.HCM, Lakeview City có giá khoảng 175-286 triệu đồng/m2, The Global City khoảng 326-432 triệu đồng/m2. Các dự án tại Hải Phòng và Đà Nẵng cũng ghi nhận mặt bằng giá đáng kể, lần lượt như Vinhomes Marina Cầu Rào 2 khoảng 90-153 triệu đồng/m2 và Euro Village khoảng 180-260 triệu đồng/m2.

Những con số trên cho thấy, dù thị trường đã xuất hiện những điều chỉnh nhất định, việc tìm kiếm một căn nhà phù hợp với khả năng tài chính vẫn là bài toán khó đối với người trẻ. Với nhóm mới tham gia thị trường lao động, thu nhập chưa cao, thời gian tích lũy ngắn và khả năng tiếp cận vốn vay còn hạn chế, khoảng cách giữa giá nhà và năng lực chi trả càng trở nên rõ rệt.

Trong bối cảnh đó, giấc mơ an cư của thế hệ trẻ đang dần thay đổi. Sở hữu nhà vẫn là mục tiêu dài hạn, nhưng không còn nhất thiết phải là ưu tiên ngay lập tức. Thay vào đó, họ có xu hướng cân nhắc kỹ hơn giữa chi phí, sự thuận tiện và chất lượng sống trước khi quyết định gắn bó lâu dài với một bất động sản.

GEN Z ĐỊNH NGHĨA LẠI GIẤC MƠ AN CƯ

Nghiên cứu gần đây của Savills Impacts, dựa trên 645 kết quả khảo sát, chỉ ra ba xu hướng đáng chú ý trong hành vi của Gen Z, gồm thuê nhà, khả năng di chuyển và nhu cầu kết nối. Thay vì chỉ tập trung vào quyền sở hữu hay vị trí bất động sản, thế hệ này ngày càng quan tâm đến tính linh hoạt, khả năng tiếp cận và trải nghiệm trong quá trình sử dụng không gian.

Tại Việt Nam, đặc biệt ở Hà Nội và TP.HCM, những xu hướng này diễn ra trong bối cảnh giá nhà vẫn là thách thức lớn, nguồn cung mở rộng ra các khu vực ngoài trung tâm, trong khi hạ tầng giao thông và mô hình làm việc, tiêu dùng liên tục thay đổi.

Một trong những xu hướng đáng chú ý là thuê nhà ngày càng giữ vai trò quan trọng trong hành trình nhà ở của Gen Z. Đây không hẳn là lựa chọn thay thế hoàn toàn việc mua nhà, mà có thể trở thành giải pháp phù hợp trong những năm đầu sự nghiệp.

Khi công việc, thu nhập và nhu cầu cá nhân còn nhiều biến động, thuê nhà giúp người trẻ chủ động thay đổi nơi ở mà không phải gánh khoản vay dài hạn hay cam kết tài chính lớn. Thay vì dành phần lớn thu nhập để trả góp bất động sản, họ có thể phân bổ nguồn lực cho công việc, học tập và tích lũy tài sản.

Bên cạnh lựa chọn thuê hay mua, khả năng di chuyển giữa nơi ở, nơi làm việc và các tiện ích đô thị cũng ngày càng ảnh hưởng đến quyết định của Gen Z.

Áp lực giá nhà khiến nhiều người trẻ cân nhắc dịch chuyển ra khu vực ngoại thành hoặc đô thị vệ tinh để tìm kiếm mức giá phù hợp hơn. Tuy nhiên, một căn nhà có giá bán thấp chưa chắc đã là lựa chọn kinh tế nếu cư dân phải đánh đổi bằng thời gian di chuyển kéo dài, chi phí đi lại lớn và khả năng tiếp cận tiện ích hạn chế.

Vì vậy, khả năng chi trả nhà ở cần được nhìn nhận trong mối tương quan với tổng chi phí sinh hoạt, thay vì chỉ căn cứ vào giá mua hoặc giá thuê. Một bất động sản có mức giá phù hợp, đồng thời thuận tiện kết nối với nơi làm việc, trường học, bệnh viện và các dịch vụ thiết yếu sẽ có lợi thế rõ rệt.

