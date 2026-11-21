Ngày 21/11, Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Mạnh (SN 1989, trú tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trần Mạnh tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, Mạnh đã có 4 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do cần tiền tiêu xài cá nhân, đối tượng tiếp tục nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Để thực hiện hành vi, Mạnh mang theo chiếu, trà trộn vào Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, giả làm người nhà đến chăm sóc bệnh nhân. Lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của bệnh nhân và người nhà, đối tượng lén lút lấy trộm điện thoại di động rồi mang bán lấy tiền tiêu xài.

Sau khi tiếp nhận tin báo từ Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, Công an phường Buôn Ma Thuột đã phối hợp với lực lượng bảo vệ bệnh viện khẩn trương xác minh, truy tìm đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định, bắt giữ Trần Mạnh để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, Công an phường Buôn Ma Thuột đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Cơ quan công an thông báo, những ai là bị hại trong các vụ trộm cắp tài sản có liên quan đến Trần Mạnh tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cần sớm đến trình báo để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an phường Buôn Ma Thuột khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo quản tài sản cá nhân khi đến khám, chữa bệnh hoặc chăm sóc người thân tại bệnh viện; không để điện thoại, ví tiền và các tài sản có giá trị ở những vị trí dễ bị kẻ gian lợi dụng sơ hở chiếm đoạt.