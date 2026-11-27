Nghiên cứu gần đây của Savills Impacts chỉ ra ba xu hướng đáng chú ý trong hành vi của Gen Z gồm thuê nhà, khả năng di chuyển và nhu cầu kết nối. Thay vì chỉ tập trung vào quyền sở hữu hay vị trí bất động sản, thế hệ này ngày càng quan tâm đến tính linh hoạt, khả năng tiếp cận và trải nghiệm trong quá trình sử dụng không gian.

Thuê nhà trong những năm đầu đi làm

Tại Việt Nam, đặc biệt ở TP.HCM và Hà Nội, những xu hướng này diễn ra trong bối cảnh giá nhà vẫn là thách thức đối với người mua trẻ, nguồn cung nhà ở mở rộng ra các khu vực ngoài trung tâm, trong khi hạ tầng giao thông và mô hình làm việc, tiêu dùng tiếp tục thay đổi.

Khoảng 45% người thuộc Gen Z đang thuê nhà

Một trong những xu hướng Savills Impacts ghi nhận là thuê nhà ngày càng giữ vai trò quan trọng trong hành trình mua nhà của Gen Z. Khảo sát cho thấy, khoảng 45% người thuộc Gen Z đang thuê nhà, cao nhất trong năm nhóm thế hệ được khảo sát.

Các chuyên gia Savills nhận định, người trẻ mới đi làm, thuê nhà giúp họ dễ chuyển chỗ ở khi đổi việc hoặc khi thu nhập, nhu cầu cá nhân thay đổi. Mua nhà vẫn là mục tiêu dài hạn, song khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà có thể kéo dài thời gian thuê trước khi họ tích lũy đủ để mua.

Tại TP.HCM, khoảng 80% nguồn cung căn hộ mới trong quý III.2026 thuộc hạng A và B, trong khi tỉ lệ hấp thụ toàn thị trường đạt khoảng 25%; cùng kỳ, nguồn cung căn hộ mới tại Hà Nội giảm 42% so với quý trước. Đặc biệt, chi phí tài chính tiếp tục ảnh hưởng đến quyết định mua nhà.

Savills cho rằng thị trường cần có thêm nhà cho thuê được quản lý chuyên nghiệp, căn hộ có diện tích phù hợp với khả năng chi trả và phương án tài chính linh hoạt hơn. Đây là những lựa chọn có thể đáp ứng nhu cầu của người trẻ từ lúc mới đi làm đến khi lập gia đình.

Chọn nhà xa trung tâm, tính thêm chi phí đi lại

Bên cạnh nhu cầu thuê nhà, khả năng di chuyển giữa nơi ở, nơi làm việc và các tiện ích đô thị cũng ảnh hưởng đến quyết định chọn nơi sống của Gen Z. Đặc biệt trong bối cảnh giá nhà ngày càng tăng khiến nhiều người trẻ cân nhắc các khu vực xa trung tâm để tìm nhà có giá hợp lý.

Sự phát triển của hệ thống metro và mô hình đô thị giao thông công cộng cũng tác động đến xu hướng chọn nơi ở của lực lượng lao động trẻ

Tại TP.HCM và Hà Nội, nguồn cung nhà ở đang mở rộng ra ngoại thành và dọc các tuyến giao thông mới. Với người trẻ tìm nhà vừa túi tiền, căn hộ xa trung tâm có thể có giá bán thấp hơn, song thời gian và chi phí đi làm hằng ngày có thể làm giảm khoản tiết kiệm từ giá mua.

Trong khảo sát của Savills, 54% người thuộc Gen Z cho biết chi phí cản trở họ tham gia các hoạt động giao lưu, cao nhất trong số các nhóm được hỏi. Theo ông Neil MacGregor - Tổng giám đốc Savills Việt Nam, một nơi ở có mức giá phù hợp nhưng thiếu kết nối thuận tiện với việc làm, giao thông và tiện ích thiết yếu có thể tạo ra những chi phí bổ sung cho cư dân trong dài hạn.

Theo đó, phát triển nhà ở cần được đặt trong quy hoạch tổng thể về hạ tầng và đô thị. Vì vậy, khả năng chi trả cần được tính trên cả giá mua hoặc giá thuê nhà và chi phí sinh hoạt, đi lại…

Các chuyên gia cũng nhận định, trong bối cảnh hiện nay, sự phát triển của hệ thống metro và mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD) có ý nghĩa không chỉ đối với thị trường bất động sản mà còn đối với chất lượng sống của lực lượng lao động trẻ nhờ khả năng kết nối cư dân với việc làm, nhà ở và các tiện ích đô thị.