Giá nhà chung cư có xu hướng giảm, mặt bằng giá vẫn ở mức cao

Giao dịch chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền đều giảm

Bộ Xây dựng cho biết, theo số liệu báo cáo của các địa phương, trong quý III-2026, trên địa bàn cả nước có khoảng hơn 92.000 giao dịch bất động sản thành công (giảm khoảng 8% so với quý II-2026 và giảm khoảng 32,7% so với cùng kỳ năm 2025).

Trong đó, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, có 22.847 giao dịch thành công (giảm khoảng 14% so với quý II-2026 và giảm khoảng 28,9% so với cùng kỳ năm 2025). Lượng giao dịch đất nền, có 69.157 giao dịch thành công (giảm khoảng 6% so với quý II-2026 và giảm khoảng 34% so với cùng kỳ năm 2025).

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, tổng lượng giao dịch bất động sản thành công vào khoảng hơn 331.800 giao dịch thành công, trong đó, căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ có 80.269 giao dịch, đất nền có 251.607 giao dịch.

Một góc khu đô thị phía Tây Hà Nội. Ảnh: DŨNG MINH

Trong quý III-2026, giá bán căn hộ chung cư tại thị trường có xu hướng giảm so với quý II-2026. Mặt bằng giá vẫn duy trì ở mức cao tại các đô thị lớn, trong bối cảnh chi phí đầu tư xây dựng và chi phí vốn gia tăng.

Trong quý III-2026, giá bán biệt thự, nhà ở liền kề giảm so với quý II-2026; thanh khoản thị trường còn chậm, người mua có xu hướng tập trung vào các dự án có pháp lý rõ ràng, hạ tầng hoàn thiện và khả năng khai thác thực tế.

Đối với đất nền, giá đất nền xây dựng nhà ở trên thị trường thứ cấp trong quý III-2026 giảm so với quý II-2026. Giao dịch tập trung vào các sản phẩm có pháp lý rõ ràng, hạ tầng hiện hữu và khả năng khai thác thực tế.

Định hướng phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp, nhà ở xã hội, nhà cho thuê

Bộ Xây dựng cho biết, Bộ sẽ tiếp tục đôn đốc các địa phương đẩy nhanh thực hiện Nghị quyết số 303/NQ-CP của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030, bảo đảm hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu được giao trong năm 2026; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tham mưu, đề xuất Bộ để báo cáo Chính phủ điều chỉnh kế hoạch hằng năm phù hợp với nhu cầu thực tế, bảo đảm cân đối cung - cầu nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trên từng địa bàn.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường bất động sản, đánh giá các yếu tố rủi ro và có giải pháp xử lý kịp thời, phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, an toàn. Bộ Xây dựng cũng phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các địa phương giám sát bất động sản theo nhóm chỉ báo giá thứ cấp/sơ cấp, giao dịch, tồn kho, tín dụng, trái phiếu, tiến độ dự án...; ưu tiên khơi thông dự án đủ điều kiện triển khai và định hướng phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp, nhà ở xã hội, nhà cho thuê.

Cùng với đó, tham mưu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11-2026 về tổng thể tình hình thị trường bất động sản, nhất là nguồn cung, thanh khoản, giá cả, giao dịch, tồn kho theo từng phân khúc, địa bàn; nhận diện nguy cơ rủi ro, đề xuất kịch bản, phương án xử lý, không để tác động dây chuyền đến hệ thống tài chính, ngân hàng.