Giả mắc ung thư, lừa người tình hơn 337 triệu đồng

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Chí Công (SN 1989, trú xã Tam Anh, TP. Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Chí Công

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 8.2022, Công tạo lập danh tính giả mang tên “Nguyễn Minh Luật”, giới thiệu bản thân chưa có vợ con và đang giữ chức vụ Phó Giám đốc một doanh nghiệp trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Với vỏ bọc này, Công làm quen, tạo dựng tình cảm với chị N.T.K.

Đến khoảng tháng 12.2025, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Công đưa ra thông tin gian dối rằng mình mắc bệnh ung thư vòm họng, phải ra nước ngoài điều trị. Để tăng độ tin cậy, Công sử dụng điện thoại di động làm giả bệnh án của một bệnh viện tại Hàn Quốc rồi gửi cho chị N.T.K.

Tin tưởng những thông tin trên, chị N.T.K nhiều lần chuyển tiền cho Công với lý do hỗ trợ chi phí chữa bệnh, tổng số tiền hơn 337 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Công không sử dụng vào việc điều trị như đã nói mà dùng cho mục đích cá nhân và đi du lịch cùng bạn bè.

Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 6.2025 đến tháng 4.2026, Công còn sử dụng danh tính giả “Nguyễn Minh Luật” để làm quen, tạo dựng tình cảm với một phụ nữ khác.

Đến khoảng tháng 4.2026, khi phát hiện sự việc, chị N.T.K yêu cầu Công hoàn trả số tiền đã chuyển. Tuy nhiên, do không có khả năng trả lại tiền, Công cắt đứt liên lạc. Nhận thấy mình bị lừa đảo, chị N.T.K đã trình báo cơ quan công an để được giải quyết theo quy định pháp luật.