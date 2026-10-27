Giả mạo Vụ phó Ủy Ban Kiểm tra Trung ương để lừa đảo

Chiều 27/10, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đang xác minh tin báo tố giác tội phạm về các hành vi “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, phát hiện ngày 16/9, tại số 2 Phan Văn Trị, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Đối tượng Vũ.

Qua xác minh, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ xác định Nguyễn Thanh Vũ (SN 1981, ngụ xã Đông Phước, TP Cần Thơ) hoạt động môi giới bất động sản.

Tại cơ quan Công an, Vũ khai nhận đã tự xưng là Vụ phó Vụ địa bàn VIII - Ủy Ban Kiểm tra Trung ương để người khác tin tưởng vào các mối quan hệ của mình, nhằm tạo thuận lợi cho việc môi giới, mua bán bất động sản và yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc để chiếm đoạt.

Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thông báo ai là bị hại, hay biết sự việc, đề nghị đến cơ quan Công an gần nhất trình báo; hoặc liên hệ Điều tra viên, Trung tá Trần Thế Nhẫn, điện thoại 0986.868.268 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các trường hợp tự xưng có chức vụ, quyền hạn hoặc quan hệ với cơ quan, tổ chức để tạo lòng tin, phục vụ mục đích giao dịch, nhận tiền.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần kiểm tra, xác minh thông tin và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hành vi lừa đảo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân và cộng đồng.