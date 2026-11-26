MXV-Index tăng 0,33%, lên 2.509 điểm. Nguồn: MXV

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), diễn biến tích cực của giá năng lượng và đường đưa MXV-Index tăng 0,33%, lên 2.509 điểm.

Sắc xanh chiếm ưu thế trên nhóm nguyên liệu công nghiệp dẫn dắt đà tăng của toàn thị trường. Đáng chú ý, giá đường thô kỳ hạn tháng 3 tăng 3,9%, lên 404 USD/tấn; giá đường trắng cùng kỳ hạn tăng 3,2%, đạt 517 USD/tấn.

Diễn biến giá đường. Nguồn: MXV

Đà tăng diễn ra sau khi giá đường chạm đáy thấp nhất trong 3 tháng rưỡi vào phiên cuối tuần trước.

Tại thị trường nội địa, giá đường tương đối ổn định, sức mua cải thiện nhưng vẫn chậm. Giá đường RS và đường vàng An Khê tại miền Trung lần lượt ở mức 19.050 đồng/kg và 19.550 đồng/kg; tại thành phố Hồ Chí Minh, đường RS và RE dao động 19.200-20.000 đồng/kg.

Diễn biến giá dầu thô từ đầu năm đến nay. Nguồn: MXV

Trên nhóm năng lượng, giá dầu WTI kỳ hạn tháng 1 tăng 1,99%, lên 83,68 USD/thùng; dầu Brent tăng 3,51%, đạt 95,61 USD/thùng. Nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông cùng tín hiệu nhập khẩu tích cực từ Trung Quốc đã thúc đẩy lực mua.

Về nhu cầu, nhập khẩu dầu thô đường biển của Trung Quốc dự báo tăng 25% so với tháng trước, lên 10,4 triệu thùng/ngày trong tháng 11, nhờ việc bổ sung hạn ngạch xuất khẩu nhiên liệu, thúc đẩy các nhà máy lọc dầu tăng thu mua nguyên liệu. Tuy nhiên, nguồn cung dồi dào tại Mỹ hạn chế đà tăng của WTI.

Ông Ngô Việt Hùng, đại diện Công ty cổ phần Giao dịch hàng hóa thành phố Hồ Chí Minh nhận định, diễn biến địa chính trị tiếp tục là yếu tố chi phối giá dầu. Nếu WTI duy trì trên 80 USD/thùng, giá có thể hướng tới 90 USD/thùng; ngược lại, căng thẳng hạ nhiệt có thể khiến thị trường đi ngang hoặc điều chỉnh nhẹ.