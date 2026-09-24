Giả mạo dữ liệu của cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ bị phạt đến 60 triệu đồng

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng thay mặt Chính phủ ký Nghị định số 363/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dữ liệu.

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dữ liệu. Ảnh: CP

Hình thức xử phạt

Theo Nghị định, hình thức xử phạt chính trong lĩnh vực dữ liệu bao gồm: Cảnh cáo; phạt tiền.

Cụ thể, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính còn bị áp dụng các hình thức xử phạt như: Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm;

Đình chỉ hoạt động cung cấp, xử lý, kết nối dữ liệu có thời hạn; đình chỉ hoạt động quản trị, vận hành cơ sở/sàn dữ liệu có thời hạn, hoạt động tham gia chương trình, dự án do Quỹ phát triển dữ liệu hỗ trợ có thời hạn; trục xuất đối với người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính…

Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dữ liệu đối với cá nhân là 100 triệu đồng.

Phạt tới 80 triệu đồng hành vi tấn công, phá hoại cơ sở dữ liệu

Tại Điều 7 của Nghị định quy định xử lý đối với các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực dữ liệu như sau:

Phạt tiền từ 40-60 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây: Giả mạo, cố ý làm sai lệch, làm mất, làm hư hỏng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

Cố ý cung cấp dữ liệu sai lệch hoặc không cung cấp dữ liệu theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan, người có thẩm quyền; trừ trường hợp quy định tại Điều 16 Nghị định này.

Phạt tiền từ 60-80 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây: Cản trở hoặc ngăn chặn trái pháp luật quá trình xử lý dữ liệu, quản trị dữ liệu của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

Tấn công, chiếm đoạt, phá hoại cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin phục vụ quản lý, xử lý, quản trị, bảo vệ dữ liệu nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạt đến 40 triệu đồng đối với hành vi thu thập, tạo lập dữ liệu không được chủ sở hữu cho phép

Đối với các hành vi vi phạm quy định về thu thập, tạo lập dữ liệu, Điều 8 Nghị định quy định mức xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 20-40 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây: Thu thập, tạo lập dữ liệu mà không được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu hoặc chủ sở hữu dữ liệu theo quy định của pháp luật;

Không ban hành quy trình thu thập, tạo lập dữ liệu hoặc không thực hiện việc đánh giá, áp dụng các biện pháp bảo vệ dữ liệu trước khi tiến hành thu thập, tạo lập dữ liệu;

Không thực hiện việc kiểm tra tính xác thực, bảo đảm chất lượng dữ liệu trong quá trình thu thập, tạo lập dữ liệu.

Phạt tiền từ 40-60 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây: Cố ý thu thập, tạo lập dữ liệu không đúng với dữ liệu gốc; Cố ý thu thập, tạo lập dữ liệu giả mạo; Thu thập, tạo lập dữ liệu vượt quá phạm vi, mục đích đã thông báo;

Hành vi vi phạm tại khoản 1 Điều này mà dữ liệu thuộc danh mục dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng quốc gia;

Hành vi vi phạm tại khoản 1 Điều này làm rò rỉ thông tin nhạy cảm, làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc an ninh quốc gia.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/11/2026.