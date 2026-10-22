Giá mủ cao su tăng, Cao su Thống Nhất lãi đậm

Theo báo cáo tài chính, trong quý III/2026, CTCP Cao su Thống Nhất (HOSE: TNC) ghi nhận doanh thu thuần hơn 46,22 tỷ đồng, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Dù doanh thu đi xuống, lợi nhuận sau thuế vẫn tăng mạnh từ 4,14 tỷ đồng lên 14,76 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 256,7%.

Cao su Thống Nhất ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III/2026 đạt 14,76 tỷ đồng, tăng gần 3,6 lần so với cùng kỳ năm trước (Ảnh minh họa).

Trong giải trình với Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM, doanh nghiệp giải thích mức lợi nhuận trên có được là do giá bán mủ cao su quý III/2026 tăng so với giá bán mủ cao su quý III/2025, tương ứng với mức giá là 12.924 đồng/kg.

Đặc biệt, trong quý III, doanh thu chủ yếu đến từ bán mủ cao su đạt khoảng 34,57 tỷ đồng, chiếm 74,8% tổng doanh thu và đến từ bán chuối với 8,5 tỷ đồng, chiếm 18,4%.

Trong cùng kỳ, giá vốn hàng bán giảm gần 30,7%, từ 41,8 tỷ đồng xuống còn 28,97 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận gộp đạt 17,25 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần mức 8,54 tỷ đồng cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Cao su Thống Nhất đạt 136,36 tỷ đồng, tăng 26,6% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng chậm hơn, ở mức 4,8%, lên 82,89 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp tăng 86,6%, đạt 53,48 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng từ 15,04 tỷ đồng lên gần 21,96 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 53,63 tỷ đồng, tăng khoảng 23,4% so với mức 43,47 tỷ đồng của cùng kỳ 2025.

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026, Cao su Thống Nhất đặt kế hoạch doanh thu 189 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 42 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh sau 9 tháng, doanh nghiệp hoàn thành 83,8% chỉ tiêu doanh thu, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 127,7% kế hoạch, vượt 27,7% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 432,83 tỷ đồng, tăng 13,2% so với đầu năm. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ 161,1 tỷ đồng lên 227,52 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn với mức lãi suất từ 4,5% đến 8%/năm. Khoản mục này chiếm hơn một nửa tổng tài sản.

Dù kết quả lợi nhuận đã vượt kế hoạch, hoạt động khai thác và gia công mủ cao su vẫn là điểm đáng quan tâm. Theo nghị quyết tại phiên họp ngày 19/10/2026, sản lượng mủ khai thác trong 9 tháng đạt 821,1 tấn, tương đương 47,8% kế hoạch năm ban đầu, sản lượng mủ gia công đạt 1.565,5 tấn, bằng 48,9% kế hoạch.

Hội đồng quản trị của Cao su Thống Nhất đã thông qua việc giảm chỉ tiêu sản lượng mủ khai thác năm 2026 từ 1.718 tấn mủ quy khô xuống 1.518 tấn, đồng thời hạ kế hoạch mủ gia công từ 3.200 tấn xuống 2.700 tấn. Nguyên nhân được nêu là do điều kiện thời tiết bất lợi và tình trạng thiếu lao động cạo mủ. Trong quý IV, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu 49 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5 tỷ đồng.

Cao su Thống Nhất được thành lập từ 1991 là đơn vị chuyên trồng và khai thác mủ cao su, sau đó mở rộng ra các sản phẩm nông nghiệp khác như chuối, hạt điều, sầu riêng. Công ty có nông trường Hòa Bình 2, cao su Phong Phú, nhà máy chế biến mủ cao su Bàu Non, đội nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thống Nhất.