Giá năng lượng tăng cao đe dọa bóp nghẹt nhu cầu tại châu Âu

Cơ sở dự trữ khí đốt tự nhiên tại châu Âu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mặt bằng giá năng lượng tăng cao được dự báo sẽ làm suy giảm đáng kể mức tiêu thụ khí đốt và điện tại châu Âu trong mùa Đông năm nay. Xu hướng thắt chặt chi tiêu năng lượng này đã bắt đầu xuất hiện ngay từ quý 3 vừa qua, đặc biệt là ở nhóm khách hàng công nghiệp quy mô lớn.

Cảnh báo trên được Giám đốc Tài chính của tập đoàn năng lượng Engie (Pháp), ông Pierre-Francois Riolacci đưa ra ngày 5/11 tại buổi công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 năm 2026.

Ông Riolacci cho biết áp lực giá cả leo thang đã khiến sản lượng tiêu thụ khí đốt suy giảm rõ rệt trong quý vừa qua và tình trạng này nhiều khả năng sẽ tiếp diễn trong suốt mùa Đông tới.

Giá khí đốt và điện tại châu Âu đã tăng vọt trong năm nay do cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch trung chuyển dầu mỏ và khí đốt của thế giới.

Những ngành công nghiệp có biên lợi nhuận mỏng và tiêu tốn nhiều nguyên liệu đầu vào như ngành hóa chất là những đối tượng chịu tổn thương sớm nhất. Nhiều doanh nghiệp trong số này vẫn chưa kịp phục hồi sau chuỗi năm chịu áp lực nặng nề từ lạm phát.

Giới quan sát nhận định ngành hóa chất châu Âu hiện đối mặt với đợt suy thoái nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua. Tình trạng nhu cầu ảm đạm, chi phí năng lượng đắt đỏ cùng các rào cản pháp lý gia tăng được dự báo sẽ thúc đẩy làn sóng mua bán và sáp nhập (M&A) diễn ra mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực này.

Trước đó, các ngành công nghiệp của châu Âu từng trải qua cú sốc chi phí năng lượng tương tự trong giai đoạn 2022-2023 sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Sự kiện đó đã buộc các nước phải chật vật tìm kiếm nguồn cung thay thế khí đốt từ Nga./.