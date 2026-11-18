Ảnh minh họa. Nguồn: Tập đoàn Hòa Phát

Trong báo cáo phân tích triển vọng ngành thép công bố ngày 17/11, Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) nhận định biên lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp thép trong quý 3/2026 cao hơn kỳ vọng, chủ yếu nhờ giá bán từ các hợp đồng đã ký trước đó.

Biên lợi nhuận gộp của Hòa Phát (HPG) đạt 19,2%, Hoa Sen (HSG) đạt 12% và Nam Kim (NKG) đạt 9%.

Sang quý 4/2026, đơn vị phân tích dự báo biên lợi nhuận gộp toàn ngành giảm nhẹ về khoảng 12,5 - 13,5%, do giá bán thép giảm trong khi chi phí nguyên liệu chưa hạ tương ứng.

Theo TCBS, nguyên liệu chiếm khoảng 80 - 90% giá thành sản xuất thép. Trong đó, các doanh nghiệp sản xuất thép bằng công nghệ lò cao như Hòa Phát phụ thuộc chủ yếu vào giá quặng sắt và than mỡ, còn nhóm tôn mạ như Hoa Sen, Nam Kim chịu ảnh hưởng lớn từ giá thép cuộn cán nóng (HRC) và kẽm.

Giá quặng sắt đã giảm xuống mức thấp nhất trong 25 tháng vào cuối tháng 10/2026. TCBS dự báo giá quặng bình quân năm 2027 tiếp tục giảm về khoảng 90 USD/tấn, so với mức 93 USD/tấn ước tính trong quý 4/2026.

Trong khi đó, giá than mỡ vẫn ở mức cao, bình quân quý 4/2026 ước khoảng 263 USD/tấn. Đơn vị phân tích kỳ vọng giá than giảm về 230 USD/tấn trong năm 2027, song lưu ý rủi ro nếu giá nguyên liệu này duy trì ở mức cao hơn dự kiến.

Biên lợi nhuận gộp của 3 doanh nghiệp thép lớn. Nguồn: TCBS

Hòa Phát có lợi thế, nhóm tôn mạ chờ tín hiệu phục hồi

Đối với Hòa Phát, TCBS đánh giá doanh nghiệp đang ở vùng định giá hấp dẫn, nhờ triển vọng tăng sản lượng và khả năng duy trì biên lợi nhuận.

Lợi nhuận sau thuế năm 2026 của Hòa Phát được dự báo đạt khoảng 31.000 tỷ đồng, gấp đôi năm trước. Sang năm 2027, sản lượng tiêu thụ dự kiến tăng thêm khoảng 1,7 triệu tấn, có thể mang lại tối đa 5.000 tỷ đồng lợi nhuận gộp bổ sung.

Tuy nhiên, giá than mỡ vẫn là rủi ro lớn đối với doanh nghiệp. Theo tính toán của TCBS, nếu giá than bình quân năm 2027 duy trì ở mức 250 USD/tấn, thay vì giảm về 230 USD/tấn như kịch bản cơ sở, lợi nhuận của Hòa Phát sẽ bị kéo giảm.

Về định giá, tại ngày 13/11/2026, cổ phiếu HPG có P/E trượt 6,6 lần, trong khi P/E sau khi loại trừ lợi nhuận ngoài hoạt động kinh doanh khoảng 7,5 lần, thấp hơn mức trung vị 8,4 lần trong giai đoạn 2019 - 2026.

Với nhóm tôn mạ, TCBS cho rằng xu hướng giảm giá HRC có thể hỗ trợ lợi nhuận của Hoa Sen và Nam Kim trong năm 2027.

Theo kịch bản cơ sở của đơn vị phân tích, giá HRC giảm về 520 USD/tấn và giá kẽm giảm xuống 3.600 USD/tấn trong năm 2027. Nếu doanh nghiệp chuyển được 67% biến động chi phí nguyên liệu vào giá bán, lợi nhuận trước thuế của Hoa Sen có thể tăng thêm 262 tỷ đồng và Nam Kim tăng 172 tỷ đồng.

Dù vậy, lợi ích này chưa tính đến rủi ro giảm giá hàng tồn kho. TCBS ước tính khoản lỗ tồn kho một lần có thể lên tới 250 tỷ đồng đối với Hoa Sen và 210 tỷ đồng đối với Nam Kim, gần bằng hoặc vượt lợi ích từ giá nguyên liệu giảm.

TCBS cho rằng hai doanh nghiệp vẫn cần thêm tín hiệu cải thiện lợi nhuận. Trong đó, Hoa Sen cần duy trì biên lợi nhuận gộp trên 13% trong hai quý liên tiếp, còn Nam Kim cần giảm số ngày tồn kho xuống dưới 100 ngày và giá HRC duy trì trên 500 USD/tấn.

Bảng chỉ báo theo dõi các yếu tố tác động đến ngành thép. Nguồn: TCBS

Đối với nhóm doanh nghiệp sử dụng công nghệ lò điện, đơn vị phân tích cho rằng triển vọng còn nhiều khó khăn do chi phí thép phế cao, trong khi biên lợi nhuận thấp.

Biên lợi nhuận gộp quý 3/2026 của Tổng công ty Thép Việt Nam (TVN) chỉ đạt 3,8%, Thép Việt Đức (VGS) đạt 4,6% và Gang thép Thái Nguyên (TIS) đạt 3,3%.

Theo TCBS, TVN cần cải thiện hoạt động kinh doanh cốt lõi, giảm nợ vay và duy trì biên lợi nhuận gộp mảng thép trên 5% trong hai quý liên tiếp. Tôn Đông Á (GDA) chưa được đánh giá hấp dẫn do tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu còn cao.

Nhìn chung, TCBS cho rằng giá nguyên liệu giảm có thể tạo điều kiện cải thiện lợi nhuận ngành thép trong năm 2027, nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng được hưởng lợi như nhau.

Hòa Phát được đánh giá có triển vọng tích cực hơn nhờ khả năng tăng sản lượng, trong khi nhóm tôn mạ phụ thuộc vào diễn biến giá HRC và hàng tồn kho. Nhóm thép lò điện vẫn đối mặt áp lực chi phí và biên lợi nhuận thấp.

Phạm Ngọc