Giá mủ tăng, mở cơ hội cho cao su Ðồng Nai

Người trồng cao su phấn khởi khi giá mủ tăng. Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Tư (ở khu phố 2, phường Đồng Xoài) cạo mủ cao su lúc sáng sớm.

Đầu tư nâng cao năng suất

Khu vực phía Bắc thành phố Đồng Nai là vùng trồng cao su tập trung. Nhiều vườn cây đang bước vào giai đoạn khai thác ổn định, giá mủ duy trì ở mức cao đang tạo thêm động lực để người dân đầu tư chăm sóc, nâng cao năng suất.

Gia đình ông Phạm Ngọc Danh (ở khu phố Hưng Long, phường Chơn Thành) là một trong những hộ có nhiều năm gắn bó với cây cao su. Hiện gia đình ông có 19ha cao su đang khai thác năm thứ 10. Giá mủ tăng giúp gia đình có thêm điều kiện và động lực đầu tư cho vườn cây. Ông Danh cho biết: Vườn cao su của gia đình được trồng bằng các giống PB 260 và RRIV 515, là những giống phổ biến, có khả năng sinh trưởng và cho năng suất mủ tốt trong điều kiện phù hợp. Hiện là mùa mưa nên mủ đạt khoảng 32-35 độ, giá dao động bình quân 530 đồng/độ.

Với mức giá bán cao như hiện nay, gia đình ông Danh tập trung chăm sóc, bón phân và phòng trừ sâu bệnh. Nhờ chú trọng chăm sóc, vườn cao su của gia đình duy trì năng suất khá cao. Với 19ha cao su đang khai thác, gia đình ông thuê 6 nhân công. Bình quân mỗi ngày thu khoảng 900kg mủ nước, tương đương doanh thu hơn 15 triệu đồng.

Ðối với cây cao su, bên cạnh hỗ trợ vốn, Hội Nông dân thành phố Ðồng Nai và hội nông dân các xã, phường phối hợp với cơ quan chuyên môn đẩy mạnh tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hướng dẫn nông dân nâng cao hiệu quả canh tác. Ðồng thời tuyên truyền, vận động nông dân chủ động tổ chức sản xuất, thích ứng với điều kiện thực tế và diễn biến thị trường, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế. Ông NGUYỄN VĂN GIANG, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Ðồng Nai

Anh Tô Văn Phú (ở khu phố Thành Tâm, phường Chơn Thành) là người cạo mủ cho gia đình ông Danh. Anh Phú cho biết: “Tôi được giao cạo 700 cây. Tầm khoảng 12h đêm bắt đầu cạo, tới khoảng 5h sẽ xong và 8h30 sẽ đi trút mủ. Theo hợp đồng, chủ vườn và người làm công sẽ ăn chia theo tỷ lệ 6-4. Khi giá mủ tăng cao, người làm công cũng cảm thấy hạnh phúc vì có thu nhập cao. Nếu cạo đều tay, bình quân tôi có thu khoảng 900 ngàn đồng/ngày, cao hơn so với nhiều nghề lao động phổ thông khác”.

Giá mủ tăng cũng tạo thêm động lực cho hoạt động thu mua. Ông Nguyễn Châu (ở khu phố Minh Long 7, phường Minh Hưng) đã có khoảng 20 năm gắn bó với nghề thu mua mủ cao su. Hiện bình quân mỗi ngày gia đình ông thu mua mủ nước của hơn 50 hộ, với sản lượng khoảng 5 tấn mủ nước. Theo ông Châu, cơ sở thu mua căn cứ thông báo giá của công ty cấp trên để xác định giá mua trong ngày. Nhân công vào tận vườn của người dân thu mua, kiểm tra độ mủ và căn cứ vào giá để thanh toán cho bà con.

“Giá mủ tăng cao tác động tích cực đến hoạt động mua bán. Có trường hợp bà con cân mủ lấy tiền ngay, có những hộ để cả tháng mới lấy tiền một lần. Do vậy, cơ sở sẽ có những chính sách hợp lý về giá để giữ chân, thu hút người bán” - ông Châu chia sẻ.

Tạo nền tảng phát triển bền vững

Thành phố Đồng Nai có nhiều dư địa phát triển kinh tế nông nghiệp. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn thành phố đã hình thành trên 400 vùng sản xuất tập trung, với một số cây lâu năm có diện tích lớn. Trong đó, diện tích cao su khoảng 280 ngàn hécta. Với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp, nhiều xã, phường phía Bắc thành phố như: Chơn Thành, Minh Hưng, Đồng Phú, Tân Lợi, Nha Bích có diện tích cao su lớn. Riêng xã Nha Bích có trên 8,8 ngàn hécta cao su, chiếm 95% diện tích cây lâu năm toàn xã. Đây là lợi thế để địa phương phát triển vùng sản xuất tập trung, đẩy mạnh liên kết và nâng cao giá trị cây cao su.

Tại Kế hoạch số 03, ngày 7-1-2026 về phát triển cây ăn quả và cây công nghiệp chủ lực trên địa bàn xã giai đoạn 2025-2030, UBND xã Nha Bích xác định phát triển tập trung, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng đối với cây ăn quả và cây công nghiệp chủ lực, trong đó có cây cao su. Địa phương định hướng đẩy mạnh liên kết tại các vùng sản xuất tập trung; áp dụng đồng bộ tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất; xây dựng và tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Đồng thời thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển hợp tác xã cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, chú trọng hình thành và mở rộng các hợp tác xã, tổ hợp tác trong nhân dân.

Cùng với định hướng của địa phương, nguồn vốn hỗ trợ nông dân đang được triển khai nhằm tạo thêm điều kiện để người dân đầu tư sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Giang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố cho biết: Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đang cho vay trên địa bàn thành phố khoảng 332 tỷ đồng, với gần 1,1 ngàn phương án vay vốn, hỗ trợ hơn 5,4 ngàn hộ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong đó, lĩnh vực trồng, cải tạo và chăm sóc cây cao su có 93 phương án được hỗ trợ, với tổng số vốn hơn 10 tỷ đồng cho 353 hộ vay.

Giá mủ tăng đang mở thêm cơ hội cho người trồng cao su, nhất là khu vực phía Bắc thành phố Đồng Nai. Những vườn cây sẽ tiếp tục được đầu tư chăm sóc tốt hơn, người dân có thêm thu nhập, người lao động có thêm việc làm, hoạt động thu mua cũng trở nên sôi động hơn.

Để tận dụng tốt cơ hội từ thị trường, việc nâng năng suất, chất lượng vườn cây cần đi cùng với tổ chức lại sản xuất, tăng cường liên kết và hỗ trợ vốn, kỹ thuật. Đây là nền tảng để cây cao su tiếp tục phát huy lợi thế, nâng giá trị và đóng góp hiệu quả hơn vào phát triển kinh tế nông nghiệp của thành phố Đồng Nai.