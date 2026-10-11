Giả mạo chữ ký giám đốc, nữ kế toán chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng

Công an tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Đặng Thị Lý về tội “Tham ô tài sản”, theo khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015. Cơ quan điều tra đồng thời khám xét nơi ở của bị can.

Cơ quan Công an đọc lệnh khởi tố và bắt tạm giam bị can Đặng Thị Lý (dấu X). Ảnh: TTXVN

Theo cơ quan điều tra, từ ngày 23/2/2018 đến ngày 12/10/2023, bà Lý đã lập và giả mạo chữ ký của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bát Xát trên 111 hồ sơ, ủy nhiệm chi.

Các giấy tờ này được sử dụng để làm thủ tục rút tiền bảo hành các công trình, dự án do Ban làm chủ đầu tư trái quy định. Cơ quan điều tra xác định số tiền bà Lý chiếm đoạt là hơn 30 tỷ đồng.

Bà Lý sinh năm 1981, thường trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, hiện là viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bát Xát. Trước đó, ngày 30/9/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm liên quan đến bà Lý.

Vụ án đang được điều tra mở rộng để làm rõ hành vi của bị can và các tổ chức, cá nhân liên quan.