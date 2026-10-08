Phát biểu ngày 7/10 tại Singapore, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cho biết diễn biến giá dầu kỳ hạn Brent cho thấy mức giá năng lượng cao có thể kéo dài đến năm 2027, ngay cả khi xung đột tại khu vực Vùng Vịnh sớm kết thúc.

Theo bà Georgieva, cú sốc năng lượng hiện nay tuy đáng kể nhưng vẫn trong khả năng kiểm soát nhờ hiệu quả sử dụng năng lượng được cải thiện, nguồn nhiên liệu đa dạng, chuỗi cung ứng linh hoạt và việc các nước sử dụng dầu dự trữ. Tuy nhiên, giá dầu hiện vẫn quanh mức 100 USD/thùng, trong khi chi phí vận chuyển cao và công suất lọc dầu hạn chế đang đẩy giá các sản phẩm nhiên liệu, đặc biệt là dầu diesel, lên cao.

Nguồn cung khí đốt từ Vùng Vịnh cũng chịu ảnh hưởng do hoạt động vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng gặp trở ngại. IMF cảnh báo nếu hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục đối mặt rủi ro, áp lực trên thị trường năng lượng có thể kéo dài. Nhu cầu nhiên liệu tăng tại Bắc bán cầu khi bước vào mùa lạnh cũng có thể làm gia tăng sức ép về giá.

Trong bối cảnh đó, IEA ngày 7/10 cho biết các nước thành viên nhất trí đẩy nhanh việc thực hiện kế hoạch giải phóng dầu dự trữ được thống nhất hồi tháng 3. Nếu toàn bộ lượng dự trữ đã cam kết nhưng chưa đưa ra thị trường được giải phóng, khoảng 100 triệu thùng dầu có thể được bổ sung, trong đó dầu diesel sẽ được ưu tiên khi điều kiện cho phép.

Đến nay, các nước thành viên IEA đã đưa khoảng 325 triệu thùng dầu ra thị trường, trong tổng số 400 triệu thùng được 32 nước cam kết hồi tháng 3. IEA hiện còn khoảng 1,1 tỷ thùng dầu dự trữ khẩn cấp công khai, trong đó hơn 200 triệu thùng diesel.

IEA cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các nước thành viên và đánh giá diễn biến thị trường năng lượng tại cuộc họp Hội đồng Quản trị vào tuần tới.