Giả mạo phiếu tạm thu viện phí của Bệnh viện Nhi Trung ương để trục lợi từ thiện

Phiếu tạm thu viện phí giả mạo sử dụng thông tin của Bệnh viện Nhi Trung ương được phát hiện ngày 25/10/2026. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

Phát hiện phiếu tạm thu viện phí giả mạo gấp hàng chục lần chi phí thực tế

Ngày 25/10, Bệnh viện Nhi Trung ương phát hiện một phiếu tạm thu viện phí mang tên một bệnh nhi ở Sơn La. Nội dung phiếu tạm ứng viện phí (đợt 1) tại Khoa Cấp cứu và Chống độc của Bệnh viện với số tiền lên tới vài chục triệu đồng - gấp hàng chục lần chi phí tạm ứng thực tế.

Qua theo dõi và xác minh cho thấy thông tin trên phiếu không chính xác với điều trị của bệnh nhi. Tại thời điểm đó, trẻ đang được điều trị tại Khoa Hồi sức hô hấp - Trung tâm Hô hấp của Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bệnh nhi L.Đ nhập viện điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ ngày 8/10/2026. Từ khi nhập viện đến ngày 25/10/2026, gia đình bệnh nhi mới chỉ tạm ứng viện phí một lần, vào ngày 8/10/2026 và không phát sinh khoản tạm ứng nào khác như nội dung thể hiện trên phiếu giả mạo.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo giấy tờ liên quan đến viện phí nhằm trục lợi

Bệnh viện Nhi Trung ương cảnh báo, vụ việc trên cho thấy thủ đoạn giả mạo giấy tờ liên quan đến viện phí nhằm trục lợi từ hoạt động kêu gọi hỗ trợ từ thiện.

Ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các bệnh nhi đang điều trị, là hành động nhân văn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp người bệnh có thêm điều kiện tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế.

Tuy nhiên, để sự hỗ trợ đến đúng người, đúng hoàn cảnh, người dân và các nhà hảo tâm cần thận trọng, tìm hiểu và xác minh kỹ thông tin trước khi quyên góp.

Đặc biệt, đối với các bài đăng kêu gọi từ thiện kèm hình ảnh biên lai viện phí, hóa đơn, giấy tờ bảo hiểm hoặc các tài liệu liên quan trên mạng xã hội, người dùng cần kiểm chứng tính xác thực của thông tin, tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo, trục lợi từ lòng tốt.