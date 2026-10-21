Giá năng lượng tăng mạnh gây sức ép lên kinh tế Đức

Chi phí sản xuất công nghiệp tại Đức trong tháng 9-2026 chứng kiến mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 3-2023. Ảnh: Destatis

Theo báo cáo công bố ngày 20-10 của Văn phòng Thống kê Liên bang Đức (Destatis), giá các sản phẩm dầu mỏ trong tháng 9-2026 tăng 51,3% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 8,2% so với tháng trước. Giá năng lượng nói chung tăng 14,9%, trong đó giá khí đốt tự nhiên phân phối tăng 15% và giá điện tăng 8,2%.

Đà tăng giá năng lượng đã tác động rõ rệt đến hoạt động sản xuất công nghiệp. Chỉ số giá sản xuất tại Đức trong tháng 9 tăng 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 3-2023. Giá hàng hóa đầu vào trung gian phục vụ sản xuất cũng tăng 6,4%, làm gia tăng áp lực chi phí đối với các doanh nghiệp.

Hóa đơn nhập khẩu dầu thô của Đức tiếp tục tăng dù lượng mua giảm. Trong 8 tháng đầu năm 2026, nước này chi 30 tỷ euro để nhập khẩu 49,1 triệu tấn dầu thô, tăng 21,7% về giá trị nhưng giảm 0,6% về khối lượng so với cùng kỳ năm ngoái. Destatis cho biết nguyên nhân chủ yếu là giá dầu tăng cao do xung đột tại Trung Đông.

Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã gây gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Trong phiên giao dịch ngày 20-10, giá dầu Brent có lúc vượt 111 USD/thùng, lên mức cao nhất trong 5 tháng.

Mặc dù hoạt động vận chuyển dầu từ Vùng Vịnh đã dần phục hồi, thị trường vẫn chịu sức ép từ nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ả Rập Saudi và tàu thuyền trong khu vực tiếp tục làm gia tăng lo ngại về an ninh năng lượng.

Đối với Đức, giá năng lượng leo thang đang làm trầm trọng thêm những khó khăn kéo dài của nền kinh tế, đặc biệt trong các ngành công nghiệp sử dụng nhiều nhiên liệu. Chi phí đầu vào tăng có thể buộc doanh nghiệp nâng giá bán, thu hẹp sản xuất hoặc trì hoãn đầu tư, qua đó ảnh hưởng đến sức cạnh tranh và triển vọng tăng trưởng.

Sức ép hiện nay càng đáng lo ngại khi Đức vẫn đang điều chỉnh cơ cấu nguồn cung năng lượng sau khi giảm phụ thuộc vào khí đốt Nga từ năm 2022. Trước xung đột Nga - Ukraine, Nga từng cung cấp khoảng 55% lượng khí đốt nhập khẩu của Đức. Việc phải tìm kiếm các nguồn cung thay thế đã đặt ra thách thức lớn đối với nền công nghiệp vốn phụ thuộc nhiều vào năng lượng giá rẻ.

Theo số liệu được truyền thông Đức công bố, chính phủ nước này đã phải chi hơn 50 tỷ euro cho các biện pháp hỗ trợ người tiêu dùng và doanh nghiệp trước cú sốc giá khí đốt, điện năng từ năm 2022. Tuy nhiên, kinh tế Đức vẫn phục hồi chậm, trong khi tình trạng doanh nghiệp mất khả năng thanh toán tiếp tục gây lo ngại.