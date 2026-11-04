Giá ngô kỳ hạn của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng

Giá ngô kỳ hạn trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) ngày 3/11 giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng, trong khi giá đậu tương chạm đáy 2 tháng rưỡi, do triển vọng vụ thu hoạch lớn tại Mỹ và lo ngại nhu cầu xuất khẩu suy yếu.

Một cánh đồng trồng ngô ở bang Maryland (Mỹ). Ảnh: Ngọc Quang – PV TTXVN tại Mỹ

Kết thúc phiên giao dịch, giá ngô giảm 6 xu, xuống còn 4,4225 USD/bushel, mức thấp nhất kể từ ngày 2/7. Giá đậu tương giảm 4 xu, xuống 12,1275 USD/bushel, thấp nhất kể từ ngày 17/8. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng đậu tương của Mỹ năm nay dự kiến đạt mức cao kỷ lục và tiến độ thu hoạch đã hoàn thành 88% tính đến ngày 1/11. (1 bushel đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg).

Theo các nhà phân tích, áp lực bán gia tăng sau khi doanh số xuất khẩu ngô của Mỹ không đạt kỳ vọng, trong bối cảnh USDA dự báo sản lượng ngô năm nay là mức cao thứ hai trong lịch sử. USDA cho biết các nhà xuất khẩu đã bán 315.000 tấn ngô cho Mexico và 136.000 tấn cho Hàn Quốc, giao trong niên vụ 2026-2027. Trước đó, cơ quan này xác nhận hợp đồng bán 1,7 triệu tấn ngô cho Mexico.

Tuy nhiên, nhu cầu hiện thấp hơn cùng kỳ năm ngoái. Ông Rich Nelson, chiến lược gia trưởng tại công ty Allendale, nhận định tốc độ xuất khẩu đáng thất vọng khiến thị trường cần thêm nhiều đơn hàng để đạt mục tiêu tiêu thụ.

Các nhà giao dịch cũng lo ngại nhu cầu đậu tương Mỹ từ những thị trường ngoài Trung Quốc suy yếu, trong bối cảnh Brazil tiếp tục cạnh tranh mạnh với vai trò nhà cung cấp hàng đầu thế giới. USDA cho biết các nhà xuất khẩu Mỹ đã bán 134.000 tấn đậu tương cho các khách hàng chưa xác định danh tính để giao trong niên vụ 2026-2027, sau khi xác nhận bán 136.000 tấn cho Trung Quốc một ngày trước đó.

Trong khi đó, giá lúa mì kỳ hạn cũng giảm do thị trường theo dõi kế hoạch đàm phán hòa bình giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi trong hai ngày 10-11/11. Nga và Ukraine đều là những nước xuất khẩu ngũ cốc lớn, trong khi xung đột kéo dài đã gây gián đoạn hoạt động xuất khẩu tại khu vực Biển Đen.

Giá lúa mì CBOT giảm 7,5 xu xuống 5,99 USD/bushel. Andrew Whitelaw, chuyên gia thuộc công ty tư vấn nông nghiệp Episode 3 của Australia, nhận định nếu xung đột Nga-Ukraine chấm dứt, nguồn cung ngũ cốc từ hai nước có thể gia tăng, tạo thêm sức ép giảm giá đối với thị trường vốn đang trầm lắng. (1 bushel lúa mỳ = 27,2 kg).