Thuê nhà ngày càng giữ vai trò quan trọng trong hành trình nhà ở của Gen Z

Trong bối cảnh này, sự phát triển của hệ thống metro và mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD) được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn cho người trẻ. Giá trị của TOD không chỉ nằm ở tiềm năng gia tăng giá bất động sản quanh nhà ga, mà còn ở khả năng rút ngắn thời gian di chuyển, kết nối cư dân với việc làm và các tiện ích đô thị.

Ông Neil MacGregor, CEO Savills Việt Nam, nhận định: “Giá trị của bất động sản ngày càng cần được nhìn nhận trong mối tương quan với khả năng kết nối và tiếp cận các dịch vụ đô thị. Một nơi ở có mức giá phù hợp nhưng thiếu kết nối thuận tiện với việc làm, giao thông và tiện ích thiết yếu có thể tạo ra những chi phí bổ sung cho cư dân trong dài hạn. Vì vậy, phát triển nhà ở cần được đặt trong quy hoạch tổng thể về hạ tầng và đô thị, thay vì chỉ tập trung vào vị trí hay số lượng nguồn cung”.

Một thay đổi khác trong hành vi của Gen Z là nhu cầu kết nối xã hội và trải nghiệm tại các không gian vật lý. Dù trưởng thành cùng công nghệ số, thế hệ này vẫn coi trọng những môi trường có thể tạo điều kiện giao tiếp, học hỏi và xây dựng các mối quan hệ ngoài đời thực.

Khảo sát của Anphabe năm 2024 cho thấy 73% Gen Z mong muốn môi trường làm việc năng động, 72% ưu tiên cân bằng công việc và cuộc sống, trong khi 71% mong muốn có những đồng nghiệp thân thiện để kết nối. Những kỳ vọng này thúc đẩy yêu cầu cao hơn đối với chất lượng văn phòng, từ không gian cộng tác, tiện ích chăm sóc sức khỏe đến các dịch vụ hỗ trợ đời sống.

Xu hướng tương tự cũng xuất hiện trong lĩnh vực bán lẻ. Khi thương mại điện tử ngày càng phổ biến, các trung tâm thương mại và cửa hàng không thể chỉ dựa vào hoạt động mua bán để thu hút khách hàng mà cần tạo thêm trải nghiệm thông qua ẩm thực, giải trí, chăm sóc sức khỏe và tương tác xã hội.

Theo Savills Việt Nam, tại TP.HCM, nhóm ngành ẩm thực và đồ uống đang dẫn đầu nhu cầu thuê mặt bằng, tiếp theo là các mô hình giải trí, trong khi dịch vụ thể dục và chăm sóc sức khỏe tiếp tục mở rộng. Điều này cho thấy không gian bán lẻ đang chuyển dần từ chức năng giao dịch đơn thuần sang cung cấp trải nghiệm và tạo dựng kết nối.

Nhìn rộng hơn, những thay đổi trong hành vi của Gen Z đang góp phần định hình lại tiêu chuẩn đối với nhiều loại hình bất động sản, từ nhà ở, văn phòng đến bán lẻ. Thay vì chỉ đánh giá một bất động sản qua vị trí hay tiềm năng tăng giá, thế hệ trẻ ngày càng quan tâm đến giá trị thực tế mà sản phẩm mang lại trong đời sống hằng ngày.

Giấc mơ an cư vì thế không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc sở hữu nhà càng sớm càng tốt, mà có thể là lựa chọn một môi trường sống phù hợp với điều kiện tài chính, thuận tiện kết nối và đáp ứng nhu cầu cá nhân. Đây cũng là yêu cầu để thị trường bất động sản chuyển từ tư duy bán quyền sở hữu sang cung cấp những giá trị sống thiết thực, linh hoạt và bền vững hơn.