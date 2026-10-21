Giá năng lượng cao làm suy giảm niềm tin kinh tế tại Đức

Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Frankfurt, Đức ngày 1/8/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Theo kết quả khảo sát công bố ngày 20/10 của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế châu Âu (ZEW) có trụ sở tại Mannheim, chỉ số niềm tin kinh tế Đức giảm từ 34,7 điểm trong tháng Chín xuống 28,1 điểm trong tháng Mười, mức thấp nhất trong 3 tháng và thấp hơn gần 2 điểm so với dự báo.

Chủ tịch ZEW Achim Wambach nhận định tiêu dùng tư nhân và đầu tư vẫn yếu do giá năng lượng cao làm giảm thu nhập thực tế, tăng chi phí sản xuất và kéo dài áp lực lạm phát. Theo ông, kinh tế Đức đang dần thoát khỏi tình trạng đình trệ, nhưng đà phục hồi chưa đủ vững chắc để tự duy trì.

Trong kỳ khảo sát mới nhất, các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, dịch vụ và viễn thông ghi nhận triển vọng suy giảm, trong khi ngành sản xuất kim loại và điện tử có diễn biến tích cực hơn.

Chỉ số ZEW được xây dựng dựa trên khảo sát các chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, tài chính và doanh nghiệp về triển vọng kinh tế cũng như thị trường vốn, được xem là một chỉ báo quan trọng về tình hình kinh tế Đức.

Khảo sát tháng Mười được thực hiện với 178 nhà phân tích trong thời gian từ ngày 12-19/10/2026. Xu hướng suy giảm niềm tin cũng được ghi nhận tại Khu vực đồng euro